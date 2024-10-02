https://ria.ru/20241002/sovfed-1976019062.html

В Совфеде оценили роль пензенских заводов в развитии ОПК

В Совфеде оценили роль пензенских заводов в развитии ОПК - РИА Новости, 02.10.2024

В Совфеде оценили роль пензенских заводов в развитии ОПК

Примеры работы пензенских оборонных предприятий помогают законодателям в обеспечении развития оборонно-промышленного комплекса и позволяют совместно улучшать... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:44

2024-10-02T18:44

2024-10-02T18:44

пензенская область

экономика

пенза

россия

владимир булавин

олег мельниченко

совет федерации рф

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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ПЕНЗА, 2 окт - РИА Новости. Примеры работы пензенских оборонных предприятий помогают законодателям в обеспечении развития оборонно-промышленного комплекса и позволяют совместно улучшать систему гособоронзаказа, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин. "В условиях непростой экономической ситуации эти предприятия производят образцы уникального оборудования и продукции. Мы посетили их с большим интересом. Примеры их работы помогают уточнить направления совершенствования законодательного обеспечения развития ОПК, совместно улучшать работу по выполнению государственного оборонного заказа", - цитирует слова Булавина пресс-служба правительства Пензенской области. Губернатор Олег Мельниченко на заседании профильного комитета Совета Федерации, которое состоялось в среду в Пензе, отметил, что регион имеет определяющее значение для защиты суверенитета и государственных интересов России. "Сегодня вы посетили производства, которые имеют стратегическое значение для всего оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Вопросы, касающиеся импортозамещения, госконтрактов, обеспечения квалифицированными кадрами носят системный характер и требуют законотворческих решений на федеральном уровне. Ранее мы направляли инициативы в Совет Федерации. Убежден, что заседание комитета СФ по обороне и безопасности поможет на примере Пензенской области определить пути дальнейшего укрепления военно-промышленного потенциала нашей страны", - сказал Мельниченко, обращаясь к сенаторам. Он отметил, что история оборонно-промышленного комплекса Пензенской области неразрывно связана с героическим трудовым подвигом народа во время Великой Отечественной войны. "Более 80 лет оборонно-промышленный комплекс остается одной из главных составляющих экономики нашего региона", - подчеркнул губернатор. Пресс-служба правительства уточняет, что объем отгруженной пензенскими предприятиями продукции в январе-июле 2024 года вырос на 27,8% к уровню аналогичного периода 2023 года, составив почти 289 миллиардов рублей. "На долю промышленного производства приходится свыше 20% валового регионального продукта. При этом удельный вес налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий составляет около 50%. Значительный вклад в эти показатели вносят предприятия оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время на территории Пензенской области ведут производственную деятельность 78 предприятий, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240930/gubernator-1975609593.html

https://ria.ru/20241001/senatory-1975833050.html

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экономика, пенза, россия, владимир булавин, олег мельниченко, совет федерации рф, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)