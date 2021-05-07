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Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
Стрелком, ранившим трех человек в школе штата Айдахо, оказалась шестиклассница, ее обезоружила и задержала учительница, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T01:52
2021-05-07T10:43
сша
айдахо
в мире
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Стрелком, ранившим трех человек в школе штата Айдахо, оказалась шестиклассница, ее обезоружила и задержала учительница, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местных правоохранителей.Ранее сообщалось, что в средней школе в городе Ригби произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека — двое учащихся и один взрослый.Шериф округа Джефферсон на пресс-конференции сообщил, что девочка вытащила пистолет из рюкзака и совершила несколько выстрелов как внутри здания школы, так и снаружи. Одна из учительниц сумела обезоружить ее и удерживать до прибытия стражей порядка.Власти выясняют мотивы нападения, а также, каким образом пистолет попал в руки ученицы шестого класса.
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сша, айдахо, в мире

Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница

01:52 07.05.2021 (обновлено: 10:43 07.05.2021)
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / AJ Mast
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Стрелком, ранившим трех человек в школе штата Айдахо, оказалась шестиклассница, ее обезоружила и задержала учительница, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местных правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в средней школе в городе Ригби произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека — двое учащихся и один взрослый.
Шериф округа Джефферсон на пресс-конференции сообщил, что девочка вытащила пистолет из рюкзака и совершила несколько выстрелов как внутри здания школы, так и снаружи. Одна из учительниц сумела обезоружить ее и удерживать до прибытия стражей порядка.
Власти выясняют мотивы нападения, а также, каким образом пистолет попал в руки ученицы шестого класса.
Полицейские на месте стрельбы в школе в Ноксвилле - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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