https://ria.ru/20231010/bulavin-1901857536.html
СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета
СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета - РИА Новости, 10.10.2023
СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета
Совфед на заседании в среду рассмотрит вопрос об утверждении экс-главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета, РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:07
2023-10-10T19:07
2023-10-10T19:16
политика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
владимир булавин
вячеслав тимченко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/24/1562772478_0:0:2812:1583_1920x0_80_0_0_f0e35aa4537ca3dcaae508538a85849c.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит вопрос об утверждении экс-главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета, нынешний руководитель комитета экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев займет пост его первого заместителя, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.Вопрос об утверждении председателя комитета по обороне и безопасности и его первого заместителя включены в повестку заседания палаты. Сейчас Бондарев является руководителем оборонного комитета, Булавин же – его первым заместителем."Совет Федерации рассмотрит вопрос о (избрании) Владимира Булавина на должность председателя комитета по обороне и безопасности", - сказал Тимченко.По его словам, Бондарева предлагают избрать на должность первого заместителя главы комитета."Совет палаты поддержал решение комитета", - уточнил Тимченко. Кадровые перестановки он объяснил обычной "ротацией".
https://ria.ru/20231002/rogozin-1900034069.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/24/1562772478_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_2c0f96dbd96d2052693a86b9cd82ae9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, владимир булавин, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Политика, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, Владимир Булавин, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
СФ рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета
СФ завтра рассмотрит вопрос об утверждении Булавина главой оборонного комитета
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит вопрос об утверждении экс-главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета, нынешний руководитель комитета экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев займет пост его первого заместителя, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Вопрос об утверждении председателя комитета по обороне и безопасности и его первого заместителя включены в повестку заседания палаты. Сейчас Бондарев является руководителем оборонного комитета, Булавин же – его первым заместителем.
"Совет Федерации рассмотрит вопрос о (избрании) Владимира Булавина на должность председателя комитета по обороне и безопасности", - сказал Тимченко.
По его словам, Бондарева предлагают избрать на должность первого заместителя главы комитета.
"Совет палаты поддержал решение комитета", - уточнил Тимченко. Кадровые перестановки он объяснил обычной "ротацией".
Рогозин выразил желание работать в оборонном комитете Совфеда