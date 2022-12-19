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Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов

Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 19.12.2022

Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов

Объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима превысил 20 миллиардов долларов, в основном это автомобили, станки и оборудование, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:19

2022-12-19T13:19

2022-12-19T14:09

экономика

владимир булавин

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима превысил 20 миллиардов долларов, в основном это автомобили, станки и оборудование, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин. "Решение было принято в начале мая, за это время ввезено товаров 2,4 миллиона тонн на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности", - сказал Булавин в интервью телеканалу "Россия 24". "Считаю, что это тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке", - добавил он. При этом, по словам Булавина, таможенная служба не видит влияния режима параллельного импорта на увеличение контрафакта. "С контрафактом мы как боролись, так и будем бороться. В этом году изъято свыше семи миллионов единиц контрафактной продукции", - сообщил глава ФТС.

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россия

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экономика, владимир булавин, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)