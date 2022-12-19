https://ria.ru/20221219/tovarooborot-1839705885.html
В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов
В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов - РИА Новости, 19.12.2022
В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов
Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает роста товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:54
2022-12-19T12:54
2022-12-19T14:51
экономика
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китай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
владимир булавин
цены на нефть
россия-китай: главное
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает роста товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, сообщил глава ведомства Владимир Булавин."С Китаем, я уже говорил, что мы ожидали к декабрю месяцу общий товарооборот на уровне 160 миллиардов долларов. Этот прогноз практически оправдался - мы имеем по декабрю месяцу 159 миллиардов долларов. Думаем, что по результат года товарооборот с Китаем будет на уровне 170 миллиардов долларов. В настоящее время это +26% к прошлому году", - сказал Булавин в интервью каналу "Россия 24".По данным российской таможенной статистики, по итогам 2021 года товарооборот РФ и Китая составил 140,7 миллиарда долларов, увеличившись на 35,2%. Таким образом, при увеличении до 170 миллиардов долларов рост показателя в 2022 году может составить около 21%.Оборот внешней торговли двух стран по итогам 11 месяцев 2021 года составлял 126,1 миллиарда долларов, что при росте на 26% как раз соответствует 159 миллиардам долларов в январе-ноябре текущего года.Булавин также отметил, что структура импорта в 2022 году поменялась: завозятся автомобили, строительная техника, дорожная техника.
https://ria.ru/20221215/kitay-1838899931.html
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экономика, россия, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир булавин, цены на нефть
Экономика, Россия, Китай, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Владимир Булавин, Цены на нефть, Россия-Китай: Главное
12:54 19.12.2022 (обновлено: 14:51 19.12.2022)
В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов
В ФТС ожидают, что рост товарооборота России и Китая достигнет 170 миллиардов долларов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает роста товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, сообщил
глава ведомства Владимир Булавин.
"С Китаем, я уже говорил, что мы ожидали к декабрю месяцу общий товарооборот на уровне 160 миллиардов долларов. Этот прогноз практически оправдался - мы имеем по декабрю месяцу 159 миллиардов долларов. Думаем, что по результат года товарооборот с Китаем будет на уровне 170 миллиардов долларов. В настоящее время это +26% к прошлому году", - сказал Булавин в интервью каналу "Россия 24".
По данным российской таможенной статистики, по итогам 2021 года товарооборот РФ и Китая составил 140,7 миллиарда долларов, увеличившись на 35,2%. Таким образом, при увеличении до 170 миллиардов долларов рост показателя в 2022 году может составить около 21%.
Оборот внешней торговли двух стран по итогам 11 месяцев 2021 года составлял 126,1 миллиарда долларов, что при росте на 26% как раз соответствует 159 миллиардам долларов в январе-ноябре текущего года.
Булавин также отметил, что структура импорта в 2022 году поменялась: завозятся автомобили, строительная техника, дорожная техника.