23:46 15.11.2021 (обновлено: 23:57 15.11.2021)
У школы в Колорадо произошла стрельба
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в Колорадо, пять человек пострадали
© AP Photo / LM OteroПолицейский на парковке рядом со школой в Арлингтоне
© AP Photo / LM Otero
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Неизвестный в понедельник открыл стрельбу возле одной из школ в городе Орора американского штата Колорадо, пострадали пятеро подростков, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел в парке, расположенном вблизи одной из школ.
"Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны", - сообщили правоохранители в своем аккаунте в Twitter. По информации полиции, в общей сложности на текущий момент после стрельбы в больницы доставлены пятеро подростков. Их примерный возраст - от 14 до 17 лет.
Стражи порядка также заявили, что стрелял "неизвестный, который впоследствии скрылся с места происшествия". Отмечается, что школа, рядом с которой велся огонь, сейчас находится под охраной полиции.
16 октября, 10:49В США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека