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При стрельбе в американской школе пострадали два человека
При стрельбе в американской школе пострадали два человека - РИА Новости, 20.09.2021
При стрельбе в американской школе пострадали два человека
По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в городе Ньюпорт-Ньюс в американском штате Виргиния, сообщается на сайте местной... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:51
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в мире
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в городе Ньюпорт-Ньюс в американском штате Виргиния, сообщается на сайте местной полиции."Два человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, которые не кажутся опасными для жизни", - сообщила полиция.Полиция не разгласила информацию о пострадавших и о подозреваемом, сообщая, что ведется расследование. Полиция сообщила, что несовершеннолетний подозреваемый задержан и находится под стражей. Правоохранители заявили, что стрельба в других школах, находящихся поблизости, не происходит.Также сообщается, что ученики после инцидента были эвакуированы на теннисные корты.Как сообщает местное подразделение телеканала NBC, двое пострадавших являются 17-летними подростками.За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев.
https://ria.ru/20210413/strelba-1728001878.html
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в мире, сша, виргиния
21:51 20.09.2021 (обновлено: 22:02 20.09.2021)
 
При стрельбе в американской школе пострадали два человека

При стрельбе в американской школе два человека получили ранения

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в городе Ньюпорт-Ньюс в американском штате Виргиния, сообщается на сайте местной полиции.
"Два человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, которые не кажутся опасными для жизни", - сообщила полиция.
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Полиция не разгласила информацию о пострадавших и о подозреваемом, сообщая, что ведется расследование. Полиция сообщила, что несовершеннолетний подозреваемый задержан и находится под стражей. Правоохранители заявили, что стрельба в других школах, находящихся поблизости, не происходит.
Также сообщается, что ученики после инцидента были эвакуированы на теннисные корты.
Как сообщает местное подразделение телеканала NBC, двое пострадавших являются 17-летними подростками.
За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев.
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