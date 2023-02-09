Очередь на Серова, похищение Куинджи: что было в Третьяковке при Трегуловой

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Зельфира Трегулова покидает пост директора Третьяковской галереи, который она занимала с 2015 года. О том, как за восемь лет изменился музей и какие происшествия в нем случились, — в материале РИА Новости.Стройка и новый масштабЗельфира Исмаиловна с самого начала директорства стала действовать масштабно: при ней музей представил объемную концепцию ребрендинга и развития, в которую включили все здания ГТГ, в том числе мемориальные музеи.Заявлялось, что знаменитый голландский архитектор Рем Колхас возьмется за модернизацию здания на Крымском Валу.Кроме того, новый директор получила в фонд ГТГ помещение, в котором располагался Центральный дом художника после того, как была ликвидирована Международная конфедерация союзов художников. Затем началась раскрутка бренда "Западное крыло Новой Третьяковки". Впрочем, реконструкция всего здания на Крымском Валу еще не осуществлена.Чего не скажешь о новом корпусе на Кадашевской набережной: ввод помещений в эксплуатацию намечен на 2024 год. Туда директор планировала переместить крупные выставки.Другой успех: недавно прошел год с открытия музея братьев Третьяковых в их родном доме недалеко от Крымского Вала. А еще ГТГ продолжила экспансию в регионы: первый филиал музея сделали в Самаре. Место его расположения — памятник конструктивизма, фабрика-кухня, прошедшая мощную реставрацию.Выставка-блокбастер и дверь на СероваПри Трегуловой публика по-новому стала смотреть на искусство, посещение экспозиций стало еще более модным, а в обиход вошло понятие "выставка-блокбастер".Главный поставщик мемов — ретроспектива Валентина Серова в 2015 году. Гигантские очереди к зданию на Крымском Валу вошли в историю, широко обсуждались в Сети и стали источником шуток. Особое внимание привлекла дверь, которую взволнованные посетители просто снесли в попытке попасть в здание.После этого Третьяковская галерея впервые ввела практику продажи билетов онлайн и визит на экспозиции по сеансам.Не менее масштабными и обсуждаемыми были выставки "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения", "Оттепель", "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", "Roma. Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо".При Трегуловой ГТГ не только привозила для показа из западных музеев работы Перуджино, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена или Каспара Давида Фридриха, но и проводила перекрестные выставки.В том числе — с Национальной портретной галереей в Лондоне, музеями Ватикана, государственными художественными собраниями Дрездена.Третьяковка также участвовала в проектах "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже, "Живописать русскую душу" (выставка работ Ильи Репина) в Petit Palais, а также "Импрессионизм в России: рассвет авангарда" в Музее Барберини в Потсдаме.Интриги и расследованияНе обошлось без происшествий. К примеру, резонансное нападение на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Весной 2018-го посетитель сильно повредил полотно: оказалось, что оно не было защищено антивандальным стеклом. Параллельно с длительной реставрацией в обществе обсуждали, как и какими средствами оградить мировые шедевры в музеях от неадекватной публики.Восстановление картины завершилось в 2022 году, специально для нее музей заказал пуленепробиваемую капсулу. Стекло в ней — антивандальное и антибликовое. Таким же материалом закрыты произведения "Рождение Венеры" и "Весна" Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.Почти детективная история с похищением картины Архипа Куинджи прямо из зала ГТГ произошла в 2019 году. Полотно пейзажиста "Ай-Петри. Крым" молодой человек в черном вынес прямо с выставки. Ему никто не помешал, а пропажу сотрудники музея заметили только спустя время, когда вор уже скрылся. К поискам подключилась ФСБ, а через несколько часов подозреваемого задержали.Этот инцидент тоже стал резонансным — в Третьяковке усилили охрану, увеличили число смотрителей, а экспонаты оснастили электронными датчиками. Все последующие выставки были в фокусе внимания, но Зельфира Трегулова заявила, что ситуацию с зарубежными партнерами разрешили, а музеям следует адаптироваться к новой реальности.В августе 2020 года в соцсетях завирусились видеокадры с потопом в Новой Третьяковке, когда после ливня в здании сильно протекла крыша. На полу образовались огромные лужи: подтопило четвертый этаж, где проходили временные выставки.Причина — здание давно требовало капитального ремонта, который с момента завершения строительства в 1970-х ни разу не проводился. Хотя до ливня начался ремонт кровли, это не спасло ГТГ.Чудом картины не пострадали, ряд работ демонтировали, а часть залов закрыли на просушку.В любом случае за восемь лет, в течение которых Зельфира Трегулова была директором Третьяковки, музей стал более современным, инклюзивным, популярным и многогранным. ГТГ развивает новые направления, пробует необычные форматы, работает над онлайн-экскурсиями, образовательным интернет-порталом "Лаврус" и не только.
