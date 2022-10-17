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В США восемь человек пострадали при стрельбе у университетского кампуса - РИА Новости, 17.10.2022
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В США восемь человек пострадали при стрельбе у университетского кампуса
В США восемь человек пострадали при стрельбе у университетского кампуса - РИА Новости, 17.10.2022
В США восемь человек пострадали при стрельбе у университетского кампуса
Восемь человек получили ранения в результате стрельбы вблизи университетского кампуса в американском городе Харрисонбург, подозреваемый задержан. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T01:57
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в мире
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы вблизи университетского кампуса в американском городе Харрисонбург, подозреваемый задержан."В результате инцидента... восемь человек получили огнестрельные ранения, которые не угрожают их жизням", - говорится в сообщении властей города в Twitter. Отмечается, что подозреваемого задержали.Согласно релизу на сайте местного университета, стрельба произошла рядом с кампусом, однако пострадавшие не являются студентами.
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в мире
В мире
01:57 17.10.2022 (обновлено: 02:18 17.10.2022)
 
В США восемь человек пострадали при стрельбе у университетского кампуса

В американском городе Харрисонбург восемь человек ранены при стрельбе около кампуса

© AP Photo / Mary HudetzСотрудники полиции США
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Mary Hudetz
Сотрудники полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы вблизи университетского кампуса в американском городе Харрисонбург, подозреваемый задержан.
"В результате инцидента... восемь человек получили огнестрельные ранения, которые не угрожают их жизням", - говорится в сообщении властей города в Twitter. Отмечается, что подозреваемого задержали.
Полицейский автомобиль
29 августа, 13:44
При стрельбе в США погибли два человека
Согласно релизу на сайте местного университета, стрельба произошла рядом с кампусом, однако пострадавшие не являются студентами.
 
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