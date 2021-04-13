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Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
Полицейские ликвидировали стрелка, открывшего огонь в школе в городе Ноксвилл (штат Теннесси). Об этом сообщает местная полиция. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T04:16
2021-04-13T04:16
2021-04-13T09:47
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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Полицейские ликвидировали стрелка, открывшего огонь в школе в городе Ноксвилл (штат Теннесси). Об этом сообщает местная полиция.Стражи порядка прибыли в школу после сообщения о том, что там может находиться вооруженный человек. Как оказалось, он закрылся в туалете. Полицейские приказали ему выйти, а когда он отказался, пошли на штурм.При этом один из полицейских получил ранение, его доставили в больницу.Расследование продолжается.
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сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Полицейские ликвидировали стрелка, открывшего огонь в школе в городе Ноксвилл (штат Теннесси). Об этом сообщает местная полиция.
Стражи порядка прибыли в школу после сообщения о том, что там может находиться вооруженный человек. Как оказалось, он закрылся в туалете. Полицейские приказали ему выйти, а когда он отказался, пошли на штурм.
"Когда офицеры входили в туалет, подозреваемый, по имеющимся данным, стал стрелять и ранил офицера. Один из офицеров открыл ответный огонь. Подозреваемый был убит на месте. Его идентифицировали как учащегося", — пояснили в полиции.
При этом один из полицейских получил ранение, его доставили в больницу.
Расследование продолжается.