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Экс-глава ФТС Булавин возглавит оборонный комитет Совфеда - РИА Новости, 11.10.2023
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10:26 11.10.2023 (обновлено: 10:32 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/bulavin-1901934633.html
Экс-глава ФТС Булавин возглавит оборонный комитет Совфеда
Экс-глава ФТС Булавин возглавит оборонный комитет Совфеда - РИА Новости, 11.10.2023
Экс-глава ФТС Булавин возглавит оборонный комитет Совфеда
Совфед на заседании в среду избрал экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:26
2023-10-11T10:32
политика
владимир булавин
виктор бондарев
совет федерации рф
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Совфед на заседании в среду избрал экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета. На этом посту он сменил экс-главкома ВКС Виктора Бондарева. В свою очередь Бондарев был избран первым замглавы комитета Совфеда по обороне.Бондарев представляет в Совфеде Кировскую область, шесть лет занимал пост главы оборонного комитета. Сенатор высказывался за увеличение срока службы по призыву до двух лет. При этом в ходе обсуждения законопроекта о повышении призывного возраста выступал за сохранение первоначальных границ, предлагаемых Минобороны - с 21 до 30 лет. Затем изменил свою позицию, когда Совфед проголосовал в поддержку закона о призыве в ВС РФ с 18 до 30 лет.Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что Бондарев - "очень заслуженный, уважаемый человек". Спикер СФ также высоко оценила профессиональные качества Булавина, напомнив о его работе на таком важном направлении, как таможенная служба.Ранее председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко объяснил смену руководства в комитете по обороне и безопасности обычной ротацией.
https://ria.ru/20231002/rogozin-1900034069.html
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политика, владимир булавин, виктор бондарев, совет федерации рф, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Политика, Владимир Булавин, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Экс-глава ФТС Булавин возглавит оборонный комитет Совфеда

Совфед избрал бывшего главу ФТС Булавина председателем оборонного комитета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин
Бывший руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Совфед на заседании в среду избрал экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета.
На этом посту он сменил экс-главкома ВКС Виктора Бондарева. В свою очередь Бондарев был избран первым замглавы комитета Совфеда по обороне.
Бондарев представляет в Совфеде Кировскую область, шесть лет занимал пост главы оборонного комитета. Сенатор высказывался за увеличение срока службы по призыву до двух лет. При этом в ходе обсуждения законопроекта о повышении призывного возраста выступал за сохранение первоначальных границ, предлагаемых Минобороны - с 21 до 30 лет. Затем изменил свою позицию, когда Совфед проголосовал в поддержку закона о призыве в ВС РФ с 18 до 30 лет.
Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что Бондарев - "очень заслуженный, уважаемый человек". Спикер СФ также высоко оценила профессиональные качества Булавина, напомнив о его работе на таком важном направлении, как таможенная служба.
Ранее председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко объяснил смену руководства в комитете по обороне и безопасности обычной ротацией.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Рогозин выразил желание работать в оборонном комитете Совфеда
2 октября, 18:06
 
ПолитикаВладимир БулавинВиктор БондаревСовет Федерации РФФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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