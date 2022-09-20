https://ria.ru/20220920/tretyakovka-1818161896.html
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости - РИА Новости, 20.09.2022
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год, сообщила директор музея Зельфира Трегулова в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:19
2022-09-20T16:19
2022-09-20T16:29
культура
новости культуры
зельфира трегулова
третьяковская галерея
музеи
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143705/52/1437055236_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_31d012069801dd7cb4c640a9b9f7b634.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год, сообщила директор музея Зельфира Трегулова в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности музея, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"."Давайте посмотрим на цифры этого года — 1 сентября 2022 в Третьяковскую галерею пришло 1 миллион 334 тысячи человек", — говорит глава Третьяковки.Она также отметила, что за эти же месяцы очень успешного для музея 2021 года галерею посетили 960 тысяч человек. По мнению Трегуловой, такой рост посещаемости связан с желанием гостей найти умиротворение в залах музея."В текущем году люди тянутся в музеи, инстинктивно понимая, что они обладают важнейшей терапевтической функцией. Для этого не надо людей агитировать — они сами это понимают и чувствуют, потому что хотят соприкоснуться с чем-то, что позволяет зарядиться энергией и справиться с непростой реальностью", — считает Трегулова.
https://ria.ru/20220913/muzei-1816430287.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143705/52/1437055236_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_dee6ae0f7ebcca0db0a786b943210b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, зельфира трегулова, третьяковская галерея, музеи, искусство
Культура, Новости культуры, Зельфира Трегулова, Третьяковская галерея, Музеи, Искусство
16:19 20.09.2022 (обновлено: 16:29 20.09.2022)
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год, сообщила директор музея Зельфира Трегулова в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности музея, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Давайте посмотрим на цифры этого года — 1 сентября 2022 в Третьяковскую галерею пришло 1 миллион 334 тысячи человек", — говорит глава Третьяковки.
Она также отметила, что за эти же месяцы очень успешного для музея 2021 года галерею посетили 960 тысяч человек. По мнению Трегуловой, такой рост посещаемости связан с желанием гостей найти умиротворение в залах музея.
"В текущем году люди тянутся в музеи, инстинктивно понимая, что они обладают важнейшей терапевтической функцией. Для этого не надо людей агитировать — они сами это понимают и чувствуют, потому что хотят соприкоснуться с чем-то, что позволяет зарядиться энергией и справиться с непростой реальностью", — считает Трегулова.