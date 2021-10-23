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В Джорджии при стрельбе возле университетского кампуса погиб человек

В Джорджии при стрельбе возле университетского кампуса погиб человек - РИА Новости, 23.10.2021

В Джорджии при стрельбе возле университетского кампуса погиб человек

Инцидент со стрельбой произошел в ночь на субботу рядом с территорией студенческого кампуса, принадлежащего университету Форт Вэлли в американском штате... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T20:57

2021-10-23T20:57

2021-10-23T20:58

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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошел в ночь на субботу рядом с территорией студенческого кампуса, принадлежащего университету Форт Вэлли в американском штате Джорджия, погиб один человек, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.Согласно этой информации, погибший не был студентом этого университета. Во время стрельбы, обстоятельства которой не уточняются, ранения получили не менее семи человек. Сейчас их жизням ничего не угрожает, отмечает телеканал.После инцидента в студенческом городке в целях безопасности был объявлен локдаун. К настоящему времени он снят, учащиеся вновь имеют возможность покидать и посещать кампус.По факту стрельбы ведется расследование, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. О возможных задержаниях пока не сообщается.

https://ria.ru/20211006/ssha-1753426074.html

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