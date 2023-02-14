https://ria.ru/20230214/michigan-1851849579.html
Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане
Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане - РИА Новости, 14.02.2023
Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане
Устроивший стрельбу в университете в Мичигане был найден мертвым, угрозы кампусу нет, сообщила местная полиция. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:39
2023-02-14T08:39
2023-02-14T08:53
мичиган
сша
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Устроивший стрельбу в университете в Мичигане был найден мертвым, угрозы кампусу нет, сообщила местная полиция.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в университете в Мичигане погибли три человека, пять получили ранения.Личность нападавшего пока не установлена. Ранее полиция опубликовала в Twitter фотографию подозреваемого - это темнокожий мужчина."Все мероприятия в кампусе отменяются на 48 часов, включая спорт, занятия и все мероприятия, связанные с кампусом. Пожалуйста, НЕ приходите в кампус завтра", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мичиган, сша, в мире
08:39 14.02.2023 (обновлено: 08:53 14.02.2023)
Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане
Полиция Мичигана: мужчину, устроившего стрельбу в университете, нашли мертвым
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Устроивший стрельбу в университете в Мичигане был найден мертвым, угрозы кампусу нет, сообщила
местная полиция.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в университете в Мичигане погибли три человека, пять получили ранения.
"Подозреваемый был обнаружен за пределами кампуса... Угрозы кампусу больше нет", - говорится в Twitter местной полиции.
Личность нападавшего пока не установлена. Ранее полиция опубликовала в Twitter
фотографию подозреваемого - это темнокожий мужчина.
"Все мероприятия в кампусе отменяются на 48 часов, включая спорт, занятия и все мероприятия, связанные с кампусом. Пожалуйста, НЕ приходите в кампус завтра", - говорится в заявлении полиции в Twitter.