https://ria.ru/20211017/luiziana-1754945316.html
В Луизиане в университете произошла стрельба, есть погибшие
В Луизиане в университете произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 17.10.2021
В Луизиане в университете произошла стрельба, есть погибшие
По крайней мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы на территории университета Грэмблинга в американском штате Луизиана, сообщает... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T19:56
2021-10-17T19:56
2021-10-17T20:06
в мире
луизиана
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754691753_0:0:3394:1909_1920x0_80_0_0_757635148facb39781c8cb7bf1790325.jpg
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. По крайней мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы на территории университета Грэмблинга в американском штате Луизиана, сообщает телеканал CNN.Как сообщил телеканалу представитель университета Тиша Арнольд, выстрелы раздались около 01.15 в воскресенье по местному времени (09.15 Мск). Несколько человек получили ранения, их точное число не уточняется. В результате стрельбы погиб один человек, он не был студентом."Во время инцидента проходила встреча выпускников... Всех присутствующих направили в укрытие и разрешили его покинуть, как только поступило разрешение от полиции университета", - сообщила представитель.Личность стрелявшего пока не установлена. Идет расследование. Университет отменил другие мероприятия, запланированные на воскресенье, а также занятия в понедельник.
https://ria.ru/20211006/ssha-1753426074.html
луизиана
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754691753_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_b716aa9b5d50fdfb53b149dafc0e5a9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луизиана, сша
19:56 17.10.2021 (обновлено: 20:06 17.10.2021)
В Луизиане в университете произошла стрельба, есть погибшие
CNN: в Луизиане в университете произошла стрельба, один человек погиб
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости.
По крайней мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы на территории университета Грэмблинга в американском штате Луизиана
, сообщает телеканал CNN
.
Как сообщил телеканалу представитель университета Тиша Арнольд, выстрелы раздались около 01.15 в воскресенье по местному времени (09.15 Мск). Несколько человек получили ранения, их точное число не уточняется. В результате стрельбы погиб один человек, он не был студентом.
"Во время инцидента проходила встреча выпускников... Всех присутствующих направили в укрытие и разрешили его покинуть, как только поступило разрешение от полиции университета", - сообщила представитель.
Личность стрелявшего пока не установлена. Идет расследование. Университет отменил другие мероприятия, запланированные на воскресенье, а также занятия в понедельник.