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СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета - РИА Новости, 10.10.2023
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19:07 10.10.2023 (обновлено: 19:16 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/bulavin-1901857536.html
СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета
СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета - РИА Новости, 10.10.2023
СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета
Совфед на заседании в среду рассмотрит вопрос об утверждении экс-главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета, РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:07
2023-10-10T19:16
политика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
владимир булавин
вячеслав тимченко
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит вопрос об утверждении экс-главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета, нынешний руководитель комитета экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев займет пост его первого заместителя, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.Вопрос об утверждении председателя комитета по обороне и безопасности и его первого заместителя включены в повестку заседания палаты. Сейчас Бондарев является руководителем оборонного комитета, Булавин же – его первым заместителем."Совет Федерации рассмотрит вопрос о (избрании) Владимира Булавина на должность председателя комитета по обороне и безопасности", - сказал Тимченко.По его словам, Бондарева предлагают избрать на должность первого заместителя главы комитета."Совет палаты поддержал решение комитета", - уточнил Тимченко. Кадровые перестановки он объяснил обычной "ротацией".
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политика, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, владимир булавин, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Политика, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, Владимир Булавин, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета

СФ завтра рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Булавин
Владимир Булавин - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Булавин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит вопрос об утверждении экс-главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета, нынешний руководитель комитета экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев займет пост его первого заместителя, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Вопрос об утверждении председателя комитета по обороне и безопасности и его первого заместителя включены в повестку заседания палаты. Сейчас Бондарев является руководителем оборонного комитета, Булавин же – его первым заместителем.
"Совет Федерации рассмотрит вопрос о (избрании) Владимира Булавина на должность председателя комитета по обороне и безопасности", - сказал Тимченко.
По его словам, Бондарева предлагают избрать на должность первого заместителя главы комитета.
"Совет палаты поддержал решение комитета", - уточнил Тимченко. Кадровые перестановки он объяснил обычной "ротацией".
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Рогозин выразил желание работать в оборонном комитете Совфеда
2 октября, 18:06
 
ПолитикаФедеральная таможенная служба (ФТС России)РоссияВладимир БулавинВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФ
 
 
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