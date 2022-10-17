https://ria.ru/20221017/strelba-1824490047.html

В США восемь человек пострадали при стрельбе у университетского кампуса

В США восемь человек пострадали при стрельбе у университетского кампуса - РИА Новости, 17.10.2022

В США восемь человек пострадали при стрельбе у университетского кампуса

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы вблизи университетского кампуса в американском городе Харрисонбург, подозреваемый задержан. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T01:57

2022-10-17T01:57

2022-10-17T02:18

в мире

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы вблизи университетского кампуса в американском городе Харрисонбург, подозреваемый задержан."В результате инцидента... восемь человек получили огнестрельные ранения, которые не угрожают их жизням", - говорится в сообщении властей города в Twitter. Отмечается, что подозреваемого задержали.Согласно релизу на сайте местного университета, стрельба произошла рядом с кампусом, однако пострадавшие не являются студентами.

https://ria.ru/20220829/strelba-1812883624.html

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в мире