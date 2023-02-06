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Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета - РИА Новости, 06.02.2023
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Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета
Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета - РИА Новости, 06.02.2023
Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина орденом Почета за вклад в обеспечение экономической... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:47
2023-02-06T14:47
политика
россия
владимир булавин
владимир путин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина орденом Почета за вклад в обеспечение экономической безопасности страны, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За большой вклад в обеспечение экономической безопасности Российской Федерации и многолетнюю безупречную службу наградить орденом Почета Булавина Владимира Ивановича - руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в одном из пунктов документа. Булавин возглавляет ФТС с июля 2016 года, до этого, в том числе, занимал должности полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, заместителя директора ФСБ - руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета.
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политика, россия, владимир булавин, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Политика, Россия, Владимир Булавин, Владимир Путин, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
14:47 06.02.2023
 
Путин наградил главу Таможенной службы Булавина орденом Почета

Путин наградил главу ФТС Булавина орденом Почета за вклад в экономическую безопасность

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкРуководитель ФТС России Владимир Булавин
Руководитель ФТС России Владимир Булавин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Руководитель ФТС России Владимир Булавин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина орденом Почета за вклад в обеспечение экономической безопасности страны, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За большой вклад в обеспечение экономической безопасности Российской Федерации и многолетнюю безупречную службу наградить орденом Почета Булавина Владимира Ивановича - руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в одном из пунктов документа.
Булавин возглавляет ФТС с июля 2016 года, до этого, в том числе, занимал должности полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, заместителя директора ФСБ - руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета.
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ПолитикаРоссияВладимир БулавинВладимир ПутинФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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