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Очередь на Серова, похищение Куинджи: что было в Третьяковке при Трегуловой - РИА Новости, 09.02.2023
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Культура
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Очередь на Серова, похищение Куинджи: что было в Третьяковке при Трегуловой
Очередь на Серова, похищение Куинджи: что было в Третьяковке при Трегуловой - РИА Новости, 09.02.2023
Очередь на Серова, похищение Куинджи: что было в Третьяковке при Трегуловой
Зельфира Трегулова покидает пост директора Третьяковской галереи, который она занимала с 2015 года. О том, как за восемь лет изменился музей и какие... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:19
2023-02-09T16:54
самара
зельфира трегулова
валентин серов
архип куинджи
росизо
галерея уффици
культура
louis vuitton
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Зельфира Трегулова покидает пост директора Третьяковской галереи, который она занимала с 2015 года. О том, как за восемь лет изменился музей и какие происшествия в нем случились, — в материале РИА Новости.Стройка и новый масштабЗельфира Исмаиловна с самого начала директорства стала действовать масштабно: при ней музей представил объемную концепцию ребрендинга и развития, в которую включили все здания ГТГ, в том числе мемориальные музеи.Заявлялось, что знаменитый голландский архитектор Рем Колхас возьмется за модернизацию здания на Крымском Валу.Кроме того, новый директор получила в фонд ГТГ помещение, в котором располагался Центральный дом художника после того, как была ликвидирована Международная конфедерация союзов художников. Затем началась раскрутка бренда "Западное крыло Новой Третьяковки". Впрочем, реконструкция всего здания на Крымском Валу еще не осуществлена.Чего не скажешь о новом корпусе на Кадашевской набережной: ввод помещений в эксплуатацию намечен на 2024 год. Туда директор планировала переместить крупные выставки.Другой успех: недавно прошел год с открытия музея братьев Третьяковых в их родном доме недалеко от Крымского Вала. А еще ГТГ продолжила экспансию в регионы: первый филиал музея сделали в Самаре. Место его расположения — памятник конструктивизма, фабрика-кухня, прошедшая мощную реставрацию.Выставка-блокбастер и дверь на СероваПри Трегуловой публика по-новому стала смотреть на искусство, посещение экспозиций стало еще более модным, а в обиход вошло понятие "выставка-блокбастер".Главный поставщик мемов — ретроспектива Валентина Серова в 2015 году. Гигантские очереди к зданию на Крымском Валу вошли в историю, широко обсуждались в Сети и стали источником шуток. Особое внимание привлекла дверь, которую взволнованные посетители просто снесли в попытке попасть в здание.После этого Третьяковская галерея впервые ввела практику продажи билетов онлайн и визит на экспозиции по сеансам.Не менее масштабными и обсуждаемыми были выставки "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения", "Оттепель", "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", "Roma. Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо".При Трегуловой ГТГ не только привозила для показа из западных музеев работы Перуджино, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена или Каспара Давида Фридриха, но и проводила перекрестные выставки.В том числе — с Национальной портретной галереей в Лондоне, музеями Ватикана, государственными художественными собраниями Дрездена.Третьяковка также участвовала в проектах "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже, "Живописать русскую душу" (выставка работ Ильи Репина) в Petit Palais, а также "Импрессионизм в России: рассвет авангарда" в Музее Барберини в Потсдаме.Интриги и расследованияНе обошлось без происшествий. К примеру, резонансное нападение на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Весной 2018-го посетитель сильно повредил полотно: оказалось, что оно не было защищено антивандальным стеклом. Параллельно с длительной реставрацией в обществе обсуждали, как и какими средствами оградить мировые шедевры в музеях от неадекватной публики.Восстановление картины завершилось в 2022 году, специально для нее музей заказал пуленепробиваемую капсулу. Стекло в ней — антивандальное и антибликовое. Таким же материалом закрыты произведения "Рождение Венеры" и "Весна" Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.Почти детективная история с похищением картины Архипа Куинджи прямо из зала ГТГ произошла в 2019 году. Полотно пейзажиста "Ай-Петри. Крым" молодой человек в черном вынес прямо с выставки. Ему никто не помешал, а пропажу сотрудники музея заметили только спустя время, когда вор уже скрылся. К поискам подключилась ФСБ, а через несколько часов подозреваемого задержали.Этот инцидент тоже стал резонансным — в Третьяковке усилили охрану, увеличили число смотрителей, а экспонаты оснастили электронными датчиками. Все последующие выставки были в фокусе внимания, но Зельфира Трегулова заявила, что ситуацию с зарубежными партнерами разрешили, а музеям следует адаптироваться к новой реальности.В августе 2020 года в соцсетях завирусились видеокадры с потопом в Новой Третьяковке, когда после ливня в здании сильно протекла крыша. На полу образовались огромные лужи: подтопило четвертый этаж, где проходили временные выставки.Причина — здание давно требовало капитального ремонта, который с момента завершения строительства в 1970-х ни разу не проводился. Хотя до ливня начался ремонт кровли, это не спасло ГТГ.Чудом картины не пострадали, ряд работ демонтировали, а часть залов закрыли на просушку.В любом случае за восемь лет, в течение которых Зельфира Трегулова была директором Третьяковки, музей стал более современным, инклюзивным, популярным и многогранным. ГТГ развивает новые направления, пробует необычные форматы, работает над онлайн-экскурсиями, образовательным интернет-порталом "Лаврус" и не только.
https://ria.ru/20230209/muzei-1850350577.html
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Анна Нехаева
Анна Нехаева
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Самара, Зельфира Трегулова, Валентин Серов, Архип Куинджи, РОСИЗО, Галерея Уффици, Культура, Louis Vuitton, Илья Репин, Третьяковская галерея, Новая Третьяковская галерея, Выставка Серова в Москве, Музеи, Выставки
15:19 09.02.2023 (обновлено: 16:54 09.02.2023)
 

