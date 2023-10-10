https://ria.ru/20231010/bulavin-1901857536.html

СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета

СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета - РИА Новости, 10.10.2023

СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета

Совфед на заседании в среду рассмотрит вопрос об утверждении экс-главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета, РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T19:07

2023-10-10T19:07

2023-10-10T19:16

политика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

владимир булавин

вячеслав тимченко

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит вопрос об утверждении экс-главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета, нынешний руководитель комитета экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев займет пост его первого заместителя, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.Вопрос об утверждении председателя комитета по обороне и безопасности и его первого заместителя включены в повестку заседания палаты. Сейчас Бондарев является руководителем оборонного комитета, Булавин же – его первым заместителем."Совет Федерации рассмотрит вопрос о (избрании) Владимира Булавина на должность председателя комитета по обороне и безопасности", - сказал Тимченко.По его словам, Бондарева предлагают избрать на должность первого заместителя главы комитета."Совет палаты поддержал решение комитета", - уточнил Тимченко. Кадровые перестановки он объяснил обычной "ротацией".

https://ria.ru/20231002/rogozin-1900034069.html

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политика, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, владимир булавин, вячеслав тимченко, совет федерации рф