https://ria.ru/20221025/putin-1826777473.html

Путин: эффективность таможенного контроля выросла на 65 процентов

Путин: эффективность таможенного контроля выросла на 65 процентов - РИА Новости, 25.10.2022

Путин: эффективность таможенного контроля выросла на 65 процентов

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T21:55

2022-10-25T21:55

2022-10-25T22:09

федеральная таможенная служба (фтс россии)

экономика

цены на нефть

владимир путин

владимир булавин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта.Эффективность таможенного контроля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 65%, добавил Путин."Я хочу вас и всех сотрудников таможенной службы поблагодарить за это. И есть все основания поздравить вас с Днем таможенника", - заключил российский лидер.

https://ria.ru/20221025/putin-1826724536.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика, цены на нефть, владимир путин, владимир булавин, россия