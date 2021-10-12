https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html

Зельфира Трегулова: показ нашего искусства создает другой взгляд на Россию

Зельфира Трегулова: показ нашего искусства создает другой взгляд на Россию - РИА Новости, 12.10.2021

Зельфира Трегулова: показ нашего искусства создает другой взгляд на Россию

Работы Репина, Коровина, Венецианова, Врубеля и других мастеров из коллекции Третьяковской галереи приехали в Европу. Несмотря на закрытые границы, публика в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:00

2021-10-12T08:00

2021-10-12T07:56

третьяковская галерея

илья репин

серов

франция

русский музей

принстонский университет

казимир малевич

сергей нечаев (дипломат)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Работы Репина, Коровина, Венецианова, Врубеля и других мастеров из коллекции Третьяковской галереи приехали в Европу. Несмотря на закрытые границы, публика в Париже, Дрездене, Потсдаме заново знакомится с искусством российских художников сразу на нескольких выставках.Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью рассказала о том, как эти проекты формируют иную оптику восприятия русского искусства. О новых вызовах для межмузейных контактов во время пандемии, о смелых кураторских решениях и том, почему сегодня зрители по всему миру должны подпитываться музеями и выставками, — в материале РИА Новости.— В Европе в данный момент сразу несколько проектов, в которых участвует Третьяковская галерея. Кажется, на Западе наступила настоящая "русская осень".— Да, мы планировали эти проекты еще до пандемии, но в связи с переносом сейчас степень концентрации выставок за рубежом высока и показывает, что музейный обмен — это то, что продолжает работать в ситуации обрыва многих связей.Одновременно идут выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене, "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже, проект Ильи Репина в Petit Palais, а также "Импрессионизм в России: рассвет авангарда" в музее Барберини в Потсдаме. До этого ее представляли в Баден-Бадене.— Насколько для музея важно показывать русское искусство за рубежом именно сейчас?— Это важно делать вне зависимости от сегодняшней ситуации. Познакомиться с русским искусством можно, только приехав в Москву или Санкт-Петербург, в крупнейших музеях мира оно почти не представлено. Исключения — Центр Помпиду, Музей современного искусства в Салониках и Музей Людвига в Кельне.Поэтому наше искусство становится известным именно благодаря масштабным художественным проектам.— Международный проект — и в обычной жизни большое событие, огромная работа. А как вы справлялись во время пандемии?— Она сыграла свою роль. Нам всем пришлось резко изменить горизонты планирования. Был момент, когда ощущали себя неуверенно: меняли намеченное буквально каждый месяц! Год назад мы готовились открыть выставку "Романтизм в России и Германии", перенесли ее на декабрь и потом — на 22 апреля.Три раза переподписывали договоры со всеми владельцами. Это гигантское увеличение объема работы, но мы понимали, что наша задача — организовать эти важнейшие проекты. Все максимально шли навстречу друг другу.Мы не отказали в выдаче ни одной вещи из-за пандемии. И также ни один из музеев, у которых мы запрашивали экспонаты для проектов, тоже два-три раза переносившихся, не отвечал отказом. Все с пониманием сдвигали сроки выдачи произведений.Музеи и выставочные проекты невероятно важны. Это то, чем должен подпитываться человек сегодня. Мы видим с 22 января, когда музеи открылись после локдауна, какое количество людей к нам приходит.— А сколько человек посетило Третьяковскую галерею с начала года?— Наша посещаемость перевалила за миллион сто тысяч, а у нас впереди еще, надеюсь, три месяца работы. Это очень серьезная цифра, притом что мы можем принимать только 50 процентов прежней аудитории.— Для вас лично и для Третьяковской галереи международные проекты более приоритетны?— Нет, потому что для нас невероятно важны проекты, которые мы делаем здесь. Каждый раз мы сами реализуем идею от начала до конца, ищем деньги, ставим перед собой сверхзадачу. Как было, например, с выставкой "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Когда впервые показали то, что близко по духу, но что никто никогда не сопоставлял в рамках одной выставки.Этим мы сформулировали другой подход к искусству романтизма.В случае с зарубежными экспозициями, которые тоже для нас важны, большая часть нагрузки — на иностранных организаторах. Хотя почти всегда мы работаем в тесном контакте.— Как отбирали произведения Репина, которые вы хотели показать в Petit Palais?— В проект включили ключевые работы мастера, в первую очередь из собрания Третьяковской галереи. Также сложно представить себе экспозицию без его хитов "Садко" или "Бурлаки на Волге" из Русского музея. Активное участие принимал директор Petit Palais и куратор Кристоф Лерибо, который в момент открытия выставки стал директором музея Орсе.