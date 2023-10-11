https://ria.ru/20231011/bulavin-1901934633.html

Экс-глава ФТС Булавин возглавит оборонный комитет Совфеда

Экс-глава ФТС Булавин возглавит оборонный комитет Совфеда - РИА Новости, 11.10.2023

Экс-глава ФТС Булавин возглавит оборонный комитет Совфеда

Совфед на заседании в среду избрал экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:26

2023-10-11T10:26

2023-10-11T10:32

политика

владимир булавин

виктор бондарев

совет федерации рф

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Совфед на заседании в среду избрал экс-главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем оборонного комитета. На этом посту он сменил экс-главкома ВКС Виктора Бондарева. В свою очередь Бондарев был избран первым замглавы комитета Совфеда по обороне.Бондарев представляет в Совфеде Кировскую область, шесть лет занимал пост главы оборонного комитета. Сенатор высказывался за увеличение срока службы по призыву до двух лет. При этом в ходе обсуждения законопроекта о повышении призывного возраста выступал за сохранение первоначальных границ, предлагаемых Минобороны - с 21 до 30 лет. Затем изменил свою позицию, когда Совфед проголосовал в поддержку закона о призыве в ВС РФ с 18 до 30 лет.Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что Бондарев - "очень заслуженный, уважаемый человек". Спикер СФ также высоко оценила профессиональные качества Булавина, напомнив о его работе на таком важном направлении, как таможенная служба.Ранее председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко объяснил смену руководства в комитете по обороне и безопасности обычной ротацией.

https://ria.ru/20231002/rogozin-1900034069.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир булавин, виктор бондарев, совет федерации рф, федеральная таможенная служба (фтс россии)