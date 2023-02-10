https://ria.ru/20230210/fts-1851116775.html

Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы

Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы - РИА Новости, 10.02.2023

Мишустин освободил Булавина от должности главы Таможенной службы

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:02

2023-02-10T13:02

2023-02-10T14:46

политика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

руслан давыдов

владимир булавин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщила пресс-служба кабмина.Временно исполняющим обязанности назначили первого замглавы ФТС Руслана Давыдова.Владимир Булавин возглавлял службу 6,5 года. С марта 2013 года по июль 2016 года он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Обладатель орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени, Почета, "За военные заслуги" и других наград.Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. По данным правительства, в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.

https://ria.ru/20230206/bulavin-1850042252.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов, владимир булавин, михаил мишустин, россия