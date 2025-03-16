Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом
Глава Совфеда Матвиенко отправилась с официальным визитом в Азербайджан
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
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"Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко направляется с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что в Баку состоится заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики. Его проведут сопредседатели - первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин и первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов.
В составе делегации глава международного комитета СФ Григорий Карасин, глава оборонного комитета СФ Владимир Булавин, первый зампред научного комитета Ильяс Умаханов, первый замглавы социального комитета Жанна Чефранова, первый замглавы экономического комитета Иван Абрамов, депутаты ГД и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
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