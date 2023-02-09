Рейтинг@Mail.ru
Биография Зельфиры Трегуловой - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/tregulova-1850772538.html
Биография Зельфиры Трегуловой
Биография Зельфиры Трегуловой - РИА Новости, 09.02.2023
Биография Зельфиры Трегуловой
Зельфира Исмаиловна Трегулова родилась 13 июня 1955 года в Риге (Латвийская ССР, ныне – Латвия). РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:32
2023-02-09T11:32
справки
зельфира трегулова
россия
рига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821419480_0:196:3071:1924_1920x0_80_0_0_7f91caf8fd32a54a274a5ec1137b5592.jpg
Зельфира Исмаиловна Трегулова родилась 13 июня 1955 года в Риге (Латвийская ССР, ныне – Латвия).В 1977 году окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1981 году – аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова.В 1984-1997 годах – куратор международных выставок русского искусства во Всесоюзном художественно-производственном объединении Е.В. Вучетича (с 1993 года – АО "Вуарт-ВХПО"). В 1993-1994 годах проходила стажировку в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке (США). В 1998-2000 годах работала заведующей отделом зарубежных связей и выставок в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.С 2002 по 2013 годы занимала должность заместителя генерального директора по выставочной работе и международным связям музеев Московского Кремля.14 августа 2013 года возглавила государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" в Москве. Курировала крупные международные выставки в ведущих музеях мира, в том числе "Амазонки авангарда" (1999-2000), "Россия!" (2005), "Социалистические реализмы" (2011), "Казимир Малевич и русский авангард" (2013–2014).10 февраля 2015 года Зельфира Трегулова была назначена на должность директора Государственной Третьяковской галереи. 9 февраля 2023 года Трегулова покинула должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта. Под ее руководством было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов. Член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.Кавалер Ордена Звезды Италии (2012).Награждена белорусским орденом Франциска Скорины (2018). Удостоена Премии правительства России в области культуры за создание выставочного проекта "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" (2017), золотой медали Льва Николаева (2016) и других наград.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821419480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b647d4eaa317b3ef7cf6fe5981dea714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, зельфира трегулова, россия, рига
Справки, Зельфира Трегулова, Россия, Рига
11:32 09.02.2023
 

Биография Зельфиры Трегуловой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на выставке "Дягилев. Генеральная репетиция" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на выставке Дягилев. Генеральная репетиция в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на выставке "Дягилев. Генеральная репетиция" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Читать ria.ru в
Зельфира Исмаиловна Трегулова родилась 13 июня 1955 года в Риге (Латвийская ССР, ныне – Латвия).
В 1977 году окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1981 году – аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1984-1997 годах – куратор международных выставок русского искусства во Всесоюзном художественно-производственном объединении Е.В. Вучетича (с 1993 года – АО "Вуарт-ВХПО").
В 1993-1994 годах проходила стажировку в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке (США).
В 1998-2000 годах работала заведующей отделом зарубежных связей и выставок в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
С 2002 по 2013 годы занимала должность заместителя генерального директора по выставочной работе и международным связям музеев Московского Кремля.
14 августа 2013 года возглавила государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" в Москве.
Курировала крупные международные выставки в ведущих музеях мира, в том числе "Амазонки авангарда" (1999-2000), "Россия!" (2005), "Социалистические реализмы" (2011), "Казимир Малевич и русский авангард" (2013–2014).
10 февраля 2015 года Зельфира Трегулова была назначена на должность директора Государственной Третьяковской галереи.
9 февраля 2023 года Трегулова покинула должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта. Под ее руководством было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов.
Член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Кавалер Ордена Звезды Италии (2012).
Награждена белорусским орденом Франциска Скорины (2018). Удостоена Премии правительства России в области культуры за создание выставочного проекта "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" (2017), золотой медали Льва Николаева (2016) и других наград.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЗельфира ТрегуловаРоссияРига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала