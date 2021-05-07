https://ria.ru/20210507/strelba-1731358566.html

Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница

Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница

Стрелком, ранившим трех человек в школе штата Айдахо, оказалась шестиклассница, ее обезоружила и задержала учительница, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T01:52

2021-05-07T01:52

2021-05-07T10:43

сша

айдахо

в мире

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Стрелком, ранившим трех человек в школе штата Айдахо, оказалась шестиклассница, ее обезоружила и задержала учительница, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местных правоохранителей.Ранее сообщалось, что в средней школе в городе Ригби произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека — двое учащихся и один взрослый.Шериф округа Джефферсон на пресс-конференции сообщил, что девочка вытащила пистолет из рюкзака и совершила несколько выстрелов как внутри здания школы, так и снаружи. Одна из учительниц сумела обезоружить ее и удерживать до прибытия стражей порядка.Власти выясняют мотивы нападения, а также, каким образом пистолет попал в руки ученицы шестого класса.

https://ria.ru/20210413/strelba-1728001878.html

сша

айдахо

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2021

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сша, айдахо, в мире