https://ria.ru/20211201/perestrelka-1761715832.html
В Теннесси один человек погиб в перестрелке в школе
В Теннесси один человек погиб в перестрелке в школе - РИА Новости, 01.12.2021
В Теннесси один человек погиб в перестрелке в школе
Один человек погиб, другой получил серьезное ранение в ходе перестрелки в старшей школе в городе Хамболдт в штате Теннеси, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:35
2021-12-01T19:35
2021-12-01T19:35
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Один человек погиб, другой получил серьезное ранение в ходе перестрелки в старшей школе в городе Хамболдт в штате Теннеси, сообщают местные СМИ.Как сообщает телеканал WPSD, перестрелка произошла во вторник вечером в коридоре перед школьным спортзалом, где должен был пройти турнир по баскетболу. "Один человек убит, другой в критическом состоянии", - сообщает телеканал.По данным полиции, подозреваемый задержан, но обвинений ему пока не предъявлено.Накануне в городе Оксфорд штата Мичиган 15-летний ученик открыл стрельбу в школе, убив троих сверстников и ранив еще восьмерых, включая учителя.
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в мире, происшествия, школа, сша, теннеси
В Теннесси один человек погиб в перестрелке в школе
Один человек погиб, другой получил ранение при перестрелке в старшей школе в штате Теннеси