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Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов
Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 19.12.2022
Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов
Объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима превысил 20 миллиардов долларов, в основном это автомобили, станки и оборудование, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:19
2022-12-19T13:19
2022-12-19T14:09
экономика
владимир булавин
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима превысил 20 миллиардов долларов, в основном это автомобили, станки и оборудование, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин. "Решение было принято в начале мая, за это время ввезено товаров 2,4 миллиона тонн на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности", - сказал Булавин в интервью телеканалу "Россия 24". "Считаю, что это тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке", - добавил он. При этом, по словам Булавина, таможенная служба не видит влияния режима параллельного импорта на увеличение контрафакта. "С контрафактом мы как боролись, так и будем бороться. В этом году изъято свыше семи миллионов единиц контрафактной продукции", - сообщил глава ФТС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир булавин, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Владимир Булавин, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
13:19 19.12.2022 (обновлено: 14:09 19.12.2022)
Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов
Глава ФТС Булавин: объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима превысил 20 миллиардов долларов, в основном это автомобили, станки и оборудование, сообщил
глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин.
"Решение было принято в начале мая, за это время ввезено товаров 2,4 миллиона тонн на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности", - сказал Булавин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Считаю, что это тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке", - добавил он.
При этом, по словам Булавина, таможенная служба не видит влияния режима параллельного импорта на увеличение контрафакта.
"С контрафактом мы как боролись, так и будем бороться. В этом году изъято свыше семи миллионов единиц контрафактной продукции", - сообщил глава ФТС.