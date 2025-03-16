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Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом - РИА Новости, 16.03.2025
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12:44 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/matvienko-2005308883.html
Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом
Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом - РИА Новости, 16.03.2025
Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом
Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом, планируются встречи с руководством... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:44:00+03:00
2025-03-16T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко направляется с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана", - говорится в сообщении. В пресс-службе также сообщили, что в Баку состоится заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики. Его проведут сопредседатели - первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин и первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов. В составе делегации глава международного комитета СФ Григорий Карасин, глава оборонного комитета СФ Владимир Булавин, первый зампред научного комитета Ильяс Умаханов, первый замглавы социального комитета Жанна Чефранова, первый замглавы экономического комитета Иван Абрамов, депутаты ГД и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
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политика, азербайджан, баку, россия, валентина матвиенко, григорий карасин, владимир булавин, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Азербайджан, Баку, Россия, Валентина Матвиенко, Григорий Карасин, Владимир Булавин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом

Глава Совфеда Матвиенко отправилась с официальным визитом в Азербайджан

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
«
"Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко направляется с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что в Баку состоится заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики. Его проведут сопредседатели - первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин и первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов.
В составе делегации глава международного комитета СФ Григорий Карасин, глава оборонного комитета СФ Владимир Булавин, первый зампред научного комитета Ильяс Умаханов, первый замглавы социального комитета Жанна Чефранова, первый замглавы экономического комитета Иван Абрамов, депутаты ГД и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
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ПолитикаАзербайджанБакуРоссияВалентина МатвиенкоГригорий КарасинВладимир БулавинСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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