https://ria.ru/20230313/import-1857527266.html

Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок

Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок - РИА Новости, 13.03.2023

Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок

Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, документ направлен на утверждение в Минюст, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:46

2023-03-13T13:46

2023-03-13T15:16

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ford motor

владимир булавин

федеральная таможенная служба (фтс россии)

kia rio

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, документ направлен на утверждение в Минюст, сообщил РИА Новости источник в отрасли.В этот перечень попали транспортные средства компаний:В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" рассказали агентству, что выступили с подобным предложением для сокращения дефицита в масс-сегменте на российском рынке.С мая прошлого года в список параллельного импорта входят: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, MINI, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack Trucks, Volvo, Daf Trucks, Rolls-Royce и Bugatti.Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует министерство промышленности и торговли. По оценке Таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима объем ввозимой продукции превысил 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.Как уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют российским предприятиям — бренд из перечня исключают.

https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844274765.html

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ford motor, владимир булавин, федеральная таможенная служба (фтс россии), kia rio, hyundai genesis, renault logan