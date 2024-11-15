https://ria.ru/20241115/indoneziya-1983869994.html

Россия получила от Индонезии заявку на военную технику

Россия получила от Индонезии заявку на военную технику - РИА Новости, 15.11.2024

Россия получила от Индонезии заявку на военную технику

Россия получила от Индонезии заявку по поставкам вооружения и военной техники на 2025-2030 годы, предложение в работе, в настоящее время страны совместно... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:21

2024-11-15T05:21

2024-11-15T05:21

индонезия

россия

сурабая

владимир булавин

совет федерации рф

су-27

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ДЖАКАРТА, 15 ноя - РИА Новости. Россия получила от Индонезии заявку по поставкам вооружения и военной техники на 2025-2030 годы, предложение в работе, в настоящее время страны совместно работают по семи контрактам, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин. По словам Булавина, сейчас в военно-техническом сотрудничестве Россия и Индонезия "совместно работают по семи контрактам, которые находятся в разной стадии исполнения по поставкам вооружений и военной техники". "Получили заявку от наших коллег в Индонезии на 2025-2030 год. В ближайшее время будут подготовлены предложения российской стороны в соответствии с этой заявкой", - отметил собеседник агентства. По его словам, параллельно также ведется подготовка кадров для вооруженных сил Индонезии. "Нужно также отметить, что мы продолжаем готовить кадры и специалистов для вооруженных сил Индонезии, в частности у нас прошли обучение несколько десятков летчиков на тренажере для Су-27. За все время взаимодействия в военной сфере мы подготовили более 6 тысяч специалистов", - пояснил Булавин. Он также прокомментировал первые совместные российско-индонезийские учения ВМС "Орруда-2024", прошедшие 4-8 ноября в Сурабае. "Есть готовность и заинтересованность в продолжении контактов. В частности индонезийская сторона готова участвовать в наших парадах Военно-морского флота", - рассказал Булавин.

https://ria.ru/20241115/rosoboroneksport-1983866156.html

https://ria.ru/20241115/rosoboroneksport-1983865590.html

индонезия

россия

сурабая

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индонезия, россия, сурабая, владимир булавин, совет федерации рф, су-27