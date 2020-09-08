https://ria.ru/20200908/tretyakovka-1576884836.html

Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова: "Латать дыры — не выход!"

Гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова откровенно рассказала о том, что же на самом деле произошло в здании на Крымском валу 26... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:00

2020-09-08T08:00

2020-09-08T08:00

интервью

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

куда сходить

москва

культура

новая третьяковская галерея

крост

выставки

музеи

зельфира трегулова

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Анастасия Мельникова. </strong>Гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова откровенно рассказала о том, что же на самом деле произошло в здании на Крымском валу 26 августа. Тогда, напомним, соцсети были переполнены видеокадрами о потопе в Новой Третьяковке. О том, почему это случилось и как сейчас работает самая значимая галерея страны, — в интервью руководителю отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Анастасии Мельниковой. <strong>— Зельфира Исмаиловна, почему случился этот потоп в Новой Третьяковке — уже точно известно?</strong>— В ситуации с нашим сильно изношенным зданием нужно очень аккуратно делать выводы. Сейчас специальная комиссия подробнейшим образом все изучает, от этого зависят дальнейшие наши действия и публичный показ и безопасность экспозиций на Крымском Валу.<strong>— Почему это все произошло? Как вы думаете? </strong>— Здание на Крымском валу давно требует капитального ремонта. Он там ни разу не проводился. И я сразу по приходе в галерею пять лет назад на пост генерального директора поставила вопрос о необходимости реконструкции этого дома. Кроме того, вы, наверное, обратили внимание, что в этом году небывалое количество осадков. Я живу в Москве с 1972 года и такого не припомню. Дождь, который прошел 26 августа, был невероятно сильным и мощным. Вода проникла в ряд экспозиционных и выставочных залов. Лилась она в этот раз потоками, а не так, как это было в течение последних десяти с чем-то лет, с чем мы привыкли иметь дело. <strong>— Я так понимаю, что недавно, еще до этого ливня, начался ремонт кровли?</strong>— Да. До этого, с 2015 по 2019 год, после выделения Министерством культуры средств на ремонт проводилось несколько конкурсных процедур в рамках ФЗ-44 ("О контрактной системе в сфере закупок"), по которому главный критерий — цена услуги, а не ее качество, не квалификация исполнителей. Поэтому во всех трех случаях тендеры выигрывали не самые высокопрофессиональные компании, а те, что заявляли меньшую стоимость. <strong>— В результате ливень в Москве прошел, а громкий потоп случился лишь в Третьяковке…</strong>— Вы же видели, что творилось на улицах! Машины практически плыли — кстати, недалеко от Третьяковки. Да, так случилось. Ремонтные работы на крыше еще не завершили, старая ливневая канализация не выдержала.Сильно изношенному зданию на Крымском валу давно требуется масштабная, серьезная капитальная реконструкция. И она будет проводиться, надеемся, с 2023 года (совместно со знаменитым нидерландским архитектором Ремом Колхасом). Сейчас, в сентябре, начинается уже стадия "П" (проектирование), которую он выполняет совместно с московским бюро "Резерв". Он направил своих сотрудников для первоочередных аварийных работ — прежде всего в изношенной системе ливневой канализации. Скорее всего, из-за вибрации во время продолжающегося уже несколько лет ремонта кровли, скажем так, ливневая система (которой уже лет пятьдесят), эти трубы при таком одномоментном ливне просто не выдержали. И специалисты из "Кроста", еще раз повторю, нам, конечно, очень помогают (на благотворительной основе) с высокопрофессиональным изучением и решением этой проблемы. <strong>— Пострадали картины? Залы?</strong>— В это сложно поверить, глядя на кадры в соцсетях из галереи во время потопа, но вода текла в основном не по стенам, а из плафонов в центре залов, поэтому картины действительно не пострадали! И это очень хорошая новость, которую мне официально подтвердили.<strong>— То есть получается, что ущерба как такового нет? Ремонт вам помогают делать меценаты, а с картинами ничего страшного не случилось?</strong>— Да, и слава богу. Нет фактически даже страхового случая, по крайней мере, в отношении картин.Хранители, реставраторы немедленно демонтировали те вещи, картины, которые находились рядом с местами протечек. Более 100 произведений искусства немедленно эвакуировали из залов. Мы тогда быстро закрыли и основную экспозицию, и выставку "Шедевры из Казани", и выставку "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985".<strong>—</strong> <strong>Сообщали, что где-то пострадал новый паркет…</strong>— Нет, нового паркета нигде не было, да и не было смысла его менять, если впереди масштабная реконструкция здания. Понятно, что такие серьезные протечки изменили климатические параметры в помещениях, и сейчас мы привлекли лучших отечественных специалистов для анализа этой климатической ситуации — будем совместно решать, что дальше делать.До 6 сентября еще была открыта выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" (вход мы сделали свободным). А до 20 сентября работает "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".<strong>— Как в особом, посткарантинном режиме работает галерея, в этих новых для всех нас условиях? </strong>— Мы очень много сделали, чтобы составить все необходимые протоколы посещения галереи в новом формате, ограничили количество посетителей в день (особенно в Третьяковке в Лаврушинском переулке и на выставке "Русская сказка" на Крымском валу). Мы также ограничиваем количество посетителей в каждый определенный отрезок времени — проход на выставки и экспозиции осуществляется по сеансам.С 3 июля, как мы открылись, к нам пришло примерно четверть от обычного числа гостей. При этом мы сравниваем показатели не с прошлым годом, когда посещаемость, к примеру, выставки Репина была экстремально высокой, а с июлем позапрошлого года, который, впрочем, также был для нас успешным. И дело было не только в ограничениях количества посетителей, но и в том, что многие остерегались идти в музей как в место массового скопления народа.А в августе посещаемость уже заметно выросла, люди стали возвращаться в Москву или просто чаще куда-то выходить, социализироваться. Надеемся скоро достичь половины обычной посещаемости. Тем более что впереди у нас много новых интересных проектов.<em>Более подробно о новых проектах Третьяковской галереи </em>—<em> в продолжении интервью гендиректора ГТГ Зельфиры Трегуловой, которое выйдет на <a href="http://ria.ru/">Ria.ru</a> на следующей неделе. </em>​

https://ria.ru/20200827/tretyakovka-1576376036.html

https://ria.ru/20200707/1573979927.html

https://ria.ru/20200222/1565079055.html

https://ria.ru/20200724/1574831810.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с потоками воды в Третьяковской галерее В Москве из-за проливного дождя затопило здание Третьяковской галереи на Крымскому Валу 2020-09-08T08:00 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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