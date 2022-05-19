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При стрельбе возле университета в США пострадали пять человек, сообщили СМИ

При стрельбе возле университета в США пострадали пять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022

При стрельбе возле университета в США пострадали пять человек, сообщили СМИ

Пять человек пострадали в результате стрельбы вблизи кампуса университета Темпл в американской Филадельфии, трое пострадавших в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T05:45

2022-05-19T05:45

2022-05-19T06:50

в мире

сша

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы вблизи кампуса университета Темпл в американской Филадельфии, трое пострадавших в критическом состоянии, сообщает телеканал CBS Philly со ссылкой на полицию.Отмечается, что 28-летний мужчина получил 14 огнестрельных ранений, 20-летняя женщина — семь. 50-летнему мужчине выстрелили в грудь.Состояние остальных пострадавших стабильное.По данным телеканала, был произведен арест.

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в мире, сша