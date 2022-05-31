https://ria.ru/20220531/pogibshaya-1792223237.html

Одна из пострадавших при стрельбе в Новом Орлеане умерла

Одна из пострадавших при стрельбе в Новом Орлеане умерла - РИА Новости, 31.05.2022

Одна из пострадавших при стрельбе в Новом Орлеане умерла

Одна из пострадавших при стрельбе на территории университета в американском городе Новом Орлеане (штат Луизиана) скончалась от полученных ран, двое других... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T23:58

2022-05-31T23:58

2022-05-31T23:58

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Одна из пострадавших при стрельбе на территории университета в американском городе Новом Орлеане (штат Луизиана) скончалась от полученных ран, двое других остаются в больнице, сообщила во вторник городская полиция."Одна из пострадавших в данном инциденте - женщина - скончалась в местной больнице. Полиция расследует происшествие как убийство", - говорится в распространенном заявлении правоохранителей. Уточняется, что погибшая - женщина преклонного возраста.Местное отделение телеканала Fox News ранее сообщило, что во время выпускной церемонии на территории католического университета, где обучаются чернокожие студенты, произошла стрельба. Предположительно, этому предшествовала драка, в разгар которой, по свидетельствам очевидцев, "раздалось от пяти до 12 выстрелов".Подозреваемый был задержан стражами порядка на месте происшествия, в настоящее время он находится на допросе.Стрельба – нередкое явление в американских учебных заведениях. Лишь неделю назад в городке Ювальде (штат Техас) произошел подобный инцидент, ставший самым кровавым для США за последние 10 лет. Тогда 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе, в результате чего погибли 19 человек, еще 17 получили ранения. Злоумышленника уничтожили полицейские.

https://ria.ru/20220527/rasstrel-1791169870.html

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791353294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, техас, сша