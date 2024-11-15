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Россия получила от Индонезии заявку на военную технику - РИА Новости, 15.11.2024
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05:21 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/indoneziya-1983869994.html
Россия получила от Индонезии заявку на военную технику
Россия получила от Индонезии заявку на военную технику - РИА Новости, 15.11.2024
Россия получила от Индонезии заявку на военную технику
Россия получила от Индонезии заявку по поставкам вооружения и военной техники на 2025-2030 годы, предложение в работе, в настоящее время страны совместно... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:21
2024-11-15T05:21
индонезия
россия
сурабая
владимир булавин
совет федерации рф
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ДЖАКАРТА, 15 ноя - РИА Новости. Россия получила от Индонезии заявку по поставкам вооружения и военной техники на 2025-2030 годы, предложение в работе, в настоящее время страны совместно работают по семи контрактам, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин. По словам Булавина, сейчас в военно-техническом сотрудничестве Россия и Индонезия "совместно работают по семи контрактам, которые находятся в разной стадии исполнения по поставкам вооружений и военной техники". "Получили заявку от наших коллег в Индонезии на 2025-2030 год. В ближайшее время будут подготовлены предложения российской стороны в соответствии с этой заявкой", - отметил собеседник агентства. По его словам, параллельно также ведется подготовка кадров для вооруженных сил Индонезии. "Нужно также отметить, что мы продолжаем готовить кадры и специалистов для вооруженных сил Индонезии, в частности у нас прошли обучение несколько десятков летчиков на тренажере для Су-27. За все время взаимодействия в военной сфере мы подготовили более 6 тысяч специалистов", - пояснил Булавин. Он также прокомментировал первые совместные российско-индонезийские учения ВМС "Орруда-2024", прошедшие 4-8 ноября в Сурабае. "Есть готовность и заинтересованность в продолжении контактов. В частности индонезийская сторона готова участвовать в наших парадах Военно-морского флота", - рассказал Булавин.
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индонезия, россия, сурабая, владимир булавин, совет федерации рф, су-27
Индонезия, Россия, Сурабая, Владимир Булавин, Совет Федерации РФ, Су-27
Россия получила от Индонезии заявку на военную технику

Сенатор Булавин: Россия получила от Индонезии заявку на военную технику

© РИА Новости / Михаил ЦыгановCовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии
Cовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Cовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии . Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 15 ноя - РИА Новости. Россия получила от Индонезии заявку по поставкам вооружения и военной техники на 2025-2030 годы, предложение в работе, в настоящее время страны совместно работают по семи контрактам, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин.
По словам Булавина, сейчас в военно-техническом сотрудничестве Россия и Индонезия "совместно работают по семи контрактам, которые находятся в разной стадии исполнения по поставкам вооружений и военной техники".
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"Получили заявку от наших коллег в Индонезии на 2025-2030 год. В ближайшее время будут подготовлены предложения российской стороны в соответствии с этой заявкой", - отметил собеседник агентства.
По его словам, параллельно также ведется подготовка кадров для вооруженных сил Индонезии.
"Нужно также отметить, что мы продолжаем готовить кадры и специалистов для вооруженных сил Индонезии, в частности у нас прошли обучение несколько десятков летчиков на тренажере для Су-27. За все время взаимодействия в военной сфере мы подготовили более 6 тысяч специалистов", - пояснил Булавин.
Он также прокомментировал первые совместные российско-индонезийские учения ВМС "Орруда-2024", прошедшие 4-8 ноября в Сурабае.
"Есть готовность и заинтересованность в продолжении контактов. В частности индонезийская сторона готова участвовать в наших парадах Военно-морского флота", - рассказал Булавин.
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