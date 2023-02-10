Рейтинг@Mail.ru
Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/fts-1851116775.html
Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы
Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы - РИА Новости, 10.02.2023
Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:02
2023-02-10T14:46
политика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
руслан давыдов
владимир булавин
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/24/1562772478_0:0:2812:1583_1920x0_80_0_0_f0e35aa4537ca3dcaae508538a85849c.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщила пресс-служба кабмина.Временно исполняющим обязанности назначили первого замглавы ФТС Руслана Давыдова.Владимир Булавин возглавлял службу 6,5 года. С марта 2013 года по июль 2016 года он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Обладатель орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени, Почета, "За военные заслуги" и других наград.Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. По данным правительства, в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.
https://ria.ru/20230206/bulavin-1850042252.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/24/1562772478_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_2c0f96dbd96d2052693a86b9cd82ae9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов, владимир булавин, михаил мишустин, россия
Политика, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Руслан Давыдов, Владимир Булавин, Михаил Мишустин, Россия
13:02 10.02.2023 (обновлено: 14:46 10.02.2023)
 
Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы

Мишустин назначил Давыдова врио главы ФТС вместо достигшего 70-летнего возраста Булавина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБывший руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин
Бывший руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщила пресс-служба кабмина.
Временно исполняющим обязанности назначили первого замглавы ФТС Руслана Давыдова.

"Распоряжение об этом подписано. <...> Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет", — говорится в сообщении.

Владимир Булавин возглавлял службу 6,5 года. С марта 2013 года по июль 2016 года он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Обладатель орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени, Почета, "За военные заслуги" и других наград.
Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. По данным правительства, в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.
Руководитель ФТС России Владимир Булавин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 14:47
Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета
 
ПолитикаФедеральная таможенная служба (ФТС России)Руслан ДавыдовВладимир БулавинМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала