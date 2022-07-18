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Расследование стрельбы в Ювальде раскрыло "упущения и промахи" полиции - РИА Новости, 18.07.2022
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Расследование стрельбы в Ювальде раскрыло "упущения и промахи" полиции
Расследование стрельбы в Ювальде раскрыло "упущения и промахи" полиции - РИА Новости, 18.07.2022
Расследование стрельбы в Ювальде раскрыло "упущения и промахи" полиции
Расследование стрельбы в школе техасского городка Ювальде пришло к выводу, что большинство из 21 жертвы нападения погибли еще до приезда полиции, но некоторые... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T02:21
2022-07-18T02:21
в мире
техас
сша
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Расследование стрельбы в школе техасского городка Ювальде пришло к выводу, что большинство из 21 жертвы нападения погибли еще до приезда полиции, но некоторые могли выжить, если бы не медлительность сотрудников правоохранительных органов.Комиссия, которая была создана при палате представителей штата Техас, выявила множество "упущений и промахов" в действиях как школьной администрации, так и силовых структур, которые 73 минуты ждали подкрепления, прежде чем начать штурм классной комнаты с вооруженным преступником."Представляется вероятным, что большинство... жертв скончались сразу, когда нападавший открыл огонь в первый раз", - сказано в докладе.Следствие установило, что преступник - 18-летний горожанин - произвел около сотни выстрелов в течение трех минут, которые прошли между его проникновением в здание и приездом полиции.В вину школе они поставили несоблюдение политики "закрытых дверей", а полицейским - пренебрежение приоритетом "остановить убийство", неспособность определить офицера, который бы взял на себя командование, долгие попытки найти ключи от дверей, одна из которых, вероятно, была не заперта. Согласно отчету, всего в операции принимали участие 376 силовиков.Жертвами нападения, которое произошло в конце мая, стали 19 школьников и двое их учительниц.
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в мире, техас, сша
02:21 18.07.2022
 
Расследование стрельбы в Ювальде раскрыло "упущения и промахи" полиции

Некоторых жертв нападения в Ювальде можно было спасти, если бы не медлительность полиции

© AP Photo / Dario Lopez-MillsПолиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Расследование стрельбы в школе техасского городка Ювальде пришло к выводу, что большинство из 21 жертвы нападения погибли еще до приезда полиции, но некоторые могли выжить, если бы не медлительность сотрудников правоохранительных органов.
Комиссия, которая была создана при палате представителей штата Техас, выявила множество "упущений и промахов" в действиях как школьной администрации, так и силовых структур, которые 73 минуты ждали подкрепления, прежде чем начать штурм классной комнаты с вооруженным преступником.
"Представляется вероятным, что большинство... жертв скончались сразу, когда нападавший открыл огонь в первый раз", - сказано в докладе.
Следствие установило, что преступник - 18-летний горожанин - произвел около сотни выстрелов в течение трех минут, которые прошли между его проникновением в здание и приездом полиции.
"Вместе с тем, исходя из информации о жертвах, которые выжили во время нападения и скончались позднее по пути в больницу, возможно, что некоторые жертвы могли бы остаться в живых, если бы им не пришлось ждать спасения 73 минуты", - утверждают конгрессмены.
В вину школе они поставили несоблюдение политики "закрытых дверей", а полицейским - пренебрежение приоритетом "остановить убийство", неспособность определить офицера, который бы взял на себя командование, долгие попытки найти ключи от дверей, одна из которых, вероятно, была не заперта. Согласно отчету, всего в операции принимали участие 376 силовиков.
Жертвами нападения, которое произошло в конце мая, стали 19 школьников и двое их учительниц.
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