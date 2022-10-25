https://ria.ru/20221025/fts-1826607144.html

Путин встретится с главой ФТС

Путин встретится с главой ФТС - РИА Новости, 25.10.2022

Путин встретится с главой ФТС

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ФТС Владимиром Булавиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:20

2022-10-25T13:20

2022-10-25T13:20

владимир путин

владимир булавин

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ФТС Владимиром Булавиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент... совсем скоро примет главу нашей таможни, таможенного комитета, Булавина по случаю Дня таможенника", - сказал Песков журналистам.Он также напомнил, что после этого президент проведет совещание с членами координационного совета при правительстве.

https://ria.ru/20221025/fts-1826436521.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, владимир булавин, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)