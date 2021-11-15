Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/ssha-1759211035.html
У школы в Колорадо произошла стрельба
У школы в Колорадо произошла стрельба - РИА Новости, 15.11.2021
У школы в Колорадо произошла стрельба
Неизвестный в понедельник открыл стрельбу возле одной из школ в городе Орора американского штата Колорадо, пострадали пятеро подростков, сообщила местная... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T23:46
2021-11-15T23:57
колорадо
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754691753_0:0:3394:1909_1920x0_80_0_0_757635148facb39781c8cb7bf1790325.jpg
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Неизвестный в понедельник открыл стрельбу возле одной из школ в городе Орора американского штата Колорадо, пострадали пятеро подростков, сообщила местная полиция.Инцидент произошел в парке, расположенном вблизи одной из школ.Стражи порядка также заявили, что стрелял "неизвестный, который впоследствии скрылся с места происшествия". Отмечается, что школа, рядом с которой велся огонь, сейчас находится под охраной полиции.
https://ria.ru/20211016/ssha-1754844653.html
колорадо
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754691753_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_b716aa9b5d50fdfb53b149dafc0e5a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
колорадо, в мире, сша
23:46 15.11.2021 (обновлено: 23:57 15.11.2021)
 
У школы в Колорадо произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу возле школы в Колорадо, пять человек пострадали

© AP Photo / LM OteroПолицейский на парковке рядом со школой в Арлингтоне
Полицейский на парковке рядом со школой в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / LM Otero
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Неизвестный в понедельник открыл стрельбу возле одной из школ в городе Орора американского штата Колорадо, пострадали пятеро подростков, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел в парке, расположенном вблизи одной из школ.
"Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны", - сообщили правоохранители в своем аккаунте в Twitter. По информации полиции, в общей сложности на текущий момент после стрельбы в больницы доставлены пятеро подростков. Их примерный возраст - от 14 до 17 лет.
Стражи порядка также заявили, что стрелял "неизвестный, который впоследствии скрылся с места происшествия". Отмечается, что школа, рядом с которой велся огонь, сейчас находится под охраной полиции.
Полиция на стадионе в городе Мобил, возле которого произошла стрельба. Алабама, США - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 10:49
В США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека
 
КолорадоВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
Лента новостейМолния
Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях