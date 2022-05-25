https://ria.ru/20220525/strelba-1790549517.html
Подозреваемый в стрельбе в Техасе выкладывал в соцсети фото оружия
Подозреваемый в стрельбе в Техасе выкладывал в соцсети фото оружия - РИА Новости, 25.05.2022
Подозреваемый в стрельбе в Техасе выкладывал в соцсети фото оружия
Подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе выложил в соцсеть фото двух винтовок типа AR15 за несколько дней до инцидента, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:15
2022-05-25T10:15
2022-05-25T12:43
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tiktok
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе выложил в соцсеть фото двух винтовок типа AR15 за несколько дней до инцидента, сообщает телеканал CNN.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские.Как отмечает телеканал, фото было выложено в сторис у пользователя Instagram* под ником "salv8dor_.", одноклассники подтвердили CNN, что это аккаунт Рамоса. Кроме того, в шапке аккаунта стрелка в TikTok было написано "Дети, бойтесь в реальной жизни", отмечает CNN.Как рассказал бывший одноклассник Рамоса телеканалу, за несколько дней до стрельбы в школе он прислал ему фото оружия и полного рюкзака патронов, отметив, что он сейчас выглядит сейчас совсем по-другому и бывший одноклассник не узнает его. В ответ на вопрос, зачем ему все это, Рамос ответил: "Не переживай насчет этого". Как рассказал одноклассник, Рамос был часто предметом насмешек одноклассников из-за его внешнего вида и финансового положения семьи, что привело к тому, что он стал меньше посещать школу.По словам американского сенатора Роланда Гутьерреса, подозреваемый приобрел две единицы огнестрельного оружия, едва он отпраздновал 18 лет."На свой 18-й день рождения он купил эти две винтовки. Это было первое, что он сделал, как только ему исполнилось 18", - заявил сенатор телеканалу.Это второе за 10 дней массовое убийство в США. В субботу, 14 мая, 18-летний юноша убил 10 человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Полиция считает, что преступник, сдавшийся властям, руководствовался мотивами расовой ненависти.Стрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби."И не говорите мне, что мы не можем ничего поделать... Мы можем, и мы предотвратим каждую трагедию", - подчеркнул глава государства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, россия, нью-йорк (город), facebook, tiktok
10:15 25.05.2022 (обновлено: 12:43 25.05.2022)
Подозреваемый в стрельбе в Техасе выкладывал в соцсети фото оружия
Подозреваемый в стрельбе в Техасе выкладывал в соцсети фото двух винтовок типа AR15
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости.
Подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе выложил в соцсеть фото двух винтовок типа AR15 за несколько дней до инцидента, сообщает телеканал CNN
.
Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские.
Как отмечает телеканал, фото было выложено в сторис у пользователя Instagram* под ником "salv8dor_.", одноклассники подтвердили CNN, что это аккаунт Рамоса. Кроме того, в шапке аккаунта стрелка в TikTok
было написано "Дети, бойтесь в реальной жизни", отмечает CNN.
Как рассказал бывший одноклассник Рамоса телеканалу, за несколько дней до стрельбы в школе он прислал ему фото оружия и полного рюкзака патронов, отметив, что он сейчас выглядит сейчас совсем по-другому и бывший одноклассник не узнает его. В ответ на вопрос, зачем ему все это, Рамос ответил: "Не переживай насчет этого". Как рассказал одноклассник, Рамос был часто предметом насмешек одноклассников из-за его внешнего вида и финансового положения семьи, что привело к тому, что он стал меньше посещать школу.
По словам американского сенатора Роланда Гутьерреса, подозреваемый приобрел две единицы огнестрельного оружия, едва он отпраздновал 18 лет.
"На свой 18-й день рождения он купил эти две винтовки. Это было первое, что он сделал, как только ему исполнилось 18", - заявил сенатор телеканалу.
Это второе за 10 дней массовое убийство в США
. В субботу, 14 мая, 18-летний юноша убил 10 человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк
. Полиция считает, что преступник, сдавшийся властям, руководствовался мотивами расовой ненависти.
Стрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут
.
Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден
призвал бросить вызов оружейному лобби.
"И не говорите мне, что мы не можем ничего поделать... Мы можем, и мы предотвратим каждую трагедию", - подчеркнул глава государства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская