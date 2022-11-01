https://ria.ru/20221101/vystavka-1828460443.html
В Третьяковке продлили выставку отвергнутых критиками шедевров
В Третьяковке продлили выставку отвергнутых критиками шедевров - РИА Новости, 01.11.2022
В Третьяковке продлили выставку отвергнутых критиками шедевров
Выставка "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", посвященная картинам, подвергшимся резкой критике после их покупки для галереи, продлена до 19 февраля... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:17
2022-11-01T17:17
2022-11-01T17:17
культура
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павел третьяков
зельфира трегулова
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третьяковская галерея
выставки
музеи
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Выставка "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", посвященная картинам, подвергшимся резкой критике после их покупки для галереи, продлена до 19 февраля 2023 года, сообщается в планах Третьяковской галереи на ноябрь.Как ранее отмечала директор музея Зельфира Трегулова, экспозиция представляет собой "выставку-маршрут". По ее словам, нынешние посетители привыкли к тому, что представленные в залах институции полотна — это общепринятые шедевры, однако "в момент своего появления на выставках они вызывали бурю эмоций, волны негодования, жесткую критику, и невзирая на все это приобретались Павлом Третьяковым".Среди отобранных для экспозиции работ такие шедевры, как "Боярыня Морозова" Василия Сурикова, "Сельский крестный ход на Пасху" Василия Перова, "Неизвестная" Ивана Крамского, "Березовая роща" Архипа Куинджи и другие полотна. Около каждой картины выставки-маршрута установлена стойка с QR-кодом и подробной информацией о ней.Выставка открылась 16 сентября 2021 года. Изначально она должна была работать до 13 марта, но была продлена сначала до 3 июля 2022 года, затем — до 19 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20221021/vystvka-1825658200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, павел третьяков, зельфира трегулова, василий суриков, третьяковская галерея, выставки, музеи
Культура, Новости культуры, Павел Третьяков, Зельфира Трегулова, Василий Суриков, Третьяковская галерея, Выставки, Музеи
В Третьяковке продлили выставку отвергнутых критиками шедевров
В Третьяковке продлили выставку отвергнутых критиками шедевров до 19 февраля 2023 года
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Выставка "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", посвященная картинам, подвергшимся резкой критике после их покупки для галереи, продлена до 19 февраля 2023 года, сообщается в планах Третьяковской галереи на ноябрь.
Как ранее отмечала директор музея Зельфира Трегулова, экспозиция представляет собой "выставку-маршрут". По ее словам, нынешние посетители привыкли к тому, что представленные в залах институции полотна — это общепринятые шедевры, однако "в момент своего появления на выставках они вызывали бурю эмоций, волны негодования, жесткую критику, и невзирая на все это приобретались Павлом Третьяковым".
Среди отобранных для экспозиции работ такие шедевры, как "Боярыня Морозова" Василия Сурикова, "Сельский крестный ход на Пасху" Василия Перова, "Неизвестная" Ивана Крамского, "Березовая роща" Архипа Куинджи и другие полотна. Около каждой картины выставки-маршрута установлена стойка с QR-кодом и подробной информацией о ней.
Выставка открылась 16 сентября 2021 года. Изначально она должна была работать до 13 марта, но была продлена сначала до 3 июля 2022 года, затем — до 19 сентября 2022 года.