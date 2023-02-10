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Биография Владимира Булавина

Биография Владимира Булавина - РИА Новости, 10.02.2023

Биография Владимира Булавина

Владимир Иванович Булавин родился 11 февраля 1953 года в Липецкой области. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:24

2023-02-10T13:24

2023-02-10T13:27

справки

россия

нижегородская область

ссср

владимир булавин

михаил мишустин

александр невский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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Владимир Иванович Булавин родился 11 февраля 1953 года в Липецкой области.В 1975 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1979 году – Высшую школу КГБ СССР (ныне Академия ФСБ РФ). Кандидат юридических наук (1999). В 1975-1977 годах работал инженером-конструктором Павловского машиностроительного завода "Восход".С 1977 года – в органах государственной безопасности. Генерал-полковник.С 1979 года проходил службу в управлении КГБ, управлении министерства безопасности – управлении Федеральной службы контрразведки – Управлении Федеральной службы безопасности (УМБ-УФСК-УФСБ РФ) по Нижегородской области.С 1992 года занимал должность начальника УМБ-УФСК-УФСБ РФ по Нижегородской области.С 2001 года занимал пост председателя Совета начальников органов ФСБ России в Приволжском федеральном округе.В 2006 году Булавин назначен заместителем директора ФСБ России – руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета.С 2008 года занимал должность первого заместителя секретаря Совета Безопасности РФ.С 2013 года – полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.28 июля 2016 года назначен на должность руководителя Федеральной таможенной службы. 10 февраля 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы ФТС в связи с достижением возраста 70 лет.Владимир Булавин награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Александра Невского, "За военные заслуги", медалями СССР и Российской Федерации, а также знаками "Почетный сотрудник контрразведки", "За службу в контрразведке II степени". Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, нижегородская область, ссср, владимир булавин, михаил мишустин, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский институт инженеров железнодорожного транспорта, федеральная таможенная служба (фтс россии)