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Выставка Николая Рериха пройдет в Третьяковке в следующем году - РИА Новости, 12.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221012/rerikh-1823502143.html
Выставка Николая Рериха пройдет в Третьяковке в следующем году
Выставка Николая Рериха пройдет в Третьяковке в следующем году - РИА Новости, 12.10.2022
Выставка Николая Рериха пройдет в Третьяковке в следующем году
Выставка "Николай Рерих" откроется в Третьяковке в октябре 2023. О планах музея на будущий год в ходе заседания в Минкультуры рассказала директор галереи... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:58
2022-10-12T18:59
культура
новости культуры
николай рерих
зельфира трегулова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выставка "Николай Рерих" откроется в Третьяковке в октябре 2023. О планах музея на будущий год в ходе заседания в Минкультуры рассказала директор галереи Зельфира Трегулова.Проект приурочен 150-летнему юбилею со дня рождения художника. В экспозицию войдут около 130 живописных произведений. Она "представит наследие Николая Рериха как целостное явление российской и мировой культуры", часть работ впервые будет показан в Москве. Специально к выставке будет отреставрирован задник к "Половецким пляскам", представленным Сергеем Дягилевым в 1909 году в Париже."В этой выставке принимает участие и Третьяковка, и Русский музей, и, что очень важно, Национальная картинная галерея Армении и Музей русского искусства Еревана", — сказала Трегулова.Экспозиция будет располагаться в Новой Третьяковке. Посетить ее можно будет до января 2024 года. По словам Трегуловой, всего в 2023 году планируется 24 выставки, семь из них — региональные проекты. Так, "Шедевры графики ХХ – ХХI веков. Из новых поступлений" откроется в Новой Третьяковке в марте и представит 200 наиболее значимых произведений, поступившие в фонды галереи за последние 20 лет. К 200-летию со дня рождения художника Алексея Боголюбова институция представит выставку в сентябре. В ней примут участие 15 музеев, в том числе Русский, Центральный военно-морской и Саратовский художественный. В экспозиции – около 150 произведений живописи и графики, собранные в три раздела — "Академик по живописи морских видов", "Историограф российского флота" и "Мастер пейзажного пленэра".Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций. Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.
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новости культуры, николай рерих, зельфира трегулова, сергей дягилев, армения, россия, ереван, третьяковская галерея, русский музей, центральный военно-морской музей, выставки, музеи
Культура, Новости культуры, Николай Рерих, Зельфира Трегулова, Сергей Дягилев, Армения, Россия, Ереван, Третьяковская галерея, Русский музей, Центральный военно-морской музей, Выставки, Музеи
18:58 12.10.2022 (обновлено: 18:59 12.10.2022)
 
Выставка Николая Рериха пройдет в Третьяковке в следующем году

Выставка Николая Рериха откроется в Третьяковке в октябре 2023 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выставка "Николай Рерих" откроется в Третьяковке в октябре 2023. О планах музея на будущий год в ходе заседания в Минкультуры рассказала директор галереи Зельфира Трегулова.
Проект приурочен 150-летнему юбилею со дня рождения художника. В экспозицию войдут около 130 живописных произведений. Она "представит наследие Николая Рериха как целостное явление российской и мировой культуры", часть работ впервые будет показан в Москве. Специально к выставке будет отреставрирован задник к "Половецким пляскам", представленным Сергеем Дягилевым в 1909 году в Париже.
"В этой выставке принимает участие и Третьяковка, и Русский музей, и, что очень важно, Национальная картинная галерея Армении и Музей русского искусства Еревана", — сказала Трегулова.
Экспозиция будет располагаться в Новой Третьяковке. Посетить ее можно будет до января 2024 года.
По словам Трегуловой, всего в 2023 году планируется 24 выставки, семь из них — региональные проекты.
Так, "Шедевры графики ХХ – ХХI веков. Из новых поступлений" откроется в Новой Третьяковке в марте и представит 200 наиболее значимых произведений, поступившие в фонды галереи за последние 20 лет.
К 200-летию со дня рождения художника Алексея Боголюбова институция представит выставку в сентябре. В ней примут участие 15 музеев, в том числе Русский, Центральный военно-морской и Саратовский художественный. В экспозиции – около 150 произведений живописи и графики, собранные в три раздела — "Академик по живописи морских видов", "Историограф российского флота" и "Мастер пейзажного пленэра".
Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций. Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.
Пушкинский музей - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 10:47Культура
Пушкинский музей представит более тридцати экспозиций в 2023 году
 
КультураНовости культурыНиколай РерихЗельфира ТрегуловаСергей ДягилевАрменияРоссияЕреванТретьяковская галереяРусский музейЦентральный военно-морской музейВыставкиМузеи
 
 
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