https://ria.ru/20221028/tsentr-1827457332.html

Таможенный центр Союзного государства будет действовать в Минске

Таможенный центр Союзного государства будет действовать в Минске - РИА Новости, 28.10.2022

Таможенный центр Союзного государства будет действовать в Минске

Межгосударственный центр, образованный в структуре Таможенного комитета Союзного государства, будет действовать в Минске, сообщается на сайте Государственного... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:25

2022-10-28T12:25

2022-10-28T12:25

владимир булавин

белоруссия

минск

москва

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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Межгосударственный центр, образованный в структуре Таможенного комитета Союзного государства, будет действовать в Минске, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Белоруссии."В Москве состоялось заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства с участием председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, Руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина и Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. На мероприятии подписано 12 документов, связанных с функционированием созданного в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра, местом нахождения которого определен г. Минск", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.Отмечается, что центр будет осуществлять совместный мониторинг таможенных операций на всей территории Союзного государства и позволит эффективнее взаимодействовать Белоруссии и РФ в условиях беспрецедентного санкционного давления на экономики обеих стран."Межгосударственный центр является уникальным проектом - ранее в Союзном строительстве еще не было примеров создания постоянно действующих отраслевых структур", - подчеркивают в белорусском таможенном ведомстве.

https://ria.ru/20221026/parlamentarii-1827026930.html

https://ria.ru/20221021/osago-1825662413.html

белоруссия

минск

москва

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владимир булавин, белоруссия, минск, москва