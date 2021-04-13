https://ria.ru/20210413/strelba-1728001878.html

Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе

Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе

Полицейские ликвидировали стрелка, открывшего огонь в школе в городе Ноксвилл (штат Теннесси). Об этом сообщает местная полиция. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T04:16

2021-04-13T04:16

2021-04-13T09:47

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Полицейские ликвидировали стрелка, открывшего огонь в школе в городе Ноксвилл (штат Теннесси). Об этом сообщает местная полиция.Стражи порядка прибыли в школу после сообщения о том, что там может находиться вооруженный человек. Как оказалось, он закрылся в туалете. Полицейские приказали ему выйти, а когда он отказался, пошли на штурм.При этом один из полицейских получил ранение, его доставили в больницу.Расследование продолжается.

https://ria.ru/20191127/1561643806.html

сша

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2021

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