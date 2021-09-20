https://ria.ru/20210920/ssha-1751054432.html

При стрельбе в американской школе пострадали два человека

При стрельбе в американской школе пострадали два человека - РИА Новости, 20.09.2021

При стрельбе в американской школе пострадали два человека

По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в городе Ньюпорт-Ньюс в американском штате Виргиния, сообщается на сайте местной... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T21:51

2021-09-20T21:51

2021-09-20T22:02

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в городе Ньюпорт-Ньюс в американском штате Виргиния, сообщается на сайте местной полиции."Два человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, которые не кажутся опасными для жизни", - сообщила полиция.Полиция не разгласила информацию о пострадавших и о подозреваемом, сообщая, что ведется расследование. Полиция сообщила, что несовершеннолетний подозреваемый задержан и находится под стражей. Правоохранители заявили, что стрельба в других школах, находящихся поблизости, не происходит.Также сообщается, что ученики после инцидента были эвакуированы на теннисные корты.Как сообщает местное подразделение телеканала NBC, двое пострадавших являются 17-летними подростками.За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев.

https://ria.ru/20210413/strelba-1728001878.html

https://ria.ru/20210902/shkola-1748253845.html

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в мире, сша, виргиния