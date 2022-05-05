https://ria.ru/20220505/strelba-1787081926.html
На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба
На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба - РИА Новости, 05.05.2022
На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба
Университет Эмори, расположенный в американском штате Джорджия, сообщил об инциденте со стрельбой на территории своего кампуса, добавив, что полиция реагирует... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:47
2022-05-05T19:47
2022-05-05T19:47
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754691753_0:0:3394:1909_1920x0_80_0_0_757635148facb39781c8cb7bf1790325.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Университет Эмори, расположенный в американском штате Джорджия, сообщил об инциденте со стрельбой на территории своего кампуса, добавив, что полиция реагирует на произошедшее."Внимание: поступают сообщения об активной стрельбе на территории главного кампуса университета. Полиция реагирует на вызов", - говорится в заявлении учебного заведения, опубликованном в его аккаунте в Twitter.Иные подробности происшествия, а также информация о возможных пострадавших пока не приводятся.Полиция штата пока не отреагировала на просьбу РИА Новости прокомментировать данный инцидент.
https://ria.ru/20220411/oruzhie-1783009943.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754691753_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_b716aa9b5d50fdfb53b149dafc0e5a9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба
Университет Эмори в американской Джорджии сообщил о стрельбе на территории кампуса
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Университет Эмори, расположенный в американском штате Джорджия, сообщил об инциденте со стрельбой на территории своего кампуса, добавив, что полиция реагирует на произошедшее.
"Внимание: поступают сообщения об активной стрельбе на территории главного кампуса университета. Полиция реагирует на вызов", - говорится в заявлении учебного заведения, опубликованном в его аккаунте в Twitter.
Иные подробности происшествия, а также информация о возможных пострадавших пока не приводятся.
Полиция штата пока не отреагировала на просьбу РИА Новости прокомментировать данный инцидент.