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Подозреваемый в стрельбе в Техасе выкладывал в соцсети фото оружия

Подозреваемый в стрельбе в Техасе выкладывал в соцсети фото оружия - РИА Новости, 25.05.2022

Подозреваемый в стрельбе в Техасе выкладывал в соцсети фото оружия

Подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе выложил в соцсеть фото двух винтовок типа AR15 за несколько дней до инцидента, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:15

2022-05-25T10:15

2022-05-25T12:43

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе выложил в соцсеть фото двух винтовок типа AR15 за несколько дней до инцидента, сообщает телеканал CNN.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские.Как отмечает телеканал, фото было выложено в сторис у пользователя Instagram* под ником "salv8dor_.", одноклассники подтвердили CNN, что это аккаунт Рамоса. Кроме того, в шапке аккаунта стрелка в TikTok было написано "Дети, бойтесь в реальной жизни", отмечает CNN.Как рассказал бывший одноклассник Рамоса телеканалу, за несколько дней до стрельбы в школе он прислал ему фото оружия и полного рюкзака патронов, отметив, что он сейчас выглядит сейчас совсем по-другому и бывший одноклассник не узнает его. В ответ на вопрос, зачем ему все это, Рамос ответил: "Не переживай насчет этого". Как рассказал одноклассник, Рамос был часто предметом насмешек одноклассников из-за его внешнего вида и финансового положения семьи, что привело к тому, что он стал меньше посещать школу.По словам американского сенатора Роланда Гутьерреса, подозреваемый приобрел две единицы огнестрельного оружия, едва он отпраздновал 18 лет."На свой 18-й день рождения он купил эти две винтовки. Это было первое, что он сделал, как только ему исполнилось 18", - заявил сенатор телеканалу.Это второе за 10 дней массовое убийство в США. В субботу, 14 мая, 18-летний юноша убил 10 человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Полиция считает, что преступник, сдавшийся властям, руководствовался мотивами расовой ненависти.Стрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби."И не говорите мне, что мы не можем ничего поделать... Мы можем, и мы предотвратим каждую трагедию", - подчеркнул глава государства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Дарья Буймова

в мире, джо байден, сша, россия, нью-йорк (город), facebook, tiktok