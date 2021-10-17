https://ria.ru/20211017/luiziana-1754945316.html

В Луизиане в университете произошла стрельба, есть погибшие

В Луизиане в университете произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 17.10.2021

В Луизиане в университете произошла стрельба, есть погибшие

По крайней мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы на территории университета Грэмблинга в американском штате Луизиана, сообщает... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T19:56

2021-10-17T19:56

2021-10-17T20:06

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. По крайней мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы на территории университета Грэмблинга в американском штате Луизиана, сообщает телеканал CNN.Как сообщил телеканалу представитель университета Тиша Арнольд, выстрелы раздались около 01.15 в воскресенье по местному времени (09.15 Мск). Несколько человек получили ранения, их точное число не уточняется. В результате стрельбы погиб один человек, он не был студентом."Во время инцидента проходила встреча выпускников... Всех присутствующих направили в укрытие и разрешили его покинуть, как только поступило разрешение от полиции университета", - сообщила представитель.Личность стрелявшего пока не установлена. Идет расследование. Университет отменил другие мероприятия, запланированные на воскресенье, а также занятия в понедельник.

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в мире, луизиана, сша