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На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба - РИА Новости, 05.05.2022
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На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба
На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба - РИА Новости, 05.05.2022
На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба
Университет Эмори, расположенный в американском штате Джорджия, сообщил об инциденте со стрельбой на территории своего кампуса, добавив, что полиция реагирует... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:47
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Университет Эмори, расположенный в американском штате Джорджия, сообщил об инциденте со стрельбой на территории своего кампуса, добавив, что полиция реагирует на произошедшее."Внимание: поступают сообщения об активной стрельбе на территории главного кампуса университета. Полиция реагирует на вызов", - говорится в заявлении учебного заведения, опубликованном в его аккаунте в Twitter.Иные подробности происшествия, а также информация о возможных пострадавших пока не приводятся.Полиция штата пока не отреагировала на просьбу РИА Новости прокомментировать данный инцидент.
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в мире, сша
19:47 05.05.2022
 
На территории кампуса университета в Джорджии произошла стрельба

Университет Эмори в американской Джорджии сообщил о стрельбе на территории кампуса

© AP Photo / LM OteroПолицейский на парковке в США
Полицейский на парковке в США - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / LM Otero
Полицейский на парковке в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Университет Эмори, расположенный в американском штате Джорджия, сообщил об инциденте со стрельбой на территории своего кампуса, добавив, что полиция реагирует на произошедшее.
"Внимание: поступают сообщения об активной стрельбе на территории главного кампуса университета. Полиция реагирует на вызов", - говорится в заявлении учебного заведения, опубликованном в его аккаунте в Twitter.
Иные подробности происшествия, а также информация о возможных пострадавших пока не приводятся.
Полиция штата пока не отреагировала на просьбу РИА Новости прокомментировать данный инцидент.
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