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Зельфира Трегулова покидает пост директора Третьяковской галереи, который она занимала с 2015 года. О том, как за восемь лет изменился музей и какие происшествия в нем случились, — в материале РИА Новости.
Стройка и новый масштаб
Зельфира Исмаиловна с самого начала директорства стала действовать масштабно: при ней музей представил объемную концепцию ребрендинга и развития, в которую включили все здания ГТГ, в том числе мемориальные музеи.
Заявлялось, что знаменитый голландский архитектор Рем Колхас возьмется за модернизацию здания на Крымском Валу.
"Я понимала, что достигла определенного профессионального уровня, у меня был потенциал, который развернуть на пространстве РОСИЗО на тот момент было уже сложно. С другой стороны, для меня это стало абсолютной неожиданностью, я взяла 24 часа на размышление, однако вечером того же дня позвонила и сказала: "Да", — признавалась Трегулова.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова на фоне мозаичных портретов Л. И. Брежнева (1981 год) и Е. Ф. Фурцевой (1981 год) работы Нади Леже во время открытия выставки "Ненавсегда. 1968-1985" в Новой Третьяковке в Москве
Кроме того, новый директор получила в фонд ГТГ помещение, в котором располагался Центральный дом художника после того, как была ликвидирована Международная конфедерация союзов художников. Затем началась раскрутка бренда "Западное крыло Новой Третьяковки". Впрочем, реконструкция всего здания на Крымском Валу еще не осуществлена.
Директор ГТГ Зельфира Трегулова, автор и куратор проекта "Свободный полет" Полина Лобачевская и директор Музея AZ Наталия Опалева на открытии выставки "Свободный полет", 20 июня 2019 года
Чего не скажешь о новом корпусе на Кадашевской набережной: ввод помещений в эксплуатацию намечен на 2024 год. Туда директор планировала переместить крупные выставки.
Другой успех: недавно прошел год с открытия музея братьев Третьяковых в их родном доме недалеко от Крымского Вала. А еще ГТГ продолжила экспансию в регионы: первый филиал музея сделали в Самаре. Место его расположения — памятник конструктивизма, фабрика-кухня, прошедшая мощную реставрацию.
12 июня 2021 года. Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской галерее. Слева — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Справа налево — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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12 июня 2021 года. Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской галерее. Слева — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Справа налево — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
На пресс-показе, посвященном открытию Музея Павла и Сергея Третьяковых в Москве. Третьяковская галерея открывает музей братьев Третьяковых, посвященный жизни и деятельности коллекционеров, предпринимателей, благотворителей и общественных деятелей
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На пресс-показе, посвященном открытию Музея Павла и Сергея Третьяковых в Москве. Третьяковская галерея открывает музей братьев Третьяковых, посвященный жизни и деятельности коллекционеров, предпринимателей, благотворителей и общественных деятелей
12 июня 2021 года. Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской галерее. Слева — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Справа налево — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
На пресс-показе, посвященном открытию Музея Павла и Сергея Третьяковых в Москве. Третьяковская галерея открывает музей братьев Третьяковых, посвященный жизни и деятельности коллекционеров, предпринимателей, благотворителей и общественных деятелей
Главный поставщик мемов — ретроспектива Валентина Серова в 2015 году. Гигантские очереди к зданию на Крымском Валу вошли в историю, широко обсуждались в Сети и стали источником шуток. Особое внимание привлекла дверь, которую взволнованные посетители просто снесли в попытке попасть в здание.
После этого Третьяковская галерея впервые ввела практику продажи билетов онлайн и визит на экспозиции по сеансам.
Очередь на выставку "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Не менее масштабными и обсуждаемыми были выставки "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения", "Оттепель", "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", "Roma. Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо".
При Трегуловой ГТГ не только привозила для показа из западных музеев работы Перуджино, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена или Каспара Давида Фридриха, но и проводила перекрестные выставки.
Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святого Николая в Толмачах, и ведущая телепрограммы "Жить здорово!" Елена Малышева (слева) на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее
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Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святого Николая в Толмачах, и ведущая телепрограммы "Жить здорово!" Елена Малышева (слева) на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее
Директор ГТГ Зельфира Трегулова, президент губернаторства города-государства Ватикан Его Высокопреосвященство кардинал Джузеппе Бертелло и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович (слева направо) на открытии выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Лаврушинском переулке
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Директор ГТГ Зельфира Трегулова, президент губернаторства города-государства Ватикан Его Высокопреосвященство кардинал Джузеппе Бертелло и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович (слева направо) на открытии выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Лаврушинском переулке
Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святого Николая в Толмачах, и ведущая телепрограммы "Жить здорово!" Елена Малышева (слева) на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее
Директор ГТГ Зельфира Трегулова, президент губернаторства города-государства Ватикан Его Высокопреосвященство кардинал Джузеппе Бертелло и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович (слева направо) на открытии выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Лаврушинском переулке
В том числе — с Национальной портретной галереей в Лондоне, музеями Ватикана, государственными художественными собраниями Дрездена.
