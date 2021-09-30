https://ria.ru/20210930/strelba-1752557043.html
В Теннесси произошла стрельба в начальной школе
В Теннесси произошла стрельба в начальной школе - РИА Новости, 30.09.2021
В Теннесси произошла стрельба в начальной школе
Инцидент со стрельбой произошел в начальной школе в американском городе Мемфис (штат Теннесси) в четверг утром (по местному времени), один ребенок доставлен в... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:03
2021-09-30T19:03
2021-09-30T19:17
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошел в начальной школе в американском городе Мемфис (штат Теннесси) в четверг утром (по местному времени), один ребенок доставлен в больницу с тяжелым ранением, сообщила местная полиция.Согласно этой информации, инцидент произошел примерно в 09.15 утра (17.15 мск). Полиция штата подтвердила информацию об одном пострадавшем - им стал несовершеннолетний мальчик, который уже доставлен в больницу в критическом состоянии. Обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.После случившегося полиция эвакуировала учащихся и проводит расследование по факту произошедшего. Местоположение подозреваемого в стрельбе пока установить не удалось, указывают правоохранители.
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в мире, сша, теннесси, мемфис
19:03 30.09.2021 (обновлено: 19:17 30.09.2021)
В Теннесси произошла стрельба в начальной школе
Один ребенок пострадал из-за стрельбы в начальной школе в американском штате Теннесси