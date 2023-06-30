https://ria.ru/20230630/bulavin-1881503260.html
Экс-главе ФТС Булавину предложили стать сенатором
Экс-главе ФТС Булавину предложили стать сенатором - РИА Новости, 30.06.2023
Экс-главе ФТС Булавину предложили стать сенатором
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, участвующий в новых выборах главы региона, предложил бывшему руководителю Федеральной таможенной службы... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:41
2023-06-30T16:41
2023-06-30T16:41
политика
россия
ивановская область
владимир булавин
станислав воскресенский
совет федерации рф
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, участвующий в новых выборах главы региона, предложил бывшему руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину стать сенатором в случае избрания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". Выборы губернатора Ивановской области пройдут в сентябре этого года. Ранее избирательная комиссия региона информировала, что Воскресенский представил документы о выдвижении кандидатом на этот пост. В соответствии с законодательством, кандидаты в губернаторы должны будут представить в избирательную комиссию список претендентов для наделения полномочиями сенатора в случае избрания. "Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в пятницу, 30 июня, провел встречу с Владимиром Булавиным... Станислав Воскресенский предложил Владимиру Булавину стать сенатором от Ивановской области в Совете Федерации", - говорится в сообщении. Воскресенский подчеркнул, что намеревается участвовать в выборах главы региона. "Мы с Вами давно знакомы, вместе работали, и я бы хотел Вам сделать предложение в случае моей победы стать сенатором от Ивановской области, чтобы вместе добиваться решений, благоприятных для жителей нашего региона", - цитируются слова Воскресенского, обращенные к Булавину. Отмечается, что Булавин согласился. "Мы с Вами вместе работали в полпредстве Северо-Западного федерального округа, в правительстве России. Знаю вашу постоянную нацеленность и настрой на конкретные дела и готов вместе с Вами принимать участие в работе, которую вы планируете на благо жителей Ивановской области", - сказал Булавин. Булавин родился 11 февраля 1953 года в Липецкой области. С 1977 года – в органах государственной безопасности. Генерал-полковник. С 1979 года проходил службу в управлении КГБ, управлении министерства безопасности – управлении Федеральной службы контрразведки – Управлении Федеральной службы безопасности (УМБ-УФСК-УФСБ РФ) по Нижегородской области. С 1992 года занимал должность начальника УМБ-УФСК-УФСБ РФ по Нижегородской области. С 2001 года занимал пост председателя Совета начальников органов ФСБ России в Приволжском федеральном округе. В 2006 году Булавин назначен заместителем директора ФСБ России - руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета. С 2008 года занимал должность первого заместителя секретаря Совета Безопасности РФ. С 2013 года - полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В июле 2016 года назначен на должность руководителя Федеральной таможенной службы, 10 февраля 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с поста главы ФТС в связи с достижением возраста 70 лет. По данным сайта Совета Федерации, в настоящее время сенатором от исполнительного органа государственной власти Ивановской области является Валерий Васильев.
https://ria.ru/20221029/narusova-1827735946.html
https://ria.ru/20230523/uss-1873536314.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, ивановская область, владимир булавин, станислав воскресенский, совет федерации рф, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Политика, Россия, Ивановская область, Владимир Булавин, Станислав Воскресенский, Совет Федерации РФ, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Экс-главе ФТС Булавину предложили стать сенатором
Губернатор Ивановской области Воскресенский предложил экс-главе ФТС Булавину пост сенатора
РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, участвующий в новых выборах главы региона, предложил бывшему руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину стать сенатором в случае избрания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
Выборы губернатора Ивановской области пройдут в сентябре этого года. Ранее избирательная комиссия региона информировала, что Воскресенский представил документы о выдвижении кандидатом на этот пост. В соответствии с законодательством, кандидаты в губернаторы должны будут представить в избирательную комиссию список претендентов для наделения полномочиями сенатора в случае избрания.
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"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в пятницу, 30 июня, провел встречу с Владимиром Булавиным... Станислав Воскресенский предложил Владимиру Булавину стать сенатором от Ивановской области в Совете Федерации
", - говорится в сообщении.
Воскресенский подчеркнул, что намеревается участвовать в выборах главы региона. "Мы с Вами давно знакомы, вместе работали, и я бы хотел Вам сделать предложение в случае моей победы стать сенатором от Ивановской области, чтобы вместе добиваться решений, благоприятных для жителей нашего региона", - цитируются слова Воскресенского, обращенные к Булавину.
Отмечается, что Булавин согласился. "Мы с Вами вместе работали в полпредстве Северо-Западного федерального округа, в правительстве России
. Знаю вашу постоянную нацеленность и настрой на конкретные дела и готов вместе с Вами принимать участие в работе, которую вы планируете на благо жителей Ивановской области", - сказал Булавин.
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Булавин родился 11 февраля 1953 года в Липецкой области
. С 1977 года – в органах государственной безопасности. Генерал-полковник. С 1979 года проходил службу в управлении КГБ, управлении министерства безопасности – управлении Федеральной службы контрразведки – Управлении Федеральной службы безопасности (УМБ-УФСК-УФСБ РФ) по Нижегородской области
. С 1992 года занимал должность начальника УМБ-УФСК-УФСБ РФ по Нижегородской области. С 2001 года занимал пост председателя Совета начальников органов ФСБ
России в Приволжском федеральном округе. В 2006 году Булавин назначен заместителем директора ФСБ России - руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета. С 2008 года занимал должность первого заместителя секретаря Совета Безопасности РФ. С 2013 года - полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В июле 2016 года назначен на должность руководителя Федеральной таможенной службы, 10 февраля 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин
освободил Владимира Булавина с поста главы ФТС
в связи с достижением возраста 70 лет.
По данным сайта Совета Федерации, в настоящее время сенатором от исполнительного органа государственной власти Ивановской области является Валерий Васильев.
Врио главы ФТС опубликовал пост на канале РИА Новости в Telegram