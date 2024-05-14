https://ria.ru/20240514/pikalev-1946020075.html

Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем ФТС

Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем ФТС - РИА Новости, 14.05.2024

Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем ФТС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T23:33

2024-05-14T23:33

2024-05-14T23:33

политика

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ссср

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руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин. После отставки прежнего главы ФТС Владимира Булавина временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы с 10 февраля 2023 года был Руслан Давыдов. "Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Распоряжение об этом подписано", - отметили в пресс-службе кабмина. Валерий Пикалев родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных Силах СССР, Российской Федерации. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

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политика, россия, санкт-петербург, ссср, михаил мишустин, владимир булавин, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)