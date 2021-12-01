https://ria.ru/20211201/perestrelka-1761715832.html

В Теннесси один человек погиб в перестрелке в школе

В Теннесси один человек погиб в перестрелке в школе - РИА Новости, 01.12.2021

В Теннесси один человек погиб в перестрелке в школе

Один человек погиб, другой получил серьезное ранение в ходе перестрелки в старшей школе в городе Хамболдт в штате Теннеси, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:35

2021-12-01T19:35

2021-12-01T19:35

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Один человек погиб, другой получил серьезное ранение в ходе перестрелки в старшей школе в городе Хамболдт в штате Теннеси, сообщают местные СМИ.Как сообщает телеканал WPSD, перестрелка произошла во вторник вечером в коридоре перед школьным спортзалом, где должен был пройти турнир по баскетболу. "Один человек убит, другой в критическом состоянии", - сообщает телеканал.По данным полиции, подозреваемый задержан, но обвинений ему пока не предъявлено.Накануне в городе Оксфорд штата Мичиган 15-летний ученик открыл стрельбу в школе, убив троих сверстников и ранив еще восьмерых, включая учителя.

https://ria.ru/20211127/strelba-1761016152.html

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в мире, происшествия, школа, сша, теннеси