Очередь на Серова, похищение Куинджи: что было в Третьяковке при Трегуловой

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкДиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения"
Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Зельфира Трегулова покидает пост директора Третьяковской галереи, который она занимала с 2015 года. О том, как за восемь лет изменился музей и какие происшествия в нем случились, — в материале РИА Новости.

Стройка и новый масштаб

Зельфира Исмаиловна с самого начала директорства стала действовать масштабно: при ней музей представил объемную концепцию ребрендинга и развития, в которую включили все здания ГТГ, в том числе мемориальные музеи.
Заявлялось, что знаменитый голландский архитектор Рем Колхас возьмется за модернизацию здания на Крымском Валу.

"Я понимала, что достигла определенного профессионального уровня, у меня был потенциал, который развернуть на пространстве РОСИЗО на тот момент было уже сложно. С другой стороны, для меня это стало абсолютной неожиданностью, я взяла 24 часа на размышление, однако вечером того же дня позвонила и сказала: "Да", — признавалась Трегулова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова на фоне мозаичных портретов Л. И. Брежнева (1981 год) и Е. Ф. Фурцевой (1981 год) работы Нади Леже во время открытия выставки "Ненавсегда. 1968-1985" в Новой Третьяковке в Москве
Генеральный директор Государственной Третьяковкой галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова на фоне мозаичных портретов Л. И Брежнева (1981 г.) и Е. Ф. Фурцевой (1981 г.) работы Нади Леже во время открытия выставки Ненавсегда. 1968-1985 в Новой Третьяковке в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова на фоне мозаичных портретов Л. И. Брежнева (1981 год) и Е. Ф. Фурцевой (1981 год) работы Нади Леже во время открытия выставки "Ненавсегда. 1968-1985" в Новой Третьяковке в Москве
Кроме того, новый директор получила в фонд ГТГ помещение, в котором располагался Центральный дом художника после того, как была ликвидирована Международная конфедерация союзов художников. Затем началась раскрутка бренда "Западное крыло Новой Третьяковки". Впрочем, реконструкция всего здания на Крымском Валу еще не осуществлена.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкДиректор ГТГ Зельфира Трегулова, автор и куратор проекта "Свободный полет" Полина Лобачевская и директор Музея AZ Наталия Опалева на открытии выставки "Свободный полет", 20 июня 2019 года
Директор ГТГ Зельфира Трегулова, автор и куратор проекта Свободнй полет Полина Лобачевская и директор Музея AZ Наталия Опалева на открытии выставки Свободный полет. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Директор ГТГ Зельфира Трегулова, автор и куратор проекта "Свободный полет" Полина Лобачевская и директор Музея AZ Наталия Опалева на открытии выставки "Свободный полет", 20 июня 2019 года
Чего не скажешь о новом корпусе на Кадашевской набережной: ввод помещений в эксплуатацию намечен на 2024 год. Туда директор планировала переместить крупные выставки.
Другой успех: недавно прошел год с открытия музея братьев Третьяковых в их родном доме недалеко от Крымского Вала. А еще ГТГ продолжила экспансию в регионы: первый филиал музея сделали в Самаре. Место его расположения — памятник конструктивизма, фабрика-кухня, прошедшая мощную реставрацию.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время пресс-конференции о проведении XVIII Церковно-общественной выставки-форума

