https://ria.ru/20230206/bulavin-1850042252.html
Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета
Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета - РИА Новости, 06.02.2023
Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина орденом Почета за вклад в обеспечение экономической... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:47
2023-02-06T14:47
2023-02-06T14:47
политика
россия
владимир булавин
владимир путин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина орденом Почета за вклад в обеспечение экономической безопасности страны, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За большой вклад в обеспечение экономической безопасности Российской Федерации и многолетнюю безупречную службу наградить орденом Почета Булавина Владимира Ивановича - руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в одном из пунктов документа. Булавин возглавляет ФТС с июля 2016 года, до этого, в том числе, занимал должности полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, заместителя директора ФСБ - руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета.
https://ria.ru/20221025/putin-1826777473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир булавин, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Политика, Россия, Владимир Булавин, Владимир Путин, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета
Путин наградил главу ФТС Булавина орденом Почета за вклад в экономическую безопасность