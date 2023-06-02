https://ria.ru/20230602/festival-1875483624.html

В Москве откроется книжный фестиваль "Красная площадь"

В Москве откроется книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 02.06.2023

В Москве откроется книжный фестиваль "Красная площадь"

В Москве открывается IX книжный фестиваль "Красная площадь", сообщают в пресс-службе мероприятия. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T07:25

2023-06-02T07:25

2023-06-02T07:25

культура

книжный фестиваль "красная площадь"

новости культуры

павел басинский

борис березовский

алексей варламов

солисты москвы

юрий башмет

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Москве открывается IX книжный фестиваль "Красная площадь", сообщают в пресс-службе мероприятия. Новинки представят порядка 400 издательств. В их числе московские, петербургские флагманы и компании из 56 регионов и Белоруссии. Всего более 100 тысяч наименований книг разных жанров. "К традиционным участникам фестиваля добавятся представители из Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей", — уточняют в пресс-релизе.За пять дней планируется повести более 500 событий на 13 тематических площадках. Среди них мастер-классы, лекции, спектакли, выступления и дискуссии. Стартует праздник в 12.00 с концерта пианиста Бориса Березовского и его учеников. Исполнят сочинения Рахманинова, Крейслера, Мендельсