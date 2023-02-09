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Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост - РИА Новости, 09.02.2023
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Культура
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Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост
Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост - РИА Новости, 09.02.2023
Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост
Елену Проничеву назначили новым гендиректором Государственной Третьяковской галереи, говорится в сообщении на сайте Минкультуры России. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:42
2023-02-09T13:01
культура
россия
зельфира трегулова
елена проничева
третьяковская галерея
новости культуры
москва
политехнический музей
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Елену Проничеву назначили новым гендиректором Государственной Третьяковской галереи, говорится в сообщении на сайте Минкультуры России.Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. Под ее руководством было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов.Как подчеркнули в Минкультуры, новому гендиректору "предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов".Елена Проничева с 15 декабря 2020 года возглавляла московский Политехнический музей.Под ее руководством он значительно расширил публичную и выставочную программы. Мероприятия музея проходят по всей стране, планируется открытие филиалов — в Туле, Великом Новгороде и других городах России.Елена Проничева — член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. В 2015 году была награждена премией Общероссийского общественного движения "За сбережение народа", а в 2019 году — почетной грамотой Московской городской думы.
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россия, зельфира трегулова, елена проничева, третьяковская галерея, новости культуры, москва, политехнический музей
Культура, Россия, Зельфира Трегулова, Елена Проничева, Третьяковская галерея, Новости культуры, Москва, Политехнический музей
10:42 09.02.2023 (обновлено: 13:01 09.02.2023)
 
Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост

Зельфиру Трегулову на посту гендиректора Третьяковской галереи сменит Елена Проничева

© Фото : пресс-служба Третьяковской галереиДиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : пресс-служба Третьяковской галереи
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Елену Проничеву назначили новым гендиректором Государственной Третьяковской галереи, говорится в сообщении на сайте Минкультуры России.

"Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность в связи с завершением срока трудового контракта", — сказано в заявлении.

Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. Под ее руководством было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов.
Как подчеркнули в Минкультуры, новому гендиректору "предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов".
Елена Проничева с 15 декабря 2020 года возглавляла московский Политехнический музей.
Под ее руководством он значительно расширил публичную и выставочную программы. Мероприятия музея проходят по всей стране, планируется открытие филиалов — в Туле, Великом Новгороде и других городах России.
Елена Проничева — член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. В 2015 году была награждена премией Общероссийского общественного движения "За сбережение народа", а в 2019 году — почетной грамотой Московской городской думы.
Елена Проничева - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
11:19
Биография Елены Проничевой
 
КультураРоссияЗельфира ТрегуловаЕлена ПроничеваТретьяковская галереяНовости культурыМоскваПолитехнический музей
 
 
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