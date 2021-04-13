Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/strelba-1728001878.html
Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
Полицейские ликвидировали стрелка, открывшего огонь в школе в городе Ноксвилл (штат Теннесси). Об этом сообщает местная полиция. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T04:16
2021-04-13T09:47
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728002489_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_6199bb44c0a4f87daa67052fa400c815.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Полицейские ликвидировали стрелка, открывшего огонь в школе в городе Ноксвилл (штат Теннесси). Об этом сообщает местная полиция.Стражи порядка прибыли в школу после сообщения о том, что там может находиться вооруженный человек. Как оказалось, он закрылся в туалете. Полицейские приказали ему выйти, а когда он отказался, пошли на штурм.При этом один из полицейских получил ранение, его доставили в больницу.Расследование продолжается.
https://ria.ru/20191127/1561643806.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728002489_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_21a80faf64a96a79ec88c47034573521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, в мире

Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе

04:16 13.04.2021 (обновлено: 09:47 13.04.2021)
 
© AP Photo / Wade PayneПолицейские на месте стрельбы в школе в Ноксвилле
Полицейские на месте стрельбы в школе в Ноксвилле - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Wade Payne
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Полицейские ликвидировали стрелка, открывшего огонь в школе в городе Ноксвилл (штат Теннесси). Об этом сообщает местная полиция.
Стражи порядка прибыли в школу после сообщения о том, что там может находиться вооруженный человек. Как оказалось, он закрылся в туалете. Полицейские приказали ему выйти, а когда он отказался, пошли на штурм.

"Когда офицеры входили в туалет, подозреваемый, по имеющимся данным, стал стрелять и ранил офицера. Один из офицеров открыл ответный огонь. Подозреваемый был убит на месте. Его идентифицировали как учащегося", — пояснили в полиции.

При этом один из полицейских получил ранение, его доставили в больницу.
Расследование продолжается.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 27.11.2019
27 ноября 2019, 04:55
Неизвестный открыл стрельбу у начальной школы на северо-западе США
 
СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:44Далай-лама объяснил, почему миром должны править женщины
12:43В Испании мужчина умер после вакцинации AstraZeneca, сообщили СМИ
12:41Путин посетит координационный центр правительства
12:41В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек
12:39В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Памфиловой
12:38В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
12:36В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
12:34Песков опроверг данные о подготовке послания Путина в "секретном бункере"
12:34В Кремле допустили ограничения пользования Visa и Mastercard в России
12:34В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
12:33В Кремле не получали запрос Зеленского на телефонный разговор с Путиным
12:29Володин опроверг заявления, что на заседаниях Госдумы нет кворума
12:28Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
12:26Храп у детей признан опасным симптомом
12:25Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
12:22Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:21Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
12:16Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
12:16Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
12:15Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
Лента новостейМолния