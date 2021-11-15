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У школы в Колорадо произошла стрельба

У школы в Колорадо произошла стрельба - РИА Новости, 15.11.2021

У школы в Колорадо произошла стрельба

Неизвестный в понедельник открыл стрельбу возле одной из школ в городе Орора американского штата Колорадо, пострадали пятеро подростков, сообщила местная... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T23:46

2021-11-15T23:46

2021-11-15T23:57

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Неизвестный в понедельник открыл стрельбу возле одной из школ в городе Орора американского штата Колорадо, пострадали пятеро подростков, сообщила местная полиция.Инцидент произошел в парке, расположенном вблизи одной из школ.Стражи порядка также заявили, что стрелял "неизвестный, который впоследствии скрылся с места происшествия". Отмечается, что школа, рядом с которой велся огонь, сейчас находится под охраной полиции.

https://ria.ru/20211016/ssha-1754844653.html

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колорадо, в мире, сша