https://ria.ru/20230124/tretyakovka-1846916360.html
В Третьяковке открывается выставка сокровищ из Владимиро-Суздальской земли
В Третьяковке открывается выставка сокровищ из Владимиро-Суздальской земли - РИА Новости, 24.01.2023
В Третьяковке открывается выставка сокровищ из Владимиро-Суздальской земли
Выставочный проект "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли", который приурочен к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T06:00
2023-01-24T06:00
2023-01-24T06:00
культура
зельфира трегулова
екатерина проничева
суздаль
владимир
россия
владимиро-суздальский музей-заповедник
третьяковская галерея
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выставочный проект "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли", который приурочен к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале, готовили к открытию в Новой Третьяковке в сжатые сроки, при этом необходимо было добиться сохранности представленных экспонатов, сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. В экспозицию вошли порядка 600 экспонатов из собрания государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Одним из центральных экспонатов выставки, а также практически первым, что увидит гость, являются златые врата суздальского Богородице-Рождественского собора XIII века, которые выполнены в технике золотой наводки. Техника была распространена в средневековой Северной Европе. Врата являются древнейшим памятником подобного рода, созданным на территории Руси. За 800 лет врата реставрировали только один раз, в середине XVIII века, в 2010-м году их возили в парижский Лувр, но даже после этого реставрация не понадобилась. Менее 10 дверей в технике золотой наводки сохранились в России. "Это абсолютно уникальная выставка из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Выставка, которая впервые в истории отечественного музейного дела собирает огромное количество экспонатов из самых различных соборов, монастырей и музейных пространств Владимиро-Суздальской земли. И это тот редчайший случай, когда музей, представляя свою коллекцию на другую площадку, выдает всё, что обычно невозможно получить даже по одиночке", — отметила Трегулова. Более 200 предметов экспонируются впервые, в том числе покрова на гробницы княгини Анны Хованской (1633) и князя Ивана Шуйского (1638). Одной из редких икон, представленных на выставке, стала Боголюбская икона Богоматери. Древнейший русский образ был написан в память о явлении Богородицы князю Андрею Юрьевичу. В экспозиции также представлен старинный символ города Владимира и его князей — белокаменный резной лев, и предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет. "Мы ставили себе задачу, чтобы вы погрузились и стали немного археологами, людьми, которые откроют для себя удивительную землю Владимира и Суздаля, удивительное великое княжество не только через предметы, но и через связанные с ними судьбы людей, которые многим из нас знакомы по учебникам истории", — сказала директор Владимиро-Суздальского музея Екатерина Проничева.
https://ria.ru/20230120/bakhrushinskiy-1846217769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зельфира трегулова, екатерина проничева, суздаль, владимир, россия, владимиро-суздальский музей-заповедник, третьяковская галерея, музеи, куда сходить , что посмотреть
Культура, Зельфира Трегулова, Екатерина Проничева, Суздаль, Владимир, Россия, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Третьяковская галерея, Музеи, куда сходить , что посмотреть
В Третьяковке открывается выставка сокровищ из Владимиро-Суздальской земли
Проект "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли" покажут в Третьяковке
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выставочный проект "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли", который приурочен к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале, готовили к открытию в Новой Третьяковке в сжатые сроки, при этом необходимо было добиться сохранности представленных экспонатов, сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
В экспозицию вошли порядка 600 экспонатов из собрания государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
"Эта выставка, приуроченная к тысячелетию первого упоминания о Суздале. Это действительно, я не побоюсь таких громких слов, просто настоящий подвиг музейщиков, потому что готовилась она в очень сжатые сроки. При этом обращение с такими уникальными памятниками требовало от нас максимального напряжения всех сил и максимального обеспечения безопасности и сохранности всего, что представлено здесь", — сказала Трегулова.
Одним из центральных экспонатов выставки, а также практически первым, что увидит гость, являются златые врата суздальского Богородице-Рождественского собора XIII века, которые выполнены в технике золотой наводки. Техника была распространена в средневековой Северной Европе. Врата являются древнейшим памятником подобного рода, созданным на территории Руси. За 800 лет врата реставрировали только один раз, в середине XVIII века, в 2010-м году их возили в парижский Лувр, но даже после этого реставрация не понадобилась. Менее 10 дверей в технике золотой наводки сохранились в России.
"Это абсолютно уникальная выставка из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Выставка, которая впервые в истории отечественного музейного дела собирает огромное количество экспонатов из самых различных соборов, монастырей и музейных пространств Владимиро-Суздальской земли. И это тот редчайший случай, когда музей, представляя свою коллекцию на другую площадку, выдает всё, что обычно невозможно получить даже по одиночке", — отметила Трегулова.
Более 200 предметов экспонируются впервые, в том числе покрова на гробницы княгини Анны Хованской (1633) и князя Ивана Шуйского (1638). Одной из редких икон, представленных на выставке, стала Боголюбская икона Богоматери. Древнейший русский образ был написан в память о явлении Богородицы князю Андрею Юрьевичу.
В экспозиции также представлен старинный символ города Владимира и его князей — белокаменный резной лев, и предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет.
"Мы ставили себе задачу, чтобы вы погрузились и стали немного археологами, людьми, которые откроют для себя удивительную землю Владимира и Суздаля, удивительное великое княжество не только через предметы, но и через связанные с ними судьбы людей, которые многим из нас знакомы по учебникам истории", — сказала директор Владимиро-Суздальского музея Екатерина Проничева.