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время пресс-конференции о проведении XVIII Церковно-общественной выставки-форума
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Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время пресс-конференции о проведении XVIII Церковно-общественной выставки-форума

© РИА Новости
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© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в медиабанк

12 июня 2021 года. Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской галерее. Слева — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Справа налево — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского в Третьяковской галерее
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12 июня 2021 года. Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской галерее. Слева — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Справа налево — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

На пресс-показе, посвященном открытию Музея Павла и Сергея Третьяковых в Москве. Третьяковская галерея открывает музей братьев Третьяковых, посвященный жизни и деятельности коллекционеров, предпринимателей, благотворителей и общественных деятелей

Дом-музей братьев-коллекционеров Павла и Сергея Третьяковых
3 из 3

На пресс-показе, посвященном открытию Музея Павла и Сергея Третьяковых в Москве. Третьяковская галерея открывает музей братьев Третьяковых, посвященный жизни и деятельности коллекционеров, предпринимателей, благотворителей и общественных деятелей

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 3

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время пресс-конференции о проведении XVIII Церковно-общественной выставки-форума

© РИА Новости
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2 из 3

12 июня 2021 года. Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской галерее. Слева — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Справа налево — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
Перейти в медиабанк
3 из 3

На пресс-показе, посвященном открытию Музея Павла и Сергея Третьяковых в Москве. Третьяковская галерея открывает музей братьев Третьяковых, посвященный жизни и деятельности коллекционеров, предпринимателей, благотворителей и общественных деятелей

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Выставка-блокбастер и дверь на Серова

При Трегуловой публика по-новому стала смотреть на искусство, посещение экспозиций стало еще более модным, а в обиход вошло понятие "выставка-блокбастер".

"Музеи и выставочные проекты невероятно важны. Это то, чем должен подпитываться человек сегодня", — уверена Зельфира Исмаиловна.

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Посетители в очереди на выставку "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" в рамках акции "Ночь Серова" в Третьяковской галерее на Крымском Валу

Посетители в очереди на выставку Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения в рамках акции Ночь Серова в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
1 из 3

Посетители в очереди на выставку "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" в рамках акции "Ночь Серова" в Третьяковской галерее на Крымском Валу

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Посетительница у картины "Девочка с персиками" на выставке "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" в рамках акции "Ночь Серова" в Третьяковской галерее на Крымском Валу

Посетительница у картины Девочка с персиками на выставке Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения в рамках акции Ночь Серова в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
2 из 3

Посетительница у картины "Девочка с персиками" на выставке "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" в рамках акции "Ночь Серова" в Третьяковской галерее на Крымском Валу

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Посетители у картины "Портрет М. Н. Ермоловой" (справа) на выставке "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения"

Посетители у картины Портрет М. Н. Ермоловой (справа) на выставке Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения в рамках акции Ночь Серова в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
3 из 3

Посетители у картины "Портрет М. Н. Ермоловой" (справа) на выставке "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения"

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Посетители в очереди на выставку "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" в рамках акции "Ночь Серова" в Третьяковской галерее на Крымском Валу

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Посетительница у картины "Девочка с персиками" на выставке "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" в рамках акции "Ночь Серова" в Третьяковской галерее на Крымском Валу

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Посетители у картины "Портрет М. Н. Ермоловой" (справа) на выставке "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения"

