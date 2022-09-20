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Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220920/tretyakovka-1818161896.html
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости - РИА Новости, 20.09.2022
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год, сообщила директор музея Зельфира Трегулова в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:19
2022-09-20T16:29
культура
новости культуры
зельфира трегулова
третьяковская галерея
музеи
искусство
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год, сообщила директор музея Зельфира Трегулова в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности музея, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"."Давайте посмотрим на цифры этого года — 1 сентября 2022 в Третьяковскую галерею пришло 1 миллион 334 тысячи человек", — говорит глава Третьяковки.Она также отметила, что за эти же месяцы очень успешного для музея 2021 года галерею посетили 960 тысяч человек. По мнению Трегуловой, такой рост посещаемости связан с желанием гостей найти умиротворение в залах музея."В текущем году люди тянутся в музеи, инстинктивно понимая, что они обладают важнейшей терапевтической функцией. Для этого не надо людей агитировать — они сами это понимают и чувствуют, потому что хотят соприкоснуться с чем-то, что позволяет зарядиться энергией и справиться с непростой реальностью", — считает Трегулова.
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Елена Громова
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новости культуры, зельфира трегулова, третьяковская галерея, музеи, искусство
Культура, Новости культуры, Зельфира Трегулова, Третьяковская галерея, Музеи, Искусство
16:19 20.09.2022 (обновлено: 16:29 20.09.2022)
 
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости

Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. 2004
Здание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. 2004 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год, сообщила директор музея Зельфира Трегулова в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности музея, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Давайте посмотрим на цифры этого года — 1 сентября 2022 в Третьяковскую галерею пришло 1 миллион 334 тысячи человек", — говорит глава Третьяковки.
Она также отметила, что за эти же месяцы очень успешного для музея 2021 года галерею посетили 960 тысяч человек. По мнению Трегуловой, такой рост посещаемости связан с желанием гостей найти умиротворение в залах музея.
"В текущем году люди тянутся в музеи, инстинктивно понимая, что они обладают важнейшей терапевтической функцией. Для этого не надо людей агитировать — они сами это понимают и чувствуют, потому что хотят соприкоснуться с чем-то, что позволяет зарядиться энергией и справиться с непростой реальностью", — считает Трегулова.
Посетители выставки Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 14:30Культура
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