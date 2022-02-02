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При стрельбе у американской школы погиб ученик
При стрельбе у американской школы погиб ученик - РИА Новости, 02.02.2022
При стрельбе у американской школы погиб ученик
Неизвестный открыл огонь рядом со школой в американском штате Миннесота, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка, сообщил шеф полиции городка... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T00:26
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в мире
миннеаполис
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Неизвестный открыл огонь рядом со школой в американском штате Миннесота, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка, сообщил шеф полиции городка Ричфилд Джей Хенторн.Правоохранительные органы, по его словам, ведут активное расследование и ищут преступника, который сразу после стрельбы скрылся с места происшествия."Это трагический день для города Ричфилда", - добавил он.Школа, где произошла трагедия, расположена в предместье крупного города Миннеаполиса. Там учатся 200 человек, начиная с детсадовского возраста, сообщили представители местных властей.
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в мире, миннеаполис
00:26 02.02.2022 (обновлено: 00:36 02.02.2022)
 
При стрельбе у американской школы погиб ученик

В США неизвестный открыл огонь рядом со школой, убив одного ученика и тяжело ранив другого

© AP Photo / Andres KudackПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Andres Kudack
Полиция США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Неизвестный открыл огонь рядом со школой в американском штате Миннесота, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка, сообщил шеф полиции городка Ричфилд Джей Хенторн.
Правоохранительные органы, по его словам, ведут активное расследование и ищут преступника, который сразу после стрельбы скрылся с места происшествия.
"Приехавшие сотрудники полиции обнаружили двух учащихся с огнестрельными ранениям на тротуаре рядом со школой... К сожалению, один из учеников скончался от ран, другой остается в критическом состоянии", - сказал Хенторн, выступая с заявлением для СМИ.
"Это трагический день для города Ричфилда", - добавил он.
Школа, где произошла трагедия, расположена в предместье крупного города Миннеаполиса. Там учатся 200 человек, начиная с детсадовского возраста, сообщили представители местных властей.
Сотрудники ФБР и полиции в США - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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