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главный поставщик мемов — ретроспектива Валентина Серова в 2015 году. Гигантские очереди к зданию на Крымском Валу вошли в историю, широко обсуждались в Сети и стали источником шуток. Особое внимание привлекла дверь, которую взволнованные посетители просто снесли в попытке попасть в здание.
После этого Третьяковская галерея впервые ввела практику продажи билетов онлайн и визит на экспозиции по сеансам.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОчередь на выставку "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Очередь на выставку Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Очередь на выставку "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Не менее масштабными и обсуждаемыми были выставки "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения", "Оттепель", "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", "Roma. Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо".
При Трегуловой ГТГ не только привозила для показа из западных музеев работы Перуджино, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена или Каспара Давида Фридриха, но и проводила перекрестные выставки.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанк

Посетительница на открытии выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке

Открытие выставки Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо
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Посетительница на открытии выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святого Николая в Толмачах, и ведущая телепрограммы "Жить здорово!" Елена Малышева (слева) на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее

Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святого Николая в Толмачах и ведущая телепрограммы Жить здорово Елена Малышева (слева) на выставке Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке в Москве
2 из 5

Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святого Николая в Толмачах, и ведущая телепрограммы "Жить здорово!" Елена Малышева (слева) на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Вяткин Владимир / Перейти в медиабанк

Посетители на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке в Москве

Открытие выставки Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо
3 из 5

Посетители на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке в Москве

© РИА Новости / Вяткин Владимир
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Картина Караваджо "Положение во гроб", представленная на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке

Открытие выставки Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо
4 из 5

Картина Караваджо "Положение во гроб", представленная на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Директор ГТГ Зельфира Трегулова, президент губернаторства города-государства Ватикан Его Высокопреосвященство кардинал Джузеппе Бертелло и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович (слева направо) на открытии выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Лаврушинском переулке

Зельфира Трегулова, Кардинал Джузеппе Бертелло и Аркадий Дворкович на открытии выставки Шедевры Пинакотеки Ватикана
5 из 5

Директор ГТГ Зельфира Трегулова, президент губернаторства города-государства Ватикан Его Высокопреосвященство кардинал Джузеппе Бертелло и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович (слева направо) на открытии выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Лаврушинском переулке

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 5

Посетительница на открытии выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
2 из 5

Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святого Николая в Толмачах, и ведущая телепрограммы "Жить здорово!" Елена Малышева (слева) на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 5

Посетители на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке в Москве

© РИА Новости / Вяткин Владимир
Перейти в медиабанк
4 из 5

Картина Караваджо "Положение во гроб", представленная на выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
5 из 5

Директор ГТГ Зельфира Трегулова, президент губернаторства города-государства Ватикан Его Высокопреосвященство кардинал Джузеппе Бертелло и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович (слева направо) на открытии выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" в Лаврушинском переулке

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В том числе — с Национальной портретной галереей в Лондоне, музеями Ватикана, государственными художественными собраниями Дрездена.

"Мы постарались взглянуть на романтизм абсолютно непредвзято: выставка "Мечты о свободе" вышла за рамки обычного проекта, базирующегося на сотрудничестве между двумя музеями, — рассказывала директор. — Это совместная работа и желание сделать что-то, чего раньше никто не делал, и поднять материал той эпохи, который уже давно не оказывался в фокусе внимания".

Третьяковка также участвовала в проектах "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже, "Живописать русскую душу" (выставка работ Ильи Репина) в Petit Palais, а также "Импрессионизм в России: рассвет авангарда" в Музее Барберини в Потсдаме.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в преддверии открытия в Государственной Третьяковской галерее выставочного проекта "Верещагин" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в преддверии открытия в Государственной Третьяковской галерее выставочного проекта "Верещагин" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© пресс-служба министерства культуры России

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент Фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции - Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства в фонде Louis Vuitton в Париже
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Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент Фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже

© пресс-служба министерства культуры России
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Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в преддверии открытия в Государственной Третьяковской галерее выставочного проекта "Верещагин" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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2 из 2

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент Фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже

