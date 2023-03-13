Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок
Минпромторг включил в список параллельного импорта машины Renault, Ford и еще десяти марок
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москве
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, документ направлен на утверждение в Минюст, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
В этот перечень попали транспортные средства компаний:
- Renault;
- Ford;
- Kia;
- Mazda;
- Hyundai;
- Genesis;
- Dacia;
- Citroen;
- Opel;
- Peugeot;
- Isuzu;
- Hino.
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" рассказали агентству, что выступили с подобным предложением для сокращения дефицита в масс-сегменте на российском рынке.
С мая прошлого года в список параллельного импорта входят: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, MINI, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack Trucks, Volvo, Daf Trucks, Rolls-Royce и Bugatti.
Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует министерство промышленности и торговли. По оценке Таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима объем ввозимой продукции превысил 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.
Как уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют российским предприятиям — бренд из перечня исключают.