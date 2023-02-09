https://ria.ru/20230209/tregulova-1850772538.html

Биография Зельфиры Трегуловой

Биография Зельфиры Трегуловой - РИА Новости, 09.02.2023

Биография Зельфиры Трегуловой

Зельфира Исмаиловна Трегулова родилась 13 июня 1955 года в Риге (Латвийская ССР, ныне – Латвия). РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:32

2023-02-09T11:32

2023-02-09T11:32

справки

зельфира трегулова

россия

рига

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Зельфира Исмаиловна Трегулова родилась 13 июня 1955 года в Риге (Латвийская ССР, ныне – Латвия).В 1977 году окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1981 году – аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова.В 1984-1997 годах – куратор международных выставок русского искусства во Всесоюзном художественно-производственном объединении Е.В. Вучетича (с 1993 года – АО "Вуарт-ВХПО"). В 1993-1994 годах проходила стажировку в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке (США). В 1998-2000 годах работала заведующей отделом зарубежных связей и выставок в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.С 2002 по 2013 годы занимала должность заместителя генерального директора по выставочной работе и международным связям музеев Московского Кремля.14 августа 2013 года возглавила государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" в Москве. Курировала крупные международные выставки в ведущих музеях мира, в том числе "Амазонки авангарда" (1999-2000), "Россия!" (2005), "Социалистические реализмы" (2011), "Казимир Малевич и русский авангард" (2013–2014).10 февраля 2015 года Зельфира Трегулова была назначена на должность директора Государственной Третьяковской галереи. 9 февраля 2023 года Трегулова покинула должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта. Под ее руководством было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов. Член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.Кавалер Ордена Звезды Италии (2012).Награждена белорусским орденом Франциска Скорины (2018). Удостоена Премии правительства России в области культуры за создание выставочного проекта "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" (2017), золотой медали Льва Николаева (2016) и других наград.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, зельфира трегулова, россия, рига