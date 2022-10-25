https://ria.ru/20221025/fts-1826607144.html
Путин встретится с главой ФТС
Путин встретится с главой ФТС - РИА Новости, 25.10.2022
Путин встретится с главой ФТС
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ФТС Владимиром Булавиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:20
2022-10-25T13:20
2022-10-25T13:20
владимир путин
владимир булавин
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ФТС Владимиром Булавиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент... совсем скоро примет главу нашей таможни, таможенного комитета, Булавина по случаю Дня таможенника", - сказал Песков журналистам.Он также напомнил, что после этого президент проведет совещание с членами координационного совета при правительстве.
https://ria.ru/20221025/fts-1826436521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир булавин, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Владимир Путин, Владимир Булавин, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Путин встретится с главой ФТС
Президент Путин во вторник встретится с главой ФТС Булавиным