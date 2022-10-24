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При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека
При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека - РИА Новости, 24.10.2022
При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека
Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в одной из школ американского Сент-Луиса, сообщает региональный телеканал KMOV со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:47
2022-10-24T19:47
2022-10-24T19:47
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в одной из школ американского Сент-Луиса, сообщает региональный телеканал KMOV со ссылкой на городскую полицию.Инцидент произошел в средней школе с углубленным изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства. Ранее сообщалось о шести раненых, в том числе двух учениках школы.Согласно полиции, стрельба началась около 09.10 утра (по местному времени). Прибывшие правоохранители увидели школьников, выбегающих из здания. Стрелявший, молодой человек в возрасте примерно 20 лет, был вооружен длинноствольным оружием. Он вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. Жертвами стрельбы также стали девочка-подросток и женщина.Всего в больницу было доставлено восемь человек. Они пострадали не только от огнестрельных ранений, но и от разлета осколков. У одного из госпитализированных произошел сердечный приступ.Расследование ведут сотрудники ФБР.
https://ria.ru/20221017/strelba-1824490047.html
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в мире, сент-луис, федеральное бюро расследований сша
В мире, Сент-Луис, Федеральное бюро расследований США
При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека
При стрельбе в школе американского Сент-Луиса погибли три человека, восемь раненых