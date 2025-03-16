https://ria.ru/20250316/matvienko-2005308883.html

Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом

Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом - РИА Новости, 16.03.2025

Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом

Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом, планируются встречи с руководством... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:44:00+03:00

2025-03-16T12:44:00+03:00

2025-03-16T12:44:00+03:00

политика

азербайджан

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россия

валентина матвиенко

григорий карасин

владимир булавин

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко отправилась в Азербайджан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко направляется с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана", - говорится в сообщении. В пресс-службе также сообщили, что в Баку состоится заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики. Его проведут сопредседатели - первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин и первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов. В составе делегации глава международного комитета СФ Григорий Карасин, глава оборонного комитета СФ Владимир Булавин, первый зампред научного комитета Ильяс Умаханов, первый замглавы социального комитета Жанна Чефранова, первый замглавы экономического комитета Иван Абрамов, депутаты ГД и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976818491.html

азербайджан

баку

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, азербайджан, баку, россия, валентина матвиенко, григорий карасин, владимир булавин, совет федерации рф, госдума рф