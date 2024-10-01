https://ria.ru/20241001/senatory-1975833050.html

Сенаторы Софведа осмотрели парк "Патриот" в Пензе

Сенаторы Софведа осмотрели парк "Патриот" в Пензе - РИА Новости, 01.10.2024

Сенаторы Софведа осмотрели парк "Патриот" в Пензе

Сенаторы Совета Федерации в Пензе осмотрели парк "Патриот", торжественное открытие которого планируется к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:33

2024-10-01T22:33

2024-10-01T22:33

пензенская область

пенза

россия

олег мельниченко

владимир булавин

совет федерации рф

патриот

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975832840_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eda249433c91f30c948620debda27e79.jpg

ПЕНЗА, 1 окт - РИА Новости. Сенаторы Совета Федерации в Пензе осмотрели парк "Патриот", торжественное открытие которого планируется к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во главе с председателем комитета Владимиром Булавиным прибыла в Пензу, где намерена ознакомиться с работой оборонных предприятий и провести выездное заседание, на котором на примере Пензенской области обсудит вопрос выполнения гособоронзаказа для потребностей Вооруженных сил РФ. "Мы вместе с сенаторами посетили Пензенский артиллерийский инженерный институт. Ознакомились с научными разработками сотрудников, условиями подготовки специалистов артиллерийско-технического и ракетно-технического обеспечения по заказу главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ. Также военнослужащие показали нашим почётным гостям посвящённый истории Великой Отечественной войны парк "Патриот", который планируют торжественно открыть в год 80-летия Победы. В память о воинах, защищавших Родину, мы возложили цветы к мемориалу "Во славу русского оружия", - написал Мельниченко в своём Telegram-канале. Глава региона отметил, что также сенаторы во вторник в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Заречный посетили производственное объединение "Старт" имени Проценко - одно из предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". "Приятно отметить, что именно наш регион был выбран для обсуждения вопросов, напрямую влияющих на безопасность Родины", - добавил Мельниченко.

пенза

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пенза, россия, олег мельниченко, владимир булавин, совет федерации рф, патриот, общество