https://ria.ru/20221219/tovarooborot-1839705885.html

В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов

В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов - РИА Новости, 19.12.2022

В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов

Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает роста товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:54

2022-12-19T12:54

2022-12-19T14:51

экономика

россия

китай

федеральная таможенная служба (фтс россии)

владимир булавин

цены на нефть

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает роста товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, сообщил глава ведомства Владимир Булавин."С Китаем, я уже говорил, что мы ожидали к декабрю месяцу общий товарооборот на уровне 160 миллиардов долларов. Этот прогноз практически оправдался - мы имеем по декабрю месяцу 159 миллиардов долларов. Думаем, что по результат года товарооборот с Китаем будет на уровне 170 миллиардов долларов. В настоящее время это +26% к прошлому году", - сказал Булавин в интервью каналу "Россия 24".По данным российской таможенной статистики, по итогам 2021 года товарооборот РФ и Китая составил 140,7 миллиарда долларов, увеличившись на 35,2%. Таким образом, при увеличении до 170 миллиардов долларов рост показателя в 2022 году может составить около 21%.Оборот внешней торговли двух стран по итогам 11 месяцев 2021 года составлял 126,1 миллиарда долларов, что при росте на 26% как раз соответствует 159 миллиардам долларов в январе-ноябре текущего года.Булавин также отметил, что структура импорта в 2022 году поменялась: завозятся автомобили, строительная техника, дорожная техника.

https://ria.ru/20221215/kitay-1838899931.html

https://ria.ru/20221216/kitay-1839240346.html

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экономика, россия, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир булавин, цены на нефть