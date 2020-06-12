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Зельфира Трегулова: культура не должна быть на периферии интересов страны
2020-06-12T13:45
культура
главгосэкспертиза
зельфира трегулова
леонардо да винчи
ватикан
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главгосэкспертиза, зельфира трегулова, леонардо да винчи, ватикан, интервью - авторы

Зельфира Трегулова: культура не должна быть на периферии интересов страны

13:00 12.06.2020 (обновлено: 13:45 12.06.2020)
352
© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"
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Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Архивное фото
Руководитель одного из самых знаменитых и посещаемых музеев России — Государственной Третьяковской галереи — Зельфира Трегулова отмечает 13 июня 2020 года 65-летний юбилей. В интервью РИА Новости она назвала идеальную культурную формулу страны, рассказала, как относится к критике, планирует ли появиться в социальных сетях и что мечтает сделать для Третьяковской галереи. Беседовала Екатерина Сошникова.
— Зельфира Исмаиловна, вспомните тот момент, когда вам сказали, что вы возглавите Государственную Третьяковскую галерею. Что ощутили?
— Удивление. С одной стороны, я понимала, что достигла определенного профессионального уровня, у меня был потенциал, который развернуть на пространстве РОСИЗО на тот момент было уже сложно. С другой стороны, для меня это стало абсолютной неожиданностью, я взяла 24 часа на размышление, однако вечером того же дня позвонила и сказала: "Да".
— Если отмотать время назад, согласились бы снова?
— Конечно. Тем более бы согласилась, не раздумывая даже эти несколько часов, хоть я и прекрасно понимаю, что все, сделанное за эти пять с лишним лет, удалось достигнуть, в том числе, за счет невероятного вложения всей себя без остатка в работу. Хорошо, что мои дети выросли, поэтому могу спокойно сказать, что я замужем за работой.
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— Вы видели себя в этой роли? И, если бы не искусство, то в какой сфере еще хотели бы себя попробовать?
— Вы знаете, наверное, я вас разочарую, но первая мысль, что я хочу связать свою жизнь с музеями и искусством, пришла ко мне в возрасте семи лет, когда мама привезла меня в Ленинград, и мы попали в дождливый ноябрьский день на экскурсию в Царское Село. Мы два часа бродили по паркам Царского Села с совершенно потрясающим экскурсоводом. Приехав в Москву, я посетила Пушкинский музей и Третьяковку, и тогда я окончательно поняла, что хочу связать свою жизнь с этой сферой. По прошествии стольких лет могу с уверенностью сказать, что не могу себя представить ни в какой другой профессии. Когда-то я хотела стать балериной, но быстрый рост и набор веса поставил в девятилетнем возрасте крест на этом, после чего осталось одно – изобразительное искусство.
— В те моменты, когда вы свободны от работы, надеюсь, что они все же проскальзывают, чем любите заниматься?
— Вы знаете, до последнего момента это было достаточно редко. Я трудоголик и перфекционист с комплексом отличницы – знаю, что это не всегда хорошо, – поэтому свободного времени у меня мало. Однако все равно стараюсь не пропускать главные концерты классической музыки в Москве, интересные театральные спектакли. В кино не особо получается ходить, поэтому за эти три месяца изоляции с огромным удовольствием пересмотрела все то выдающееся артхаусное кино, что не видела ранее. Раньше, еще когда старшая дочка жила в Москве, я каждые выходные к ней ездила и проводила время с внуком. Реакция детей на многие вещи заставляет задуматься, что-то переоценить. В этом и интерес, и огромное удовольствие, и хороший способ переключиться и получить эмоциональную подпитку. Сейчас если младшая дочь дома, стараюсь проводить время с ней. Для меня человеческие связи, контакты с близкими людьми очень важны.
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— Дети и внуки выступают для вас в роли учителей, выходит.
— О да! Конечно. На самом деле, с возрастом обретаешь мудрость, учишься держать себя в руках и смотреть на мир более четким и ясным взглядом, а опыт, наложенный на некую интуицию, дает возможность быстро принимать решения. С другой стороны, свежесть восприятия теряется, с детьми же тебе снова открываются другие вещи. Я страшно рада, что этой зимой, под Рождество мы встретились с моими двумя дочками и ее друзьями в Милане. Мы гуляли с внуком по миланским музеям, замечательным местам. Очень интересно было наблюдать за его реакцией на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, ему сильно понравился Джорджо де Кирико. Наблюдая за этим, раскрываешь глаза намного шире.
— Как относитесь к критике? В частности, на посту директора галереи. Принимаете близко к сердцу или используете во благо?
— Зависит от того, какая критика и какие цели преследует критикующая сторона. Если конструктив, пытаюсь проанализировать и сделать выводы. Музей учитывает ее, обдумывает, старается объяснить, почему пошел по такому пути. Решения в Третьяковской галерее принимаются коллегиально, невзирая на существующий стереотип авторитарного управления. Мне кажется, ничего хорошего при подобном типе руководства музеем сегодня бы не получилось. О Третьяковке много говорят, и иногда этим пользуются для собственного пиара на нашем фоне. Более того, есть не критика, а выбрасывание ничем не мотивированной злости, агрессии. Особенно часто это происходит сейчас, когда в социальных сетях каждый может говорить все, что захочет. На злобную критику, не имеющую ничего общего с доводами разума, мы не обращаем внимания, и я стараюсь этого не читать. Меня нет в социальных сетях, и именно в силу этих причин быть там не планирую.
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— Жалеете о чем-либо в своей профессиональной деятельности?
— Похоже, что нет. Возможно, это прозвучит странно. Наверное, сожалею о том, что в некоторых ситуациях не вела себя более радикально, жестко и менее дипломатично. Однако в таком случае сложно просчитать негативные последствия подобных действий.
— Что бы вы хотели еще сделать для Третьяковской галереи?
— Я много, чего хотела бы сделать. Наверное, больше всего мне хотелось бы поднять репутацию русского искусства и Третьяковки за рубежом. Одну выставку-мечту под названием "Русский путь. От Дионисия до Малевича", которая была показана в музеях Ватикана, мы уже провели. И я была потрясена результатом. Хотелось бы сделать нечто подобное, показать русское искусство за рубежом в новом формате и новыми, мало знакомыми зарубежному зрителю именами. Например, хотела бы представить выставку произведений Михаила Врубеля, страшно хочу показать Европе творчество Александра Иванова и найти идеальное точное место для того, чтобы показать работы Алексея Венецианова. Очень бы хотела. Сейчас мы приближаемся к осуществлению еще одной мечты — реконструкции Новой Третьяковки на Крымском Валу по проекту голландского архитектора Рема Колхаса. Надеемся, что получим тот результат, который устроит всех и послужит основой для проектной документации и согласования в Главгосэкспертизе.
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— Уже есть понимание, чем галерея порадует своего зрителя в ближайшее время?
— Мы перенесли на 2021 год выставку современного индийского искусства, но сохранили время открытия масштабного проекта "Многообразие/Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж" в ноябре 2020 года. Сейчас приступим к монтажу выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", посвященной эпохе застоя, которую хотим открыть для посетителей 7 июля. В начале июля открываем и проект "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Выставка продемонстрирует потрясающий дар более ста произведений современных молодых художников. Выставку "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" открываем 9 декабря 2020 года. С осени на начало весны перенесется выставка в фонде Louis Vuitton в Париже, посвященная собранию Морозовых – мы принимаем в ней активнейшее участие. Также на осень 2021 года переносится выставка Ильи Репина, которую мы должны были открывать в октябре этого года в Париже. А вот выставку работ Роберта Фалька нам все же удастся открыть в этом году. Но не осенью, как планировали ранее, а в начале декабря.
— Ранее вышло постановление о билетах на несостоявшиеся культурные мероприятия, согласно которому возможен возврат денег или обмен на ваучер. Поддерживаете?
— Будем возвращать деньги. Не считаю, что мы имеем право людей, у которых сейчас финансовые трудности, наказывать еще и рублем. Конечно, все билеты мы возвращаем и будем возвращать. История с ваучерами в некоторых ситуациях может для кого-то быть некомфортной. Но замечательно, что правительство приняло решение поддержать сферу культуры и обеспечить на три месяца финансирование на покрытие разницы между бюджетной и внебюджетной составляющей зарплат в музее для сохранения уровня 2019 года. Для нас это абсолютно спасительно, иначе нам пришлось бы сворачивать какие-то программы, направленные на поддержание нормального функционирования зданий и развитие, которые абсолютно нам необходимы.
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— Как будете отмечать день рождения?
— Еще недавно я собиралась отмечать с дочкой, с которой живу, остальных бы поставила на Zoom и Skype, а сейчас попытаюсь понять, возможны ли какие-то другие варианты, и кто сможет присоединиться к празднику, потому что часть моих родственников и друзей пока не готовы встречаться. Посмотрим, но в любом случае отмечу в самом узком кругу, человек пять, не больше, из тех, кто все это время находился в самоизоляции.
— Время ваш друг или нет?
— Все, что ты проживаешь, это невероятно важный опыт. Он позволяет тебе в будущем не делать неправильных шагов или делать их меньше. Я прекрасно понимаю, что время дает тебе мудрость, взвешенность, разумность, и, одновременно, ты можешь больше сделать быстро, потому что многие вещи уже идут на автомате. Благодаря этому опыту ты невероятно ускоряешься. Но конечно же, меня беспокоит и возможное ослабление физических сил, снижение выносливости. Но я стараюсь вести здоровый образ жизни, соблюдаю диету.
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— Какая для вас идеальная формула культурной жизни России?
— Идеальная формула была бы следующая, причем, поверьте, это мне сказал один очень умный и весьма высокопоставленный человек: культура не должна быть на периферии общественного и государственного внимания. Огромного наследия нашей страны хватит на десяток стран. Когда на культуру будет в разы больше тратиться процента ВВП, чем это делается сейчас, тогда состояние самой культуры ее влияние на людей будет гораздо большим. Состояние культуры и ее финансирование – одна история. Понимаете, когда люди, для которых культура не столь важна в силу обстоятельств, видят, что государство вкладывается в эту сферу, что в обществе она ценится, они могут задуматься о том, для чего это нужно. Мы прекрасно понимаем, сколь мало сегодня делает школа для взращивания в сознании учеников понимания, почему важны культура и искусство и сколь много они могут и должны значить для человека. Одно повлечет за собой другое. К тому же, было бы неплохо в рамках, например, конкурса "Лидеры России" выделить секцию менеджмента в сфере культуры, так как нам нужны люди, которые сочетают высокую образованность и понимание того, как сегодня сосуществуют культурный мир и бизнес.
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КультураГлавгосэкспертизаЗельфира ТрегуловаЛеонардо да ВинчиВатиканИнтервью - Авторы
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