Это была его инициатива, мой первый разговор о проекте с Лерибо произошел в 2015 году.— На что французы обращают внимание зрителей, как расставили акценты?— Выставка в Париже впервые знакомит французскую публику с этим мастером. Наши коллеги сделали акцент на определенных темах: религии (здесь главное произведение — "Крестный ход в Курской губернии"), французском периоде (работы 1870-х годов, когда Репин был в Париже как пенсионер Академии художеств, "Садко" или "Портрет Тургенева").Интересно объединены в одном пространстве портреты членов семьи Репина, его родителей, брата, жен, дочерей. Это особенно интимное и камерное пространство.Отдельный зал посвящен Толстому, а также показано, как Репин реагировал на события революций 1905, 1917 годов.— Есть ли какое-то кардинальное отличие парижской экспозиции от московской?— В завершающих залах наши коллеги организовали то, чего не было у нас. Они сопоставили в рамках одного пространства два важнейших поздних произведения Репина: "Гопак", которым мы завершали выставку в Москве, и "Голгофу" из музея Принстонского университета. Нам ее получить не удалось.Это сопоставление невероятно выглядит: сразу на задний план отступают разговоры о том, что поздний Репин — это слабая живопись. Он развивал особенный, философски окрашенный сюжет о сути бытия, Евангелии, жизни Христа.— Какие работы из Третьяковской галереи отправились на выставку "Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых" в Фонд Louis Vuitton?— Мы предоставили 34 полотна, в основном из собрания Морозовых. В первую очередь произведения, которые любили и собирали братья. Если говорить о Михаиле Абрамовиче, то это работы Врубеля. В первом зале, где галерея портретов русских коллекционеров и меценатов, — портрет Михаила Морозова кисти Серова, полученный из Днепропетровска, неоконченный портрет его супруги Маргариты Кирилловны. Рядом — Савва Мамонтов кисти Врубеля.Куратор выставки Анн Балдассари пошла по пути очень смелых сравнений и сопоставлений. Работы Коровина, любимого русского мастера Ивана Морозова, потрясающе смотрятся с произведениями Ренуара и выдерживают это непростое сравнение. А врубелевская "Сирень" находится в зале с лучшими холстами Клода Моне. Это очень интересно смотреть вместе. Портрет Валерия Брюсова кисти Врубеля находится на одной стене с портретом Амбруаза Воллара Пикассо и портретом художника Матюшина Казимира Малевича (из собрания Георгия Костаки). Таким образом мастера "Бубнового валета" сопоставляются с Пикассо.— Такой кураторский ход кажется очень смелым.— У кого-то из моих коллег из других музеев это вызвало вопросы. Но ход очень интересный, помещающий русское искусство в современный ему европейский контекст и формирующий иную оптику. Когда ты понимаешь, что русские художники, опираясь на достижения французских импрессионистов, или Сезанна, или Пикассо, вырабатывали собственный мощный художественный язык. Сейчас он обретает свое право рядом с общепризнанными явлениями французского искусства. И в этом, мне кажется, особый смысл выставки Морозова.— Морозовы наряду с Щукиными в свое время открыли России новое европейское искусство. Можно сказать, что эта выставка откроет для европейцев искусство российских мастеров?— Думаю, да, и меня это очень радует.— И для выставки в Дрездене выбрали шедевры высочайшего класса из собрания Третьяковской галереи...— Мы постарались взглянуть на романтизм абсолютно непредвзято. Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" вышла за рамки обычного проекта, базирующегося на сотрудничестве между двумя музеями. Это совместная работа и желание сделать что-то, чего раньше никто не делал, и поднять материал той эпохи, который уже давно не оказывался в фокусе внимания.Помимо того, что сама экспозиция — рывок в выставочном деле, это еще и возможность показать русское искусство, с которым мало знакомы. Знают авангард, а этот период не знают вовсе.— Раз речь о романтизме — попробуем помечтать. Помогут ли такие проекты потеплению отношений России с другими странами?— Конечно! Неслучайно выставку в Париже открывал президент Франции Эммануэль Макрон и произнес впечатляющую речь. Для нас она была обнадеживающей. Думаю, все прекрасно поняли значение этой выставки и оценили то, что сказал президент после двухчасового прохода по экспозиции.На открытии выставки в Дрездене выступал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, а затем посол России в Германии Сергей Нечаев. Они оба произнесли важные слова, которые было отрадно услышать всем, кто сидел в зале.— Какие обменные проекты увидит российский зритель?— Надеюсь, 22 ноября мы откроем выставку "Единство и многообразие", посвященную современному искусству Европы, которая из-за пандемии была перенесена. Сейчас она в Берлине, а потом приедет к нам.А на май 2022-го мы перенесли открытие выставки современного индийского искусства. Надеюсь, мы сможем ее реализовать и посвятим Ночь музеев именно этому проекту.

https://ria.ru/20210921/vystavka-1750353027.html

серов

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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