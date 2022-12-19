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В ФТС отметили увеличение импорта китайских автомобилей в Россию

В ФТС отметили увеличение импорта китайских автомобилей в Россию - РИА Новости, 19.12.2022

В ФТС отметили увеличение импорта китайских автомобилей в Россию

Импорт китайских автомобилей в Россию за 11 месяцев 2022 года составил 106 тысяч единиц, что на 50% больше показателя прошлого года, сообщил глава Федеральной... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:58

2022-12-19T12:58

2022-12-19T14:51

экономика

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

владимир булавин

япония

авто

россия-китай: главное

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Импорт китайских автомобилей в Россию за 11 месяцев 2022 года составил 106 тысяч единиц, что на 50% больше показателя прошлого года, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин."За одиннадцать месяцев было ввезено 106 тысяч китайских автомобилей, что практически на 50% больше, чем в прошлом году", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".Булавин также отметил, что товарооборот с Японией в этом году снизился примерно на 36%. "Стало меньше ввозится новых автомобилей, действительно, больше ввозится автомобилей поддержанных: на сегмент этих автомобилей из Японии приходится порядка 60%", - добавил глава ФТС.

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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир булавин, япония, авто