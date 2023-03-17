https://ria.ru/20230317/bulavin-1858720656.html

Путин исключил Булавина из состава Совбеза

Путин исключил Булавина из состава Совбеза - РИА Новости, 17.03.2023

Путин исключил Булавина из состава Совбеза

Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности РФ экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимира Булавина и уточнил... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T21:44

2023-03-17T21:44

2023-03-17T21:45

владимир путин

федеральная таможенная служба (фтс россии)

владимир булавин

совет безопасности оон

совет безопасности рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности РФ экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимира Булавина и уточнил должность Рашида Нургалиева, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации ... следующие изменения: наименование должности Нургалиева Р.Г. изложить в следующей редакции: "первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации"; исключить из состава Совета Булавина В.И.", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230317/sovbez-1858710278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир булавин, совет безопасности оон, совет безопасности рф