https://ria.ru/20230124/tretyakovka-1846916360.html

В Третьяковке открывается выставка сокровищ из Владимиро-Суздальской земли

В Третьяковке открывается выставка сокровищ из Владимиро-Суздальской земли - РИА Новости, 24.01.2023

В Третьяковке открывается выставка сокровищ из Владимиро-Суздальской земли

Выставочный проект "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли", который приурочен к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T06:00

2023-01-24T06:00

2023-01-24T06:00

культура

зельфира трегулова

екатерина проничева

суздаль

владимир

россия

владимиро-суздальский музей-заповедник

третьяковская галерея

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выставочный проект "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли", который приурочен к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале, готовили к открытию в Новой Третьяковке в сжатые сроки, при этом необходимо было добиться сохранности представленных экспонатов, сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. В экспозицию вошли порядка 600 экспонатов из собрания государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Одним из центральных экспонатов выставки, а также практически первым, что увидит гость, являются златые врата суздальского Богородице-Рождественского собора XIII века, которые выполнены в технике золотой наводки. Техника была распространена в средневековой Северной Европе. Врата являются древнейшим памятником подобного рода, созданным на территории Руси. За 800 лет врата реставрировали только один раз, в середине XVIII века, в 2010-м году их возили в парижский Лувр, но даже после этого реставрация не понадобилась. Менее 10 дверей в технике золотой наводки сохранились в России. "Это абсолютно уникальная выставка из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Выставка, которая впервые в истории отечественного музейного дела собирает огромное количество экспонатов из самых различных соборов, монастырей и музейных пространств Владимиро-Суздальской земли. И это тот редчайший случай, когда музей, представляя свою коллекцию на другую площадку, выдает всё, что обычно невозможно получить даже по одиночке", — отметила Трегулова. Более 200 предметов экспонируются впервые, в том числе покрова на гробницы княгини Анны Хованской (1633) и князя Ивана Шуйского (1638). Одной из редких икон, представленных на выставке, стала Боголюбская икона Богоматери. Древнейший русский образ был написан в память о явлении Богородицы князю Андрею Юрьевичу. В экспозиции также представлен старинный символ города Владимира и его князей — белокаменный резной лев, и предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет. "Мы ставили себе задачу, чтобы вы погрузились и стали немного археологами, людьми, которые откроют для себя удивительную землю Владимира и Суздаля, удивительное великое княжество не только через предметы, но и через связанные с ними судьбы людей, которые многим из нас знакомы по учебникам истории", — сказала директор Владимиро-Суздальского музея Екатерина Проничева.

https://ria.ru/20230120/bakhrushinskiy-1846217769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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