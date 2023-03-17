Рейтинг@Mail.ru
Путин исключил Булавина из состава Совбеза - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 17.03.2023 (обновлено: 21:45 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/bulavin-1858720656.html
Путин исключил Булавина из состава Совбеза
Путин исключил Булавина из состава Совбеза - РИА Новости, 17.03.2023
Путин исключил Булавина из состава Совбеза
Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности РФ экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимира Булавина и уточнил... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T21:44
2023-03-17T21:45
владимир путин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
владимир булавин
совет безопасности оон
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/24/1562772478_0:0:2812:1583_1920x0_80_0_0_f0e35aa4537ca3dcaae508538a85849c.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности РФ экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимира Булавина и уточнил должность Рашида Нургалиева, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации ... следующие изменения: наименование должности Нургалиева Р.Г. изложить в следующей редакции: "первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации"; исключить из состава Совета Булавина В.И.", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230317/sovbez-1858710278.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/24/1562772478_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_2c0f96dbd96d2052693a86b9cd82ae9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир булавин, совет безопасности оон, совет безопасности рф
Владимир Путин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Владимир Булавин, Совет Безопасности ООН, Совет Безопасности РФ
Путин исключил Булавина из состава Совбеза

Путин исключил экс-главу ФТС Владимира Булавина из состава Совбеза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший руководитель ФТС Владимир Булавин
Бывший руководитель ФТС Владимир Булавин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший руководитель ФТС Владимир Булавин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности РФ экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимира Булавина и уточнил должность Рашида Нургалиева, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации ... следующие изменения: наименование должности Нургалиева Р.Г. изложить в следующей редакции: "первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации"; исключить из состава Совета Булавина В.И.", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе
Вчера, 20:10
 
Владимир ПутинФедеральная таможенная служба (ФТС России)Владимир БулавинСовет Безопасности ООНСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала