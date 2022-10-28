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Таможенный центр Союзного государства будет действовать в Минске - РИА Новости, 28.10.2022
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Таможенный центр Союзного государства будет действовать в Минске
Таможенный центр Союзного государства будет действовать в Минске - РИА Новости, 28.10.2022
Таможенный центр Союзного государства будет действовать в Минске
Межгосударственный центр, образованный в структуре Таможенного комитета Союзного государства, будет действовать в Минске, сообщается на сайте Государственного... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:25
2022-10-28T12:25
владимир булавин
белоруссия
минск
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Межгосударственный центр, образованный в структуре Таможенного комитета Союзного государства, будет действовать в Минске, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Белоруссии."В Москве состоялось заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства с участием председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, Руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина и Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. На мероприятии подписано 12 документов, связанных с функционированием созданного в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра, местом нахождения которого определен г. Минск", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.Отмечается, что центр будет осуществлять совместный мониторинг таможенных операций на всей территории Союзного государства и позволит эффективнее взаимодействовать Белоруссии и РФ в условиях беспрецедентного санкционного давления на экономики обеих стран."Межгосударственный центр является уникальным проектом - ранее в Союзном строительстве еще не было примеров создания постоянно действующих отраслевых структур", - подчеркивают в белорусском таможенном ведомстве.
https://ria.ru/20221026/parlamentarii-1827026930.html
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владимир булавин, белоруссия, минск, москва
Владимир Булавин, Белоруссия, Минск, Москва
12:25 28.10.2022
 
Таможенный центр Союзного государства будет действовать в Минске

Межгосударственный таможенный центр Союзного государства будет действовать в Минске

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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Межгосударственный центр, образованный в структуре Таможенного комитета Союзного государства, будет действовать в Минске, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Белоруссии.
Москве состоялось заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства с участием председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, Руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина и Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. На мероприятии подписано 12 документов, связанных с функционированием созданного в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра, местом нахождения которого определен г. Минск", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.
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Отмечается, что центр будет осуществлять совместный мониторинг таможенных операций на всей территории Союзного государства и позволит эффективнее взаимодействовать Белоруссии и РФ в условиях беспрецедентного санкционного давления на экономики обеих стран.
"Межгосударственный центр является уникальным проектом - ранее в Союзном строительстве еще не было примеров создания постоянно действующих отраслевых структур", - подчеркивают в белорусском таможенном ведомстве.
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