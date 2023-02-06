https://ria.ru/20230206/bulavin-1850042252.html

Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета

Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета - РИА Новости, 06.02.2023

Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина орденом Почета за вклад в обеспечение экономической... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:47

2023-02-06T14:47

2023-02-06T14:47

политика

россия

владимир булавин

владимир путин

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина орденом Почета за вклад в обеспечение экономической безопасности страны, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За большой вклад в обеспечение экономической безопасности Российской Федерации и многолетнюю безупречную службу наградить орденом Почета Булавина Владимира Ивановича - руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в одном из пунктов документа. Булавин возглавляет ФТС с июля 2016 года, до этого, в том числе, занимал должности полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, заместителя директора ФСБ - руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета.

https://ria.ru/20221025/putin-1826777473.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир булавин, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии)