https://ria.ru/20220718/strelba-1803111910.html

Расследование стрельбы в Ювальде раскрыло "упущения и промахи" полиции

Расследование стрельбы в Ювальде раскрыло "упущения и промахи" полиции - РИА Новости, 18.07.2022

Расследование стрельбы в Ювальде раскрыло "упущения и промахи" полиции

Расследование стрельбы в школе техасского городка Ювальде пришло к выводу, что большинство из 21 жертвы нападения погибли еще до приезда полиции, но некоторые... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T02:21

2022-07-18T02:21

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Расследование стрельбы в школе техасского городка Ювальде пришло к выводу, что большинство из 21 жертвы нападения погибли еще до приезда полиции, но некоторые могли выжить, если бы не медлительность сотрудников правоохранительных органов.Комиссия, которая была создана при палате представителей штата Техас, выявила множество "упущений и промахов" в действиях как школьной администрации, так и силовых структур, которые 73 минуты ждали подкрепления, прежде чем начать штурм классной комнаты с вооруженным преступником."Представляется вероятным, что большинство... жертв скончались сразу, когда нападавший открыл огонь в первый раз", - сказано в докладе.Следствие установило, что преступник - 18-летний горожанин - произвел около сотни выстрелов в течение трех минут, которые прошли между его проникновением в здание и приездом полиции.В вину школе они поставили несоблюдение политики "закрытых дверей", а полицейским - пренебрежение приоритетом "остановить убийство", неспособность определить офицера, который бы взял на себя командование, долгие попытки найти ключи от дверей, одна из которых, вероятно, была не заперта. Согласно отчету, всего в операции принимали участие 376 силовиков.Жертвами нападения, которое произошло в конце мая, стали 19 школьников и двое их учительниц.

https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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