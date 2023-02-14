https://ria.ru/20230214/michigan-1851849579.html

Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане

Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане - РИА Новости, 14.02.2023

Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане

Устроивший стрельбу в университете в Мичигане был найден мертвым, угрозы кампусу нет, сообщила местная полиция. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:39

2023-02-14T08:39

2023-02-14T08:53

мичиган

сша

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Устроивший стрельбу в университете в Мичигане был найден мертвым, угрозы кампусу нет, сообщила местная полиция.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в университете в Мичигане погибли три человека, пять получили ранения.Личность нападавшего пока не установлена. Ранее полиция опубликовала в Twitter фотографию подозреваемого - это темнокожий мужчина."Все мероприятия в кампусе отменяются на 48 часов, включая спорт, занятия и все мероприятия, связанные с кампусом. Пожалуйста, НЕ приходите в кампус завтра", - говорится в заявлении полиции в Twitter.

https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мичиган, сша, в мире