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Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок - РИА Новости, 13.03.2023
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13:46 13.03.2023 (обновлено: 15:16 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/import-1857527266.html
Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок
Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок - РИА Новости, 13.03.2023
Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок
Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, документ направлен на утверждение в Минюст, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:46
2023-03-13T15:16
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ford motor
владимир булавин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
kia rio
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, документ направлен на утверждение в Минюст, сообщил РИА Новости источник в отрасли.В этот перечень попали транспортные средства компаний:В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" рассказали агентству, что выступили с подобным предложением для сокращения дефицита в масс-сегменте на российском рынке.С мая прошлого года в список параллельного импорта входят: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, MINI, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack Trucks, Volvo, Daf Trucks, Rolls-Royce и Bugatti.Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует министерство промышленности и торговли. По оценке Таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима объем ввозимой продукции превысил 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.Как уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют российским предприятиям — бренд из перечня исключают.
https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844274765.html
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ford motor, владимир булавин, федеральная таможенная служба (фтс россии), kia rio, hyundai genesis, renault logan
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ford Motor, Владимир Булавин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Kia Rio, Hyundai Genesis, Renault Logan
Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок

Минпромторг включил в список параллельного импорта машины Renault, Ford и еще десяти марок

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москве
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, документ направлен на утверждение в Минюст, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
В этот перечень попали транспортные средства компаний:
  • Renault;
  • Ford;
  • Kia;
  • Mazda;
  • Hyundai;
  • Genesis;
  • Dacia;
  • Citroen;
  • Opel;
  • Peugeot;
  • Isuzu;
  • Hino.
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" рассказали агентству, что выступили с подобным предложением для сокращения дефицита в масс-сегменте на российском рынке.
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С мая прошлого года в список параллельного импорта входят: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, MINI, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack Trucks, Volvo, Daf Trucks, Rolls-Royce и Bugatti.
Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует министерство промышленности и торговли. По оценке Таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима объем ввозимой продукции превысил 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.
Как уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют российским предприятиям — бренд из перечня исключают.
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ЭкономикаАвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ford MotorВладимир БулавинФедеральная таможенная служба (ФТС России)Kia RioHyundai GenesisRenault Logan
 
 
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