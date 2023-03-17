https://ria.ru/20230317/bulavin-1858720656.html
Путин исключил Булавина из состава Совбеза
Путин исключил Булавина из состава Совбеза - РИА Новости, 17.03.2023
Путин исключил Булавина из состава Совбеза
Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности РФ экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимира Булавина и уточнил... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T21:44
2023-03-17T21:44
2023-03-17T21:45
владимир путин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
владимир булавин
совет безопасности оон
совет безопасности рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности РФ экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимира Булавина и уточнил должность Рашида Нургалиева, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации ... следующие изменения: наименование должности Нургалиева Р.Г. изложить в следующей редакции: "первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации"; исключить из состава Совета Булавина В.И.", - говорится в документе.
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владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир булавин, совет безопасности оон, совет безопасности рф
Владимир Путин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Владимир Булавин, Совет Безопасности ООН, Совет Безопасности РФ
Путин исключил Булавина из состава Совбеза
Путин исключил экс-главу ФТС Владимира Булавина из состава Совбеза