https://ria.ru/20230209/tretyakovka-1850749056.html

Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост

Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост - РИА Новости, 09.02.2023

Глава Третьяковской галереи Трегулова покинула пост

Елену Проничеву назначили новым гендиректором Государственной Третьяковской галереи, говорится в сообщении на сайте Минкультуры России. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:42

2023-02-09T10:42

2023-02-09T13:01

культура

россия

зельфира трегулова

елена проничева

третьяковская галерея

новости культуры

москва

политехнический музей

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Елену Проничеву назначили новым гендиректором Государственной Третьяковской галереи, говорится в сообщении на сайте Минкультуры России.Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. Под ее руководством было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов.Как подчеркнули в Минкультуры, новому гендиректору "предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов".Елена Проничева с 15 декабря 2020 года возглавляла московский Политехнический музей.Под ее руководством он значительно расширил публичную и выставочную программы. Мероприятия музея проходят по всей стране, планируется открытие филиалов — в Туле, Великом Новгороде и других городах России.Елена Проничева — член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. В 2015 году была награждена премией Общероссийского общественного движения "За сбережение народа", а в 2019 году — почетной грамотой Московской городской думы.

https://ria.ru/20230209/pronicheva-1850762145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, зельфира трегулова, елена проничева, третьяковская галерея, новости культуры, москва, политехнический музей