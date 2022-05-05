https://ria.ru/20220505/strelba-1787081926.html

На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба

На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба - РИА Новости, 05.05.2022

На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба

Университет Эмори, расположенный в американском штате Джорджия, сообщил об инциденте со стрельбой на территории своего кампуса, добавив, что полиция реагирует... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:47

2022-05-05T19:47

2022-05-05T19:47

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754691753_0:0:3394:1909_1920x0_80_0_0_757635148facb39781c8cb7bf1790325.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Университет Эмори, расположенный в американском штате Джорджия, сообщил об инциденте со стрельбой на территории своего кампуса, добавив, что полиция реагирует на произошедшее."Внимание: поступают сообщения об активной стрельбе на территории главного кампуса университета. Полиция реагирует на вызов", - говорится в заявлении учебного заведения, опубликованном в его аккаунте в Twitter.Иные подробности происшествия, а также информация о возможных пострадавших пока не приводятся.Полиция штата пока не отреагировала на просьбу РИА Новости прокомментировать данный инцидент.

https://ria.ru/20220411/oruzhie-1783009943.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша