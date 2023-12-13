https://ria.ru/20231213/osuzhdenie-1915542782.html
В СФ предложили МИД активизировать осуждения в мире киевского режима
В СФ предложили МИД активизировать осуждения в мире киевского режима - РИА Новости, 13.12.2023
В СФ предложили МИД активизировать осуждения в мире киевского режима
Сенаторы предлагают МИД РФ активизировать усилия на международных площадках с целью консолидации позиции мирового сообщества по осуждению действий киевского... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:06
2023-12-13T15:06
2023-12-13T15:06
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владимир булавин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сенаторы предлагают МИД РФ активизировать усилия на международных площадках с целью консолидации позиции мирового сообщества по осуждению действий киевского режима, сообщил глава оборонного комитета Совфеда Владимир Булавин. Ранее оборонному и международному комитетам СФ было поручено обсудить возможные меры по предотвращению террористических угроз на территории РФ со стороны Украины. "Полагаем необходимым МИД РФ активизировать системные действия на международных площадках с целью консолидации позиции мирового сообщества по осуждению террористических деятелей неонацистского киевского режима", - сказал Булавин на пленарном заседании палаты в среду. Он также считает важным предложить главам регионов, руководителям антитеррористических комиссий организовать работу "по привлечению населения к предупреждению актов терроризма". Особое внимание следует уделять местам массового пребывания людей, а также предприятиям ОПК, считает сенатор МВД предлагается принять дополнительные меры по эффективности работы участковых на местах, добавил он. Глава оборонного комитета предложил направить инициативы сенаторов в профильные ведомства.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915009416.html
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россия, украина, владимир булавин, совет федерации рф
Россия, Украина, Владимир Булавин, Совет Федерации РФ
В СФ предложили МИД активизировать осуждения в мире киевского режима
В СФ предложили МИД активизировать усилия по осуждению в мире киевского режима
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сенаторы предлагают МИД РФ активизировать усилия на международных площадках с целью консолидации позиции мирового сообщества по осуждению действий киевского режима, сообщил глава оборонного комитета Совфеда Владимир Булавин.
Ранее оборонному и международному комитетам СФ было поручено обсудить возможные меры по предотвращению террористических угроз на территории РФ со стороны Украины
.
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«
"Полагаем необходимым МИД РФ активизировать системные действия на международных площадках с целью консолидации позиции мирового сообщества по осуждению террористических деятелей неонацистского киевского режима", - сказал Булавин на пленарном заседании палаты в среду.
Он также считает важным предложить главам регионов, руководителям антитеррористических комиссий организовать работу "по привлечению населения к предупреждению актов терроризма". Особое внимание следует уделять местам массового пребывания людей, а также предприятиям ОПК, считает сенатор МВД предлагается принять дополнительные меры по эффективности работы участковых на местах, добавил он.
Глава оборонного комитета предложил направить инициативы сенаторов в профильные ведомства.
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