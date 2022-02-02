https://ria.ru/20220202/minnesota-1770588703.html

При стрельбе у американской школы погиб ученик

При стрельбе у американской школы погиб ученик - РИА Новости, 02.02.2022

При стрельбе у американской школы погиб ученик

Неизвестный открыл огонь рядом со школой в американском штате Миннесота, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка, сообщил шеф полиции городка... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T00:26

2022-02-02T00:26

2022-02-02T00:36

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миннеаполис

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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Неизвестный открыл огонь рядом со школой в американском штате Миннесота, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка, сообщил шеф полиции городка Ричфилд Джей Хенторн.Правоохранительные органы, по его словам, ведут активное расследование и ищут преступника, который сразу после стрельбы скрылся с места происшествия."Это трагический день для города Ричфилда", - добавил он.Школа, где произошла трагедия, расположена в предместье крупного города Миннеаполиса. Там учатся 200 человек, начиная с детсадовского возраста, сообщили представители местных властей.

https://ria.ru/20220128/strelba-1769890150.html

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