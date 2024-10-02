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Сенатор: пензенские заводы ОПК не допускают срыва гособоронзаказа

Сенатор: пензенские заводы ОПК не допускают срыва гособоронзаказа - РИА Новости, 02.10.2024

Сенатор: пензенские заводы ОПК не допускают срыва гособоронзаказа

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Пензенской области не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа, что является заслугой как трудовых коллективов, РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:28

2024-10-02T20:28

2024-10-02T20:28

пензенская область

пензенская область

владимир булавин

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олег мельниченко

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ПЕНЗА, 2 окт - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Пензенской области не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа, что является заслугой как трудовых коллективов, так и руководства региона, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин. "Сегодня мы рассмотрели очень важный своевременный и актуальный вопрос - выполнение гособоронзаказа для нужд Вооруженных сил РФ на примере предприятий Пензенской области. У нас состоялся обстоятельный, конструктивный и очень продуктивный разговор. Все предприятия, которые включены в сводный реестр предприятий ОПК Пензенской области, не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа. Это, несомненно, заслуга трудовых коллективов, руководителей предприятий и руководства области, которое держит руку на пульсе. Я должен отметить роль губернатора Пензенской области, который является руководителем оперативного штаба в регионе", - цитирует слова Булавина пресс-служба правительства области. Булавин отметил, что на выездном заседании комитета СФ по обороне и безопасности также обсуждались рабочие вопросы, касающиеся взаимных расчетов, кооперации смежников, импортозамещения и подготовки квалифицированных кадров. "Были высказаны конструктивные предложения, в том числе - и директорами предприятий, которые должны найти свое разрешение в совершенствовании как законодательной базы, так и ведомственных нормативных баз. Все это будет способствовать тому, что и в дальнейшем эта работа будет идти на должном уровне не только на пензенской земле, но и по всей стране", - пояснил сенатор. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что объемы производства и отгрузки товаров в Пензенской области неуклонно растут, на предприятиях ОПК региона заняты более 30 тысяч человек, что составляет около 46% от общего числа занятых в обрабатывающей промышленности жителей области. "Это очень серьезный показатель. Это говорит о том, что большая часть трудового ресурса региона задействована в решении вопросов обороны нашего государства. Конечно, есть целый ряд вопросов, характерных не только для Пензенской области, но и для страны в целом, которые мы сегодня обсуждали", - отметил глава региона. Мельниченко уточнил, что сенаторы перед заседанием комитета посетили ряд стратегически важных производств региона. "Сенаторы отметили уникальность продукции пензенских предприятий и добросовестность их трудовых коллективов в выполнении гособоронзаказа... Со своей стороны, на заседании мы смогли обозначить вопросы, важные для успешной деятельности наших предприятий и включить выводы в решение комитета", - написал губернатор в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пензенская область, владимир булавин, совет федерации рф, олег мельниченко, россия