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В ФТС отметили увеличение импорта китайских автомобилей в Россию
В ФТС отметили увеличение импорта китайских автомобилей в Россию - РИА Новости, 19.12.2022
В ФТС отметили увеличение импорта китайских автомобилей в Россию
Импорт китайских автомобилей в Россию за 11 месяцев 2022 года составил 106 тысяч единиц, что на 50% больше показателя прошлого года, сообщил глава Федеральной... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:58
2022-12-19T12:58
2022-12-19T14:51
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
владимир булавин
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авто
россия-китай: главное
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Импорт китайских автомобилей в Россию за 11 месяцев 2022 года составил 106 тысяч единиц, что на 50% больше показателя прошлого года, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин."За одиннадцать месяцев было ввезено 106 тысяч китайских автомобилей, что практически на 50% больше, чем в прошлом году", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".Булавин также отметил, что товарооборот с Японией в этом году снизился примерно на 36%. "Стало меньше ввозится новых автомобилей, действительно, больше ввозится автомобилей поддержанных: на сегмент этих автомобилей из Японии приходится порядка 60%", - добавил глава ФТС.
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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир булавин, япония, авто
Экономика, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Владимир Булавин, Япония, Авто, Россия-Китай: Главное
12:58 19.12.2022 (обновлено: 14:51 19.12.2022)
В ФТС отметили увеличение импорта китайских автомобилей в Россию
Булавин: импорт китайских автомобилей в Россию за 11 месяцев составил 106 тысяч единиц