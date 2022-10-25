https://ria.ru/20221025/putin-1826777473.html
Путин: эффективность таможенного контроля выросла на 65 процентов
Путин: эффективность таможенного контроля выросла на 65 процентов - РИА Новости, 25.10.2022
Путин: эффективность таможенного контроля выросла на 65 процентов
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T21:55
2022-10-25T21:55
2022-10-25T22:09
федеральная таможенная служба (фтс россии)
экономика
цены на нефть
владимир путин
владимир булавин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта.Эффективность таможенного контроля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 65%, добавил Путин."Я хочу вас и всех сотрудников таможенной службы поблагодарить за это. И есть все основания поздравить вас с Днем таможенника", - заключил российский лидер.
https://ria.ru/20221025/putin-1826724536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика, цены на нефть, владимир путин, владимир булавин, россия
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Владимир Булавин, Россия
21:55 25.10.2022 (обновлено: 22:09 25.10.2022)
Путин: эффективность таможенного контроля выросла на 65 процентов
Путин: эффективность таможенного контроля выросла на 65 процентов в сравнении с 2021 годом