https://ria.ru/20221024/strelba-1826379765.html

При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека

При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека - РИА Новости, 24.10.2022

При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека

Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в одной из школ американского Сент-Луиса, сообщает региональный телеканал KMOV со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:47

2022-10-24T19:47

2022-10-24T19:47

в мире

сент-луис

федеральное бюро расследований сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149721/45/1497214509_0:283:4614:2878_1920x0_80_0_0_e29a91561e8596a3f7e58ae7017699d5.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в одной из школ американского Сент-Луиса, сообщает региональный телеканал KMOV со ссылкой на городскую полицию.Инцидент произошел в средней школе с углубленным изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства. Ранее сообщалось о шести раненых, в том числе двух учениках школы.Согласно полиции, стрельба началась около 09.10 утра (по местному времени). Прибывшие правоохранители увидели школьников, выбегающих из здания. Стрелявший, молодой человек в возрасте примерно 20 лет, был вооружен длинноствольным оружием. Он вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. Жертвами стрельбы также стали девочка-подросток и женщина.Всего в больницу было доставлено восемь человек. Они пострадали не только от огнестрельных ранений, но и от разлета осколков. У одного из госпитализированных произошел сердечный приступ.Расследование ведут сотрудники ФБР.

https://ria.ru/20221017/strelba-1824490047.html

https://ria.ru/20221012/strelba-1823507132.html

сент-луис

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сент-луис, федеральное бюро расследований сша