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Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане - РИА Новости, 14.02.2023
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Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане
Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане - РИА Новости, 14.02.2023
Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане
Устроивший стрельбу в университете в Мичигане был найден мертвым, угрозы кампусу нет, сообщила местная полиция. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:39
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мичиган
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Устроивший стрельбу в университете в Мичигане был найден мертвым, угрозы кампусу нет, сообщила местная полиция.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в университете в Мичигане погибли три человека, пять получили ранения.Личность нападавшего пока не установлена. Ранее полиция опубликовала в Twitter фотографию подозреваемого - это темнокожий мужчина."Все мероприятия в кампусе отменяются на 48 часов, включая спорт, занятия и все мероприятия, связанные с кампусом. Пожалуйста, НЕ приходите в кампус завтра", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
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мичиган, сша, в мире
Мичиган, США, В мире
08:39 14.02.2023 (обновлено: 08:53 14.02.2023)
 
Полиция сообщила подробности о стрельбе в Мичигане

Полиция Мичигана: мужчину, устроившего стрельбу в университете, нашли мертвым

© AP Photo / LM OteroМесто преступления
Место преступления - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / LM Otero
Место преступления. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Устроивший стрельбу в университете в Мичигане был найден мертвым, угрозы кампусу нет, сообщила местная полиция.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в университете в Мичигане погибли три человека, пять получили ранения.

"Подозреваемый был обнаружен за пределами кампуса... Угрозы кампусу больше нет", - говорится в Twitter местной полиции.

Личность нападавшего пока не установлена. Ранее полиция опубликовала в Twitter фотографию подозреваемого - это темнокожий мужчина.
"Все мероприятия в кампусе отменяются на 48 часов, включая спорт, занятия и все мероприятия, связанные с кампусом. Пожалуйста, НЕ приходите в кампус завтра", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
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