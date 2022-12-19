Рейтинг@Mail.ru
В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221219/tovarooborot-1839705885.html
В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов
В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов - РИА Новости, 19.12.2022
В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов
Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает роста товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:54
2022-12-19T14:51
экономика
россия
китай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
владимир булавин
цены на нефть
россия-китай: главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает роста товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, сообщил глава ведомства Владимир Булавин."С Китаем, я уже говорил, что мы ожидали к декабрю месяцу общий товарооборот на уровне 160 миллиардов долларов. Этот прогноз практически оправдался - мы имеем по декабрю месяцу 159 миллиардов долларов. Думаем, что по результат года товарооборот с Китаем будет на уровне 170 миллиардов долларов. В настоящее время это +26% к прошлому году", - сказал Булавин в интервью каналу "Россия 24".По данным российской таможенной статистики, по итогам 2021 года товарооборот РФ и Китая составил 140,7 миллиарда долларов, увеличившись на 35,2%. Таким образом, при увеличении до 170 миллиардов долларов рост показателя в 2022 году может составить около 21%.Оборот внешней торговли двух стран по итогам 11 месяцев 2021 года составлял 126,1 миллиарда долларов, что при росте на 26% как раз соответствует 159 миллиардам долларов в январе-ноябре текущего года.Булавин также отметил, что структура импорта в 2022 году поменялась: завозятся автомобили, строительная техника, дорожная техника.
https://ria.ru/20221215/kitay-1838899931.html
https://ria.ru/20221216/kitay-1839240346.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир булавин, цены на нефть
Экономика, Россия, Китай, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Владимир Булавин, Цены на нефть, Россия-Китай: Главное
12:54 19.12.2022 (обновлено: 14:51 19.12.2022)
 
В ФТС ожидают рост товарооборота России и Китая до 170 миллиардов долларов

В ФТС ожидают, что рост товарооборота России и Китая достигнет 170 миллиардов долларов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает роста товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, сообщил глава ведомства Владимир Булавин.
"С Китаем, я уже говорил, что мы ожидали к декабрю месяцу общий товарооборот на уровне 160 миллиардов долларов. Этот прогноз практически оправдался - мы имеем по декабрю месяцу 159 миллиардов долларов. Думаем, что по результат года товарооборот с Китаем будет на уровне 170 миллиардов долларов. В настоящее время это +26% к прошлому году", - сказал Булавин в интервью каналу "Россия 24".
Газоизмерительная станция газопровода Сила Сибири в Амурской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 14:42Россия-Китай: Главное
Китай готов наращивать газовое сотрудничество с РФ, в том числе по СПГ
По данным российской таможенной статистики, по итогам 2021 года товарооборот РФ и Китая составил 140,7 миллиарда долларов, увеличившись на 35,2%. Таким образом, при увеличении до 170 миллиардов долларов рост показателя в 2022 году может составить около 21%.
Оборот внешней торговли двух стран по итогам 11 месяцев 2021 года составлял 126,1 миллиарда долларов, что при росте на 26% как раз соответствует 159 миллиардам долларов в январе-ноябре текущего года.
Булавин также отметил, что структура импорта в 2022 году поменялась: завозятся автомобили, строительная техника, дорожная техника.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 16:53Россия-Китай: Главное
Китай и Россия откроют больше возможностей для совместной работы на орбите
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаРоссияКитайФедеральная таможенная служба (ФТС России)Владимир БулавинЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала