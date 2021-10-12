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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html
Зельфира Трегулова: показ нашего искусства создает другой взгляд на Россию
Зельфира Трегулова: показ нашего искусства создает другой взгляд на Россию - РИА Новости, 12.10.2021
Зельфира Трегулова: показ нашего искусства создает другой взгляд на Россию
Работы Репина, Коровина, Венецианова, Врубеля и других мастеров из коллекции Третьяковской галереи приехали в Европу. Несмотря на закрытые границы, публика в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:00
2021-10-12T07:56
третьяковская галерея
илья репин
серов
франция
русский музей
принстонский университет
казимир малевич
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Работы Репина, Коровина, Венецианова, Врубеля и других мастеров из коллекции Третьяковской галереи приехали в Европу. Несмотря на закрытые границы, публика в Париже, Дрездене, Потсдаме заново знакомится с искусством российских художников сразу на нескольких выставках.Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью рассказала о том, как эти проекты формируют иную оптику восприятия русского искусства. О новых вызовах для межмузейных контактов во время пандемии, о смелых кураторских решениях и том, почему сегодня зрители по всему миру должны подпитываться музеями и выставками, — в материале РИА Новости.— В Европе в данный момент сразу несколько проектов, в которых участвует Третьяковская галерея. Кажется, на Западе наступила настоящая "русская осень".— Да, мы планировали эти проекты еще до пандемии, но в связи с переносом сейчас степень концентрации выставок за рубежом высока и показывает, что музейный обмен — это то, что продолжает работать в ситуации обрыва многих связей.Одновременно идут выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене, "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже, проект Ильи Репина в Petit Palais, а также "Импрессионизм в России: рассвет авангарда" в музее Барберини в Потсдаме. До этого ее представляли в Баден-Бадене.— Насколько для музея важно показывать русское искусство за рубежом именно сейчас?— Это важно делать вне зависимости от сегодняшней ситуации. Познакомиться с русским искусством можно, только приехав в Москву или Санкт-Петербург, в крупнейших музеях мира оно почти не представлено. Исключения — Центр Помпиду, Музей современного искусства в Салониках и Музей Людвига в Кельне.Поэтому наше искусство становится известным именно благодаря масштабным художественным проектам.— Международный проект — и в обычной жизни большое событие, огромная работа. А как вы справлялись во время пандемии?— Она сыграла свою роль. Нам всем пришлось резко изменить горизонты планирования. Был момент, когда ощущали себя неуверенно: меняли намеченное буквально каждый месяц! Год назад мы готовились открыть выставку "Романтизм в России и Германии", перенесли ее на декабрь и потом — на 22 апреля.Три раза переподписывали договоры со всеми владельцами. Это гигантское увеличение объема работы, но мы понимали, что наша задача — организовать эти важнейшие проекты. Все максимально шли навстречу друг другу.Мы не отказали в выдаче ни одной вещи из-за пандемии. И также ни один из музеев, у которых мы запрашивали экспонаты для проектов, тоже два-три раза переносившихся, не отвечал отказом. Все с пониманием сдвигали сроки выдачи произведений.Музеи и выставочные проекты невероятно важны. Это то, чем должен подпитываться человек сегодня. Мы видим с 22 января, когда музеи открылись после локдауна, какое количество людей к нам приходит.— А сколько человек посетило Третьяковскую галерею с начала года?— Наша посещаемость перевалила за миллион сто тысяч, а у нас впереди еще, надеюсь, три месяца работы. Это очень серьезная цифра, притом что мы можем принимать только 50 процентов прежней аудитории.— Для вас лично и для Третьяковской галереи международные проекты более приоритетны?— Нет, потому что для нас невероятно важны проекты, которые мы делаем здесь. Каждый раз мы сами реализуем идею от начала до конца, ищем деньги, ставим перед собой сверхзадачу. Как было, например, с выставкой "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Когда впервые показали то, что близко по духу, но что никто никогда не сопоставлял в рамках одной выставки.Этим мы сформулировали другой подход к искусству романтизма.В случае с зарубежными экспозициями, которые тоже для нас важны, большая часть нагрузки — на иностранных организаторах. Хотя почти всегда мы работаем в тесном контакте.— Как отбирали произведения Репина, которые вы хотели показать в Petit Palais?— В проект включили ключевые работы мастера, в первую очередь из собрания Третьяковской галереи. Также сложно представить себе экспозицию без его хитов "Садко" или "Бурлаки на Волге" из Русского музея. Активное участие принимал директор Petit Palais и куратор Кристоф Лерибо, который в момент открытия выставки стал директором музея Орсе.Это была его инициатива, мой первый разговор о проекте с Лерибо произошел в 2015 году.— На что французы обращают внимание зрителей, как расставили акценты?— Выставка в Париже впервые знакомит французскую публику с этим мастером. Наши коллеги сделали акцент на определенных темах: религии (здесь главное произведение — "Крестный ход в Курской губернии"), французском периоде (работы 1870-х годов, когда Репин был в Париже как пенсионер Академии художеств, "Садко" или "Портрет Тургенева").Интересно объединены в одном пространстве портреты членов семьи Репина, его родителей, брата, жен, дочерей. Это особенно интимное и камерное пространство.Отдельный зал посвящен Толстому, а также показано, как Репин реагировал на события революций 1905, 1917 годов.— Есть ли какое-то кардинальное отличие парижской экспозиции от московской?— В завершающих залах наши коллеги организовали то, чего не было у нас. Они сопоставили в рамках одного пространства два важнейших поздних произведения Репина: "Гопак", которым мы завершали выставку в Москве, и "Голгофу" из музея Принстонского университета. Нам ее получить не удалось.Это сопоставление невероятно выглядит: сразу на задний план отступают разговоры о том, что поздний Репин — это слабая живопись. Он развивал особенный, философски окрашенный сюжет о сути бытия, Евангелии, жизни Христа.— Какие работы из Третьяковской галереи отправились на выставку "Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых" в Фонд Louis Vuitton?— Мы предоставили 34 полотна, в основном из собрания Морозовых. В первую очередь произведения, которые любили и собирали братья. Если говорить о Михаиле Абрамовиче, то это работы Врубеля. В первом зале, где галерея портретов русских коллекционеров и меценатов, — портрет Михаила Морозова кисти Серова, полученный из Днепропетровска, неоконченный портрет его супруги Маргариты Кирилловны. Рядом — Савва Мамонтов кисти Врубеля.Куратор выставки Анн Балдассари пошла по пути очень смелых сравнений и сопоставлений. Работы Коровина, любимого русского мастера Ивана Морозова, потрясающе смотрятся с произведениями Ренуара и выдерживают это непростое сравнение. А врубелевская "Сирень" находится в зале с лучшими холстами Клода Моне. Это очень интересно смотреть вместе. Портрет Валерия Брюсова кисти Врубеля находится на одной стене с портретом Амбруаза Воллара Пикассо и портретом художника Матюшина Казимира Малевича (из собрания Георгия Костаки). Таким образом мастера "Бубнового валета" сопоставляются с Пикассо.— Такой кураторский ход кажется очень смелым.— У кого-то из моих коллег из других музеев это вызвало вопросы. Но ход очень интересный, помещающий русское искусство в современный ему европейский контекст и формирующий иную оптику. Когда ты понимаешь, что русские художники, опираясь на достижения французских импрессионистов, или Сезанна, или Пикассо, вырабатывали собственный мощный художественный язык. Сейчас он обретает свое право рядом с общепризнанными явлениями французского искусства. И в этом, мне кажется, особый смысл выставки Морозова.— Морозовы наряду с Щукиными в свое время открыли России новое европейское искусство. Можно сказать, что эта выставка откроет для европейцев искусство российских мастеров?— Думаю, да, и меня это очень радует.— И для выставки в Дрездене выбрали шедевры высочайшего класса из собрания Третьяковской галереи...— Мы постарались взглянуть на романтизм абсолютно непредвзято. Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" вышла за рамки обычного проекта, базирующегося на сотрудничестве между двумя музеями. Это совместная работа и желание сделать что-то, чего раньше никто не делал, и поднять материал той эпохи, который уже давно не оказывался в фокусе внимания.Помимо того, что сама экспозиция — рывок в выставочном деле, это еще и возможность показать русское искусство, с которым мало знакомы. Знают авангард, а этот период не знают вовсе.— Раз речь о романтизме — попробуем помечтать. Помогут ли такие проекты потеплению отношений России с другими странами?— Конечно! Неслучайно выставку в Париже открывал президент Франции Эммануэль Макрон и произнес впечатляющую речь. Для нас она была обнадеживающей. Думаю, все прекрасно поняли значение этой выставки и оценили то, что сказал президент после двухчасового прохода по экспозиции.На открытии выставки в Дрездене выступал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, а затем посол России в Германии Сергей Нечаев. Они оба произнесли важные слова, которые было отрадно услышать всем, кто сидел в зале.— Какие обменные проекты увидит российский зритель?— Надеюсь, 22 ноября мы откроем выставку "Единство и многообразие", посвященную современному искусству Европы, которая из-за пандемии была перенесена. Сейчас она в Берлине, а потом приедет к нам.А на май 2022-го мы перенесли открытие выставки современного индийского искусства. Надеюсь, мы сможем ее реализовать и посвятим Ночь музеев именно этому проекту.
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третьяковская галерея, илья репин, серов, франция, русский музей, принстонский университет, казимир малевич, сергей нечаев (дипломат), россия, эммануэль макрон, зельфира трегулова, музеи
08:00 12.10.2021
 

Зельфира Трегулова: показ нашего искусства создает другой взгляд на Россию

© Фото пресс-службы Третьяковской галереиГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
© Фото пресс-службы Третьяковской галереи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Работы Репина, Коровина, Венецианова, Врубеля и других мастеров из коллекции Третьяковской галереи приехали в Европу. Несмотря на закрытые границы, публика в Париже, Дрездене, Потсдаме заново знакомится с искусством российских художников сразу на нескольких выставках.
Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью рассказала о том, как эти проекты формируют иную оптику восприятия русского искусства. О новых вызовах для межмузейных контактов во время пандемии, о смелых кураторских решениях и том, почему сегодня зрители по всему миру должны подпитываться музеями и выставками, — в материале РИА Новости.
— В Европе в данный момент сразу несколько проектов, в которых участвует Третьяковская галерея. Кажется, на Западе наступила настоящая "русская осень".
— Да, мы планировали эти проекты еще до пандемии, но в связи с переносом сейчас степень концентрации выставок за рубежом высока и показывает, что музейный обмен — это то, что продолжает работать в ситуации обрыва многих связей.
Одновременно идут выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене, "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже, проект Ильи Репина в Petit Palais, а также "Импрессионизм в России: рассвет авангарда" в музее Барберини в Потсдаме. До этого ее представляли в Баден-Бадене.
© Фото пресс-службы Albertinum, SKD/ Давид ПинцерВыставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
Выставка Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене
© Фото пресс-службы Albertinum, SKD/ Давид Пинцер
Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
— Насколько для музея важно показывать русское искусство за рубежом именно сейчас?
— Это важно делать вне зависимости от сегодняшней ситуации. Познакомиться с русским искусством можно, только приехав в Москву или Санкт-Петербург, в крупнейших музеях мира оно почти не представлено. Исключения — Центр Помпиду, Музей современного искусства в Салониках и Музей Людвига в Кельне.
Поэтому наше искусство становится известным именно благодаря масштабным художественным проектам.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
На выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
— Международный проект — и в обычной жизни большое событие, огромная работа. А как вы справлялись во время пандемии?
— Она сыграла свою роль. Нам всем пришлось резко изменить горизонты планирования. Был момент, когда ощущали себя неуверенно: меняли намеченное буквально каждый месяц! Год назад мы готовились открыть выставку "Романтизм в России и Германии", перенесли ее на декабрь и потом — на 22 апреля.
Три раза переподписывали договоры со всеми владельцами. Это гигантское увеличение объема работы, но мы понимали, что наша задача — организовать эти важнейшие проекты. Все максимально шли навстречу друг другу.
© Фото пресс-службы Albertinum, SKD/ Давид ПинцерВыставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
Выставка Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене
© Фото пресс-службы Albertinum, SKD/ Давид Пинцер
Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
Мы не отказали в выдаче ни одной вещи из-за пандемии. И также ни один из музеев, у которых мы запрашивали экспонаты для проектов, тоже два-три раза переносившихся, не отвечал отказом. Все с пониманием сдвигали сроки выдачи произведений.
Музеи и выставочные проекты невероятно важны. Это то, чем должен подпитываться человек сегодня. Мы видим с 22 января, когда музеи открылись после локдауна, какое количество людей к нам приходит.
— А сколько человек посетило Третьяковскую галерею с начала года?
— Наша посещаемость перевалила за миллион сто тысяч, а у нас впереди еще, надеюсь, три месяца работы. Это очень серьезная цифра, притом что мы можем принимать только 50 процентов прежней аудитории.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
— Для вас лично и для Третьяковской галереи международные проекты более приоритетны?
— Нет, потому что для нас невероятно важны проекты, которые мы делаем здесь. Каждый раз мы сами реализуем идею от начала до конца, ищем деньги, ставим перед собой сверхзадачу. Как было, например, с выставкой "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Когда впервые показали то, что близко по духу, но что никто никогда не сопоставлял в рамках одной выставки.
Этим мы сформулировали другой подход к искусству романтизма.
© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David PinzerВыставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
Выставка Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене
1 из 5
Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David Pinzer
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Экспозиции выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене

На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене
2 из 5

Экспозиции выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David PinzerВыставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
Выставка Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене
3 из 5
Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David Pinzer
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители возле картин, представленных на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Третьяковской галерее в Москве

На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее
4 из 5

Посетители возле картин, представленных на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Третьяковской галерее в Москве

Посетители на выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее в Москве
5 из 5

Посетители на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 5
Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David Pinzer
2 из 5

Экспозиции выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 5
Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David Pinzer
4 из 5

Посетители возле картин, представленных на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 5

Посетители на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В случае с зарубежными экспозициями, которые тоже для нас важны, большая часть нагрузки — на иностранных организаторах. Хотя почти всегда мы работаем в тесном контакте.
— Как отбирали произведения Репина, которые вы хотели показать в Petit Palais?
— В проект включили ключевые работы мастера, в первую очередь из собрания Третьяковской галереи. Также сложно представить себе экспозицию без его хитов "Садко" или "Бурлаки на Волге" из Русского музея. Активное участие принимал директор Petit Palais и куратор Кристоф Лерибо, который в момент открытия выставки стал директором музея Орсе.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиРепин И. Е. Автопортрет. 1887
Репин И.Е. Автопортрет. 1887
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Репин И. Е. Автопортрет. 1887
Это была его инициатива, мой первый разговор о проекте с Лерибо произошел в 2015 году.
— На что французы обращают внимание зрителей, как расставили акценты?
— Выставка в Париже впервые знакомит французскую публику с этим мастером. Наши коллеги сделали акцент на определенных темах: религии (здесь главное произведение — "Крестный ход в Курской губернии"), французском периоде (работы 1870-х годов, когда Репин был в Париже как пенсионер Академии художеств, "Садко" или "Портрет Тургенева").
Интересно объединены в одном пространстве портреты членов семьи Репина, его родителей, брата, жен, дочерей. Это особенно интимное и камерное пространство.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи

Репин И. Е. Крестный ход в Курской губернии. 1881-1883

Репин И.Е. Крестный ход в Курской губернии. 1881-1883
1 из 3

Репин И. Е. Крестный ход в Курской губернии. 1881-1883

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Репродукция картины "Садко". Холст, масло. 1876 год. Художник Илья Ефимович Репин. Русский музей

Репродукция картины Садко. Холст, масло. 1876 год. Художник Илья Ефимович Репин
2 из 3

Репродукция картины "Садко". Холст, масло. 1876 год. Художник Илья Ефимович Репин. Русский музей

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Репродукция картины "Портрет Тургенева" (1874). Художник Илья Репин (1844-1930). Из фондов Третьяковской галереи

Репродукция картины Портрет Тургенева (1874) Художник Илья Репин
3 из 3

Репродукция картины "Портрет Тургенева" (1874). Художник Илья Репин (1844-1930). Из фондов Третьяковской галереи

© РИА Новости
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1 из 3

Репин И. Е. Крестный ход в Курской губернии. 1881-1883

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 3

Репродукция картины "Садко". Холст, масло. 1876 год. Художник Илья Ефимович Репин. Русский музей

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 3

Репродукция картины "Портрет Тургенева" (1874). Художник Илья Репин (1844-1930). Из фондов Третьяковской галереи

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Отдельный зал посвящен Толстому, а также показано, как Репин реагировал на события революций 1905, 1917 годов.
— Есть ли какое-то кардинальное отличие парижской экспозиции от московской?
— В завершающих залах наши коллеги организовали то, чего не было у нас. Они сопоставили в рамках одного пространства два важнейших поздних произведения Репина: "Гопак", которым мы завершали выставку в Москве, и "Голгофу" из музея Принстонского университета. Нам ее получить не удалось.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Девушка возле картины "Портрет писателя И. С. Тургенева" (1874) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее

Девушка возле картины Портрет писателя И. С. Тургенева на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
1 из 3

Девушка возле картины "Портрет писателя И. С. Тургенева" (1874) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель возле картины "Крестный ход в Курской губернии" (1880-1883) на выставке Ильи Репина в Третьяковке на Крымском Валу

Посетитель возле картины Крестный ход в Курской губернии (1880-1883 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
2 из 3

Посетитель возле картины "Крестный ход в Курской губернии" (1880-1883) на выставке Ильи Репина в Третьяковке на Крымском Валу

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители возле картины "Не ждали" (1884-1888) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее в Москве

Посетители возле картины Не ждали на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу
3 из 3

Посетители возле картины "Не ждали" (1884-1888) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Девушка возле картины "Портрет писателя И. С. Тургенева" (1874) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетитель возле картины "Крестный ход в Курской губернии" (1880-1883) на выставке Ильи Репина в Третьяковке на Крымском Валу

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители возле картины "Не ждали" (1884-1888) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Это сопоставление невероятно выглядит: сразу на задний план отступают разговоры о том, что поздний Репин — это слабая живопись. Он развивал особенный, философски окрашенный сюжет о сути бытия, Евангелии, жизни Христа.
— Какие работы из Третьяковской галереи отправились на выставку "Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых" в Фонд Louis Vuitton?
— Мы предоставили 34 полотна, в основном из собрания Морозовых. В первую очередь произведения, которые любили и собирали братья. Если говорить о Михаиле Абрамовиче, то это работы Врубеля. В первом зале, где галерея портретов русских коллекционеров и меценатов, — портрет Михаила Морозова кисти Серова, полученный из Днепропетровска, неоконченный портрет его супруги Маргариты Кирилловны. Рядом — Савва Мамонтов кисти Врубеля.
© AFP 2021 / Yoan Valat Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии выставки "Коллекция Морозова, иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии выставки Коллекция Морозова, иконы современного искусства в фонде Louis Vuitton в Париже - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021 / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии выставки "Коллекция Морозова, иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже
Куратор выставки Анн Балдассари пошла по пути очень смелых сравнений и сопоставлений. Работы Коровина, любимого русского мастера Ивана Морозова, потрясающе смотрятся с произведениями Ренуара и выдерживают это непростое сравнение. А врубелевская "Сирень" находится в зале с лучшими холстами Клода Моне. Это очень интересно смотреть вместе. Портрет Валерия Брюсова кисти Врубеля находится на одной стене с портретом Амбруаза Воллара Пикассо и портретом художника Матюшина Казимира Малевича (из собрания Георгия Костаки). Таким образом мастера "Бубнового валета" сопоставляются с Пикассо.
© AFP 2021 / Geoffroy Van der HasseltПресс-показ выставки "Коллекция Морозова, иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже
Пресс-показ выставки Коллекция Морозова, иконы современного искусства в фонде Louis Vuitton в Париже - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021 / Geoffroy Van der Hasselt
Пресс-показ выставки "Коллекция Морозова, иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже
— Такой кураторский ход кажется очень смелым.
— У кого-то из моих коллег из других музеев это вызвало вопросы. Но ход очень интересный, помещающий русское искусство в современный ему европейский контекст и формирующий иную оптику. Когда ты понимаешь, что русские художники, опираясь на достижения французских импрессионистов, или Сезанна, или Пикассо, вырабатывали собственный мощный художественный язык. Сейчас он обретает свое право рядом с общепризнанными явлениями французского искусства. И в этом, мне кажется, особый смысл выставки Морозова.
© REUTERS / Yoan Valat/PoolМинистр культуры Франции Розелин Бачело, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон на открытии выставки "Коллекция Морозова, иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже
Министр культуры Франции Розелин Бачело, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон на открытии выставки Коллекция Морозова, иконы современного искусства в Фонде Louis Vuitton в Париже - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Yoan Valat/Pool
Министр культуры Франции Розелин Бачело, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон на открытии выставки "Коллекция Морозова, иконы современного искусства" в Фонде Louis Vuitton в Париже
— Морозовы наряду с Щукиными в свое время открыли России новое европейское искусство. Можно сказать, что эта выставка откроет для европейцев искусство российских мастеров?
— Думаю, да, и меня это очень радует.
— И для выставки в Дрездене выбрали шедевры высочайшего класса из собрания Третьяковской галереи...
— Мы постарались взглянуть на романтизм абсолютно непредвзято. Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" вышла за рамки обычного проекта, базирующегося на сотрудничестве между двумя музеями. Это совместная работа и желание сделать что-то, чего раньше никто не делал, и поднять материал той эпохи, который уже давно не оказывался в фокусе внимания.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене
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На выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© Фото пресс-службы Albertinum, SKD/ Давид Пинцер

Экспозиция "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене

Выставка Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене
2 из 3

Экспозиция "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене

© Фото пресс-службы Albertinum, SKD/ Давид Пинцер
© Фото пресс-службы Albertinum, SKD/ Давид ПинцерВыставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
Выставка Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене
3 из 3
Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
© Фото пресс-службы Albertinum, SKD/ Давид Пинцер
1 из 3
На выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 3

Экспозиция "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене

© Фото пресс-службы Albertinum, SKD/ Давид Пинцер
3 из 3
Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
© Фото пресс-службы Albertinum, SKD/ Давид Пинцер
Помимо того, что сама экспозиция — рывок в выставочном деле, это еще и возможность показать русское искусство, с которым мало знакомы. Знают авангард, а этот период не знают вовсе.
— Раз речь о романтизме — попробуем помечтать. Помогут ли такие проекты потеплению отношений России с другими странами?
— Конечно! Неслучайно выставку в Париже открывал президент Франции Эммануэль Макрон и произнес впечатляющую речь. Для нас она была обнадеживающей. Думаю, все прекрасно поняли значение этой выставки и оценили то, что сказал президент после двухчасового прохода по экспозиции.
© REUTERS / Yoan Valat/PoolМинистр культуры Франции Розелин Бачело, первая леди Брижит Макрон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава LVMH Бернар Арно, пианистка Элен Арно и министр культуры России Ольга Любимова
Министр культуры Франции Розелин Бачело, первая леди Брижит Макрон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава LVMH Бернар Арно, пианистка Элен Арно и министр культуры России Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Yoan Valat/Pool
Министр культуры Франции Розелин Бачело, первая леди Брижит Макрон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава LVMH Бернар Арно, пианистка Элен Арно и министр культуры России Ольга Любимова
На открытии выставки в Дрездене выступал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, а затем посол России в Германии Сергей Нечаев. Они оба произнесли важные слова, которые было отрадно услышать всем, кто сидел в зале.
— Какие обменные проекты увидит российский зритель?
— Надеюсь, 22 ноября мы откроем выставку "Единство и многообразие", посвященную современному искусству Европы, которая из-за пандемии была перенесена. Сейчас она в Берлине, а потом приедет к нам.
А на май 2022-го мы перенесли открытие выставки современного индийского искусства. Надеюсь, мы сможем ее реализовать и посвятим Ночь музеев именно этому проекту.
Посетители у работы Элизабет Луизы Виже-Лебрен Портрет Антуанетты Элизабер дАгессо, графини де Сегюр (1785 г.) - экспонат выставки Франция и Россия. Десять веков вместе в выставочном зале Успенской звонницы - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 08:00Культура
Цари и короли. Какие секреты России и Франции открывают Музеи Кремля
 
КультураТретьяковская галереяИлья РепинСеровФранцияРусский музейПринстонский университетКазимир МалевичСергей Нечаев (дипломат)РоссияЭммануэль МакронЗельфира ТрегуловаМузеи
 
 
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