© пресс-служба министерства культуры России

Интриги и расследования

Не обошлось без происшествий. К примеру, резонансное нападение на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Весной 2018-го посетитель сильно повредил полотно: оказалось, что оно не было защищено антивандальным стеклом. Параллельно с длительной реставрацией в обществе обсуждали, как и какими средствами оградить мировые шедевры в музеях от неадекватной публики.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМесто в Третьяковской галерее, где висела картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"
Место, где висела картина Ильи Репина Иван Грозный и его сын Иван, в зале художника в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Место в Третьяковской галерее, где висела картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"
Восстановление картины завершилось в 2022 году, специально для нее музей заказал пуленепробиваемую капсулу. Стекло в ней — антивандальное и антибликовое. Таким же материалом закрыты произведения "Рождение Венеры" и "Весна" Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкРеставрация картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" русского художника Ильи Репина
Реставрация картины Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года русского художника Ильи Репина - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Реставрация картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" русского художника Ильи Репина
Почти детективная история с похищением картины Архипа Куинджи прямо из зала ГТГ произошла в 2019 году. Полотно пейзажиста "Ай-Петри. Крым" молодой человек в черном вынес прямо с выставки. Ему никто не помешал, а пропажу сотрудники музея заметили только спустя время, когда вор уже скрылся. К поискам подключилась ФСБ, а через несколько часов подозреваемого задержали.
Этот инцидент тоже стал резонансным — в Третьяковке усилили охрану, увеличили число смотрителей, а экспонаты оснастили электронными датчиками. Все последующие выставки были в фокусе внимания, но Зельфира Трегулова заявила, что ситуацию с зарубежными партнерами разрешили, а музеям следует адаптироваться к новой реальности.
© РИА Новости / МВД России / Перейти в медиабанк

Похищение картины Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве. Стоп-кадр видео, предоставленного МВД России

Похищение картины Архипа Куинджи Третьяковской галереи в Москве
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Похищение картины Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве. Стоп-кадр видео, предоставленного МВД России

© РИА Новости / МВД России
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© МВД РоссииПохищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
2 из 2
Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
© МВД России
1 из 2

Похищение картины Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве. Стоп-кадр видео, предоставленного МВД России

© РИА Новости / МВД России
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Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
© МВД России

"Увы, мы должны привыкать, что живем сейчас в обществе, полном агрессии, потерявшем ощущение, что музей — это сакральное место, — сетовала директор. — В ситуации потери этого ощущения, понимания того, что нельзя в музее сводить счеты с чьей-то точкой зрения, устраивать театрально-показательные кражи, появляться в непотребном виде и устраивать некие акции и хеппенинги. Когда в обществе потеряна грань между тем, что позволено в музее, а что — нет, мы вынуждены обороняться от зрителя, которого все эти годы звали к себе и которому говорили: приходите в музей, это нескучно, интересно всем, приводите детей, приносите младенцев".

В августе 2020 года в соцсетях завирусились видеокадры с потопом в Новой Третьяковке, когда после ливня в здании сильно протекла крыша. На полу образовались огромные лужи: подтопило четвертый этаж, где проходили временные выставки.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки "Созвездие Апшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу

Открытие выставки Созвездие Апшерона. Азербайджанские художники 1960–1980-х годов
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Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки "Созвездие Апшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанк

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Москве

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года
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Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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1 из 2

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки "Созвездие Апшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 2

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Причина — здание давно требовало капитального ремонта, который с момента завершения строительства в 1970-х ни разу не проводился. Хотя до ливня начался ремонт кровли, это не спасло ГТГ.
Чудом картины не пострадали, ряд работ демонтировали, а часть залов закрыли на просушку.

"Ремонтные работы на крыше еще не завершили, старая ливневая канализация не выдержала. Это еще раз показало, что латать дыры — не выход!" — отмечала Трегулова.

© Фото : пресс-служба Третьяковской галереиГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : пресс-служба Третьяковской галереи
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
В любом случае за восемь лет, в течение которых Зельфира Трегулова была директором Третьяковки, музей стал более современным, инклюзивным, популярным и многогранным. ГТГ развивает новые направления, пробует необычные форматы, работает над онлайн-экскурсиями, образовательным интернет-порталом "Лаврус" и не только.

"Первая мысль, что я хочу связать свою жизнь с музеями и искусством, пришла ко мне в возрасте семи лет, когда мама привезла меня в Ленинград и мы попали в дождливый ноябрьский день на экскурсию в Царское Село, — говорила Зельфира Трегулова. — Приехав в Москву, я посетила Пушкинский музей и Третьяковку — и тогда окончательно поняла, что хочу связать свою жизнь с этой сферой. По прошествии стольких лет могу с уверенностью сказать, что не могу себя представить ни в какой другой профессии".

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
07:00Культура
Директор Исторического музея — о реконструкции и международных выставках
 
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