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При стрельбе возле университета в США пострадали пять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
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При стрельбе возле университета в США пострадали пять человек, сообщили СМИ
При стрельбе возле университета в США пострадали пять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
При стрельбе возле университета в США пострадали пять человек, сообщили СМИ
Пять человек пострадали в результате стрельбы вблизи кампуса университета Темпл в американской Филадельфии, трое пострадавших в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T05:45
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в мире
сша
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы вблизи кампуса университета Темпл в американской Филадельфии, трое пострадавших в критическом состоянии, сообщает телеканал CBS Philly со ссылкой на полицию.Отмечается, что 28-летний мужчина получил 14 огнестрельных ранений, 20-летняя женщина — семь. 50-летнему мужчине выстрелили в грудь.Состояние остальных пострадавших стабильное.По данным телеканала, был произведен арест.
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в мире, сша
05:45 19.05.2022 (обновлено: 06:50 19.05.2022)
 
При стрельбе возле университета в США пострадали пять человек, сообщили СМИ

CBS Philly: при стрельбе в США пострадали пять человек, трое в критическом состоянии

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы вблизи кампуса университета Темпл в американской Филадельфии, трое пострадавших в критическом состоянии, сообщает телеканал CBS Philly со ссылкой на полицию.
Отмечается, что 28-летний мужчина получил 14 огнестрельных ранений, 20-летняя женщина — семь. 50-летнему мужчине выстрелили в грудь.
Состояние остальных пострадавших стабильное.
По данным телеканала, был произведен арест.
 
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