"Мы постарались взглянуть на романтизм абсолютно непредвзято: выставка "Мечты о свободе" вышла за рамки обычного проекта, базирующегося на сотрудничестве между двумя музеями, — рассказывала директор. — Это совместная работа и желание сделать что-то, чего раньше никто не делал, и поднять материал той эпохи, который уже давно не оказывался в фокусе внимания".
Третьяковка также участвовала в проектах "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже, "Живописать русскую душу" (выставка работ Ильи Репина) в Petit Palais, а также "Импрессионизм в России: рассвет авангарда" в Музее Барберини в Потсдаме.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в преддверии открытия в Государственной Третьяковской галерее выставочного проекта "Верещагин" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент Фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже
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Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент Фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в преддверии открытия в Государственной Третьяковской галерее выставочного проекта "Верещагин" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент Фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже
Не обошлось без происшествий. К примеру, резонансное нападение на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Весной 2018-го посетитель сильно повредил полотно: оказалось, что оно не было защищено антивандальным стеклом. Параллельно с длительной реставрацией в обществе обсуждали, как и какими средствами оградить мировые шедевры в музеях от неадекватной публики.
Место в Третьяковской галерее, где висела картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"
Восстановление картины завершилось в 2022 году, специально для нее музей заказал пуленепробиваемую капсулу. Стекло в ней — антивандальное и антибликовое. Таким же материалом закрыты произведения "Рождение Венеры" и "Весна" Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.
Реставрация картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" русского художника Ильи Репина
Почти детективная история с похищением картины Архипа Куинджи прямо из зала ГТГ произошла в 2019 году. Полотно пейзажиста "Ай-Петри. Крым" молодой человек в черном вынес прямо с выставки. Ему никто не помешал, а пропажу сотрудники музея заметили только спустя время, когда вор уже скрылся. К поискам подключилась ФСБ, а через несколько часов подозреваемого задержали.
Этот инцидент тоже стал резонансным — в Третьяковке усилили охрану, увеличили число смотрителей, а экспонаты оснастили электронными датчиками. Все последующие выставки были в фокусе внимания, но Зельфира Трегулова заявила, что ситуацию с зарубежными партнерами разрешили, а музеям следует адаптироваться к новой реальности.
"Увы, мы должны привыкать, что живем сейчас в обществе, полном агрессии, потерявшем ощущение, что музей — это сакральное место, — сетовала директор. — В ситуации потери этого ощущения, понимания того, что нельзя в музее сводить счеты с чьей-то точкой зрения, устраивать театрально-показательные кражи, появляться в непотребном виде и устраивать некие акции и хеппенинги. Когда в обществе потеряна грань между тем, что позволено в музее, а что — нет, мы вынуждены обороняться от зрителя, которого все эти годы звали к себе и которому говорили: приходите в музей, это нескучно, интересно всем, приводите детей, приносите младенцев".
В августе 2020 года в соцсетях завирусились видеокадры с потопом в Новой Третьяковке, когда после ливня в здании сильно протекла крыша. На полу образовались огромные лужи: подтопило четвертый этаж, где проходили временные выставки.
Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки "Созвездие Апшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу
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Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки "Созвездие Апшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу
Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки "Созвездие Апшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
В любом случае за восемь лет, в течение которых Зельфира Трегулова была директором Третьяковки, музей стал более современным, инклюзивным, популярным и многогранным. ГТГ развивает новые направления, пробует необычные форматы, работает над онлайн-экскурсиями, образовательным интернет-порталом "Лаврус" и не только.
"Первая мысль, что я хочу связать свою жизнь с музеями и искусством, пришла ко мне в возрасте семи лет, когда мама привезла меня в Ленинград и мы попали в дождливый ноябрьский день на экскурсию в Царское Село, — говорила Зельфира Трегулова. — Приехав в Москву, я посетила Пушкинский музей и Третьяковку —и тогда окончательно поняла, что хочу связать свою жизнь с этой сферой. По прошествии стольких лет могу с уверенностью сказать, что не могу себя представить ни в какой другой профессии".
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