https://ria.ru/20240514/pikalev-1946020075.html
Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем ФТС
Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем ФТС - РИА Новости, 14.05.2024
Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем ФТС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:33
2024-05-14T23:33
2024-05-14T23:33
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин. После отставки прежнего главы ФТС Владимира Булавина временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы с 10 февраля 2023 года был Руслан Давыдов. "Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Распоряжение об этом подписано", - отметили в пресс-службе кабмина. Валерий Пикалев родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных Силах СССР, Российской Федерации. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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политика, россия, санкт-петербург, ссср, михаил мишустин, владимир булавин, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Политика, Россия, Санкт-Петербург, СССР, Михаил Мишустин, Владимир Булавин, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем ФТС
Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы