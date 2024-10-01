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Сенаторы Софведа осмотрели парк "Патриот" в Пензе - РИА Новости, 01.10.2024
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
22:33 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/senatory-1975833050.html
Сенаторы Софведа осмотрели парк "Патриот" в Пензе
Сенаторы Софведа осмотрели парк "Патриот" в Пензе - РИА Новости, 01.10.2024
Сенаторы Софведа осмотрели парк "Патриот" в Пензе
Сенаторы Совета Федерации в Пензе осмотрели парк "Патриот", торжественное открытие которого планируется к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:33
2024-10-01T22:33
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ПЕНЗА, 1 окт - РИА Новости. Сенаторы Совета Федерации в Пензе осмотрели парк "Патриот", торжественное открытие которого планируется к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во главе с председателем комитета Владимиром Булавиным прибыла в Пензу, где намерена ознакомиться с работой оборонных предприятий и провести выездное заседание, на котором на примере Пензенской области обсудит вопрос выполнения гособоронзаказа для потребностей Вооруженных сил РФ. "Мы вместе с сенаторами посетили Пензенский артиллерийский инженерный институт. Ознакомились с научными разработками сотрудников, условиями подготовки специалистов артиллерийско-технического и ракетно-технического обеспечения по заказу главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ. Также военнослужащие показали нашим почётным гостям посвящённый истории Великой Отечественной войны парк "Патриот", который планируют торжественно открыть в год 80-летия Победы. В память о воинах, защищавших Родину, мы возложили цветы к мемориалу "Во славу русского оружия", - написал Мельниченко в своём Telegram-канале. Глава региона отметил, что также сенаторы во вторник в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Заречный посетили производственное объединение "Старт" имени Проценко - одно из предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". "Приятно отметить, что именно наш регион был выбран для обсуждения вопросов, напрямую влияющих на безопасность Родины", - добавил Мельниченко.
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пенза, россия, олег мельниченко, владимир булавин, совет федерации рф, патриот, общество
Пензенская область, Пенза, Россия, Олег Мельниченко, Владимир Булавин, Совет Федерации РФ, Патриот, Общество

Сенаторы Софведа осмотрели парк "Патриот" в Пензе

© Фото : Telegram-канал МельниченкоСенаторы Софведа осмотрели парк "Патриот" в Пензе
Сенаторы Софведа осмотрели парк Патриот в Пензе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Telegram-канал Мельниченко
Сенаторы Софведа осмотрели парк "Патриот" в Пензе
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ПЕНЗА, 1 окт - РИА Новости. Сенаторы Совета Федерации в Пензе осмотрели парк "Патриот", торжественное открытие которого планируется к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
По его словам, делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во главе с председателем комитета Владимиром Булавиным прибыла в Пензу, где намерена ознакомиться с работой оборонных предприятий и провести выездное заседание, на котором на примере Пензенской области обсудит вопрос выполнения гособоронзаказа для потребностей Вооруженных сил РФ.
«
"Мы вместе с сенаторами посетили Пензенский артиллерийский инженерный институт. Ознакомились с научными разработками сотрудников, условиями подготовки специалистов артиллерийско-технического и ракетно-технического обеспечения по заказу главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ. Также военнослужащие показали нашим почётным гостям посвящённый истории Великой Отечественной войны парк "Патриот", который планируют торжественно открыть в год 80-летия Победы. В память о воинах, защищавших Родину, мы возложили цветы к мемориалу "Во славу русского оружия", - написал Мельниченко в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что также сенаторы во вторник в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Заречный посетили производственное объединение "Старт" имени Проценко - одно из предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома".
"Приятно отметить, что именно наш регион был выбран для обсуждения вопросов, напрямую влияющих на безопасность Родины", - добавил Мельниченко.
 
Пензенская областьПензаРоссияОлег МельниченкоВладимир БулавинСовет Федерации РФПатриотОбщество
 
 
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