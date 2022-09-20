https://ria.ru/20220920/tretyakovka-1818161896.html

Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости

Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости - РИА Новости, 20.09.2022

Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости

Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год, сообщила директор музея Зельфира Трегулова в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:19

2022-09-20T16:19

2022-09-20T16:29

культура

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зельфира трегулова

третьяковская галерея

музеи

искусство

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год, сообщила директор музея Зельфира Трегулова в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности музея, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"."Давайте посмотрим на цифры этого года — 1 сентября 2022 в Третьяковскую галерею пришло 1 миллион 334 тысячи человек", — говорит глава Третьяковки.Она также отметила, что за эти же месяцы очень успешного для музея 2021 года галерею посетили 960 тысяч человек. По мнению Трегуловой, такой рост посещаемости связан с желанием гостей найти умиротворение в залах музея."В текущем году люди тянутся в музеи, инстинктивно понимая, что они обладают важнейшей терапевтической функцией. Для этого не надо людей агитировать — они сами это понимают и чувствуют, потому что хотят соприкоснуться с чем-то, что позволяет зарядиться энергией и справиться с непростой реальностью", — считает Трегулова.

https://ria.ru/20220913/muzei-1816430287.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, зельфира трегулова, третьяковская галерея, музеи, искусство