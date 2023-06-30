https://ria.ru/20230630/bulavin-1881503260.html

Экс-главе ФТС Булавину предложили стать сенатором

Экс-главе ФТС Булавину предложили стать сенатором - РИА Новости, 30.06.2023

Экс-главе ФТС Булавину предложили стать сенатором

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, участвующий в новых выборах главы региона, предложил бывшему руководителю Федеральной таможенной службы... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:41

2023-06-30T16:41

2023-06-30T16:41

политика

россия

ивановская область

владимир булавин

станислав воскресенский

совет федерации рф

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, участвующий в новых выборах главы региона, предложил бывшему руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину стать сенатором в случае избрания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". Выборы губернатора Ивановской области пройдут в сентябре этого года. Ранее избирательная комиссия региона информировала, что Воскресенский представил документы о выдвижении кандидатом на этот пост. В соответствии с законодательством, кандидаты в губернаторы должны будут представить в избирательную комиссию список претендентов для наделения полномочиями сенатора в случае избрания. "Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в пятницу, 30 июня, провел встречу с Владимиром Булавиным... Станислав Воскресенский предложил Владимиру Булавину стать сенатором от Ивановской области в Совете Федерации", - говорится в сообщении. Воскресенский подчеркнул, что намеревается участвовать в выборах главы региона. "Мы с Вами давно знакомы, вместе работали, и я бы хотел Вам сделать предложение в случае моей победы стать сенатором от Ивановской области, чтобы вместе добиваться решений, благоприятных для жителей нашего региона", - цитируются слова Воскресенского, обращенные к Булавину. Отмечается, что Булавин согласился. "Мы с Вами вместе работали в полпредстве Северо-Западного федерального округа, в правительстве России. Знаю вашу постоянную нацеленность и настрой на конкретные дела и готов вместе с Вами принимать участие в работе, которую вы планируете на благо жителей Ивановской области", - сказал Булавин. Булавин родился 11 февраля 1953 года в Липецкой области. С 1977 года – в органах государственной безопасности. Генерал-полковник. С 1979 года проходил службу в управлении КГБ, управлении министерства безопасности – управлении Федеральной службы контрразведки – Управлении Федеральной службы безопасности (УМБ-УФСК-УФСБ РФ) по Нижегородской области. С 1992 года занимал должность начальника УМБ-УФСК-УФСБ РФ по Нижегородской области. С 2001 года занимал пост председателя Совета начальников органов ФСБ России в Приволжском федеральном округе. В 2006 году Булавин назначен заместителем директора ФСБ России - руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета. С 2008 года занимал должность первого заместителя секретаря Совета Безопасности РФ. С 2013 года - полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В июле 2016 года назначен на должность руководителя Федеральной таможенной службы, 10 февраля 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы ФТС в связи с достижением возраста 70 лет. По данным сайта Совета Федерации, в настоящее время сенатором от исполнительного органа государственной власти Ивановской области является Валерий Васильев.

https://ria.ru/20221029/narusova-1827735946.html

https://ria.ru/20230523/uss-1873536314.html

https://ria.ru/20230615/post-1878296929.html

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Кирилл Волков

политика, россия, ивановская область, владимир булавин, станислав воскресенский, совет федерации рф, федеральная таможенная служба (фтс россии)