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Путин встретится с главой ФТС - РИА Новости, 25.10.2022
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Путин встретится с главой ФТС
Путин встретится с главой ФТС - РИА Новости, 25.10.2022
Путин встретится с главой ФТС
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ФТС Владимиром Булавиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:20
2022-10-25T13:20
владимир путин
владимир булавин
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ФТС Владимиром Булавиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент... совсем скоро примет главу нашей таможни, таможенного комитета, Булавина по случаю Дня таможенника", - сказал Песков журналистам.Он также напомнил, что после этого президент проведет совещание с членами координационного совета при правительстве.
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владимир путин, владимир булавин, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Владимир Путин, Владимир Булавин, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
13:20 25.10.2022
 
Путин встретится с главой ФТС

Президент Путин во вторник встретится с главой ФТС Булавиным

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ФТС Владимиром Булавиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент... совсем скоро примет главу нашей таможни, таможенного комитета, Булавина по случаю Дня таможенника", - сказал Песков журналистам.
Он также напомнил, что после этого президент проведет совещание с членами координационного совета при правительстве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
09:42
Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России
 
Владимир ПутинВладимир БулавинРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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