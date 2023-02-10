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Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы
Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы - РИА Новости, 10.02.2023
Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:02
2023-02-10T13:02
2023-02-10T14:46
политика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
руслан давыдов
владимир булавин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщила пресс-служба кабмина.Временно исполняющим обязанности назначили первого замглавы ФТС Руслана Давыдова.Владимир Булавин возглавлял службу 6,5 года. С марта 2013 года по июль 2016 года он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Обладатель орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени, Почета, "За военные заслуги" и других наград.Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. По данным правительства, в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.
https://ria.ru/20230206/bulavin-1850042252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов, владимир булавин, михаил мишустин, россия
Политика, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Руслан Давыдов, Владимир Булавин, Михаил Мишустин, Россия
13:02 10.02.2023 (обновлено: 14:46 10.02.2023)
Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы
Мишустин назначил Давыдова врио главы ФТС вместо достигшего 70-летнего возраста Булавина
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщила пресс-служба кабмина.
Временно исполняющим обязанности назначили первого замглавы ФТС Руслана Давыдова.
"Распоряжение об этом подписано. <...> Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет", — говорится в сообщении.
Владимир Булавин возглавлял службу 6,5 года. С марта 2013 года по июль 2016 года он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Обладатель орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени, Почета, "За военные заслуги" и других наград.
Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. По данным правительства, в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.