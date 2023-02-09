https://ria.ru/20230209/muzei-1850846847.html

Очередь на Серова, похищение Куинджи: что было в Третьяковке при Трегуловой

Очередь на Серова, похищение Куинджи: что было в Третьяковке при Трегуловой - РИА Новости, 09.02.2023

Очередь на Серова, похищение Куинджи: что было в Третьяковке при Трегуловой

Зельфира Трегулова покидает пост директора Третьяковской галереи, который она занимала с 2015 года. О том, как за восемь лет изменился музей и какие... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:19

2023-02-09T15:19

2023-02-09T16:54

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Зельфира Трегулова покидает пост директора Третьяковской галереи, который она занимала с 2015 года. О том, как за восемь лет изменился музей и какие происшествия в нем случились, — в материале РИА Новости.Стройка и новый масштабЗельфира Исмаиловна с самого начала директорства стала действовать масштабно: при ней музей представил объемную концепцию ребрендинга и развития, в которую включили все здания ГТГ, в том числе мемориальные музеи.Заявлялось, что знаменитый голландский архитектор Рем Колхас возьмется за модернизацию здания на Крымском Валу.Кроме того, новый директор получила в фонд ГТГ помещение, в котором располагался Центральный дом художника после того, как была ликвидирована Международная конфедерация союзов художников. Затем началась раскрутка бренда "Западное крыло Новой Третьяковки". Впрочем, реконструкция всего здания на Крымском Валу еще не осуществлена.Чего не скажешь о новом корпусе на Кадашевской набережной: ввод помещений в эксплуатацию намечен на 2024 год. Туда директор планировала переместить крупные выставки.Другой успех: недавно прошел год с открытия музея братьев Третьяковых в их родном доме недалеко от Крымского Вала. А еще ГТГ продолжила экспансию в регионы: первый филиал музея сделали в Самаре. Место его расположения — памятник конструктивизма, фабрика-кухня, прошедшая мощную реставрацию.Выставка-блокбастер и дверь на СероваПри Трегуловой публика по-новому стала смотреть на искусство, посещение экспозиций стало еще более модным, а в обиход вошло понятие "выставка-блокбастер".Главный поставщик мемов — ретроспектива Валентина Серова в 2015 году. Гигантские очереди к зданию на Крымском Валу вошли в историю, широко обсуждались в Сети и стали источником шуток. Особое внимание привлекла дверь, которую взволнованные посетители просто снесли в попытке попасть в здание.После этого Третьяковская галерея впервые ввела практику продажи билетов онлайн и визит на экспозиции по сеансам.Не менее масштабными и обсуждаемыми были выставки "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения", "Оттепель", "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", "Roma. Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо".При Трегуловой ГТГ не только привозила для показа из западных музеев работы Перуджино, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена или Каспара Давида Фридриха, но и проводила перекрестные выставки.В том числе — с Национальной портретной галереей в Лондоне, музеями Ватикана, государственными художественными собраниями Дрездена.Третьяковка также участвовала в проектах "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже, "Живописать русскую душу" (выставка работ Ильи Репина) в Petit Palais, а также "Импрессионизм в России: рассвет авангарда" в Музее Барберини в Потсдаме.Интриги и расследованияНе обошлось без происшествий. К примеру, резонансное нападение на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Весной 2018-го посетитель сильно повредил полотно: оказалось, что оно не было защищено антивандальным стеклом. Параллельно с длительной реставрацией в обществе обсуждали, как и какими средствами оградить мировые шедевры в музеях от неадекватной публики.Восстановление картины завершилось в 2022 году, специально для нее музей заказал пуленепробиваемую капсулу. Стекло в ней — антивандальное и антибликовое. Таким же материалом закрыты произведения "Рождение Венеры" и "Весна" Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.Почти детективная история с похищением картины Архипа Куинджи прямо из зала ГТГ произошла в 2019 году. Полотно пейзажиста "Ай-Петри. Крым" молодой человек в черном вынес прямо с выставки. Ему никто не помешал, а пропажу сотрудники музея заметили только спустя время, когда вор уже скрылся. К поискам подключилась ФСБ, а через несколько часов подозреваемого задержали.Этот инцидент тоже стал резонансным — в Третьяковке усилили охрану, увеличили число смотрителей, а экспонаты оснастили электронными датчиками. Все последующие выставки были в фокусе внимания, но Зельфира Трегулова заявила, что ситуацию с зарубежными партнерами разрешили, а музеям следует адаптироваться к новой реальности.В августе 2020 года в соцсетях завирусились видеокадры с потопом в Новой Третьяковке, когда после ливня в здании сильно протекла крыша. На полу образовались огромные лужи: подтопило четвертый этаж, где проходили временные выставки.Причина — здание давно требовало капитального ремонта, который с момента завершения строительства в 1970-х ни разу не проводился. Хотя до ливня начался ремонт кровли, это не спасло ГТГ.Чудом картины не пострадали, ряд работ демонтировали, а часть залов закрыли на просушку.В любом случае за восемь лет, в течение которых Зельфира Трегулова была директором Третьяковки, музей стал более современным, инклюзивным, популярным и многогранным. ГТГ развивает новые направления, пробует необычные форматы, работает над онлайн-экскурсиями, образовательным интернет-порталом "Лаврус" и не только.

https://ria.ru/20230209/muzei-1850350577.html

самара

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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