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При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека - РИА Новости, 24.10.2022
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При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека
При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека - РИА Новости, 24.10.2022
При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека
Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в одной из школ американского Сент-Луиса, сообщает региональный телеканал KMOV со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:47
2022-10-24T19:47
в мире
сент-луис
федеральное бюро расследований сша
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в одной из школ американского Сент-Луиса, сообщает региональный телеканал KMOV со ссылкой на городскую полицию.Инцидент произошел в средней школе с углубленным изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства. Ранее сообщалось о шести раненых, в том числе двух учениках школы.Согласно полиции, стрельба началась около 09.10 утра (по местному времени). Прибывшие правоохранители увидели школьников, выбегающих из здания. Стрелявший, молодой человек в возрасте примерно 20 лет, был вооружен длинноствольным оружием. Он вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. Жертвами стрельбы также стали девочка-подросток и женщина.Всего в больницу было доставлено восемь человек. Они пострадали не только от огнестрельных ранений, но и от разлета осколков. У одного из госпитализированных произошел сердечный приступ.Расследование ведут сотрудники ФБР.
https://ria.ru/20221017/strelba-1824490047.html
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в мире, сент-луис, федеральное бюро расследований сша
В мире, Сент-Луис, Федеральное бюро расследований США
19:47 24.10.2022
 
При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека

При стрельбе в школе американского Сент-Луиса погибли три человека, восемь раненых

© AP Photo / Jeff RobersonАвтомобиль полиции в Сент-Луисе, США
Автомобиль полиции в Сент-Луисе, США - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Jeff Roberson
Автомобиль полиции в Сент-Луисе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в одной из школ американского Сент-Луиса, сообщает региональный телеканал KMOV со ссылкой на городскую полицию.
Инцидент произошел в средней школе с углубленным изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства. Ранее сообщалось о шести раненых, в том числе двух учениках школы.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 01:57
В США восемь человек пострадали при стрельбе у университетского кампуса
Согласно полиции, стрельба началась около 09.10 утра (по местному времени). Прибывшие правоохранители увидели школьников, выбегающих из здания. Стрелявший, молодой человек в возрасте примерно 20 лет, был вооружен длинноствольным оружием. Он вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. Жертвами стрельбы также стали девочка-подросток и женщина.
Всего в больницу было доставлено восемь человек. Они пострадали не только от огнестрельных ранений, но и от разлета осколков. У одного из госпитализированных произошел сердечный приступ.
Расследование ведут сотрудники ФБР.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 19:08
В США мужчина открыл стрельбу при задержании
 
В миреСент-ЛуисФедеральное бюро расследований США
 
 
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