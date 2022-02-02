00:26 02.02.2022 (обновлено: 00:36 02.02.2022)
При стрельбе у американской школы погиб ученик
В США неизвестный открыл огонь рядом со школой, убив одного ученика и тяжело ранив другого
© AP Photo / Andres KudackПолиция США
© AP Photo / Andres Kudack
Полиция США
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Неизвестный открыл огонь рядом со школой в американском штате Миннесота, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка, сообщил шеф полиции городка Ричфилд Джей Хенторн.
Правоохранительные органы, по его словам, ведут активное расследование и ищут преступника, который сразу после стрельбы скрылся с места происшествия.
"Приехавшие сотрудники полиции обнаружили двух учащихся с огнестрельными ранениям на тротуаре рядом со школой... К сожалению, один из учеников скончался от ран, другой остается в критическом состоянии", - сказал Хенторн, выступая с заявлением для СМИ.
"Это трагический день для города Ричфилда", - добавил он.
Школа, где произошла трагедия, расположена в предместье крупного города Миннеаполиса. Там учатся 200 человек, начиная с детсадовского возраста, сообщили представители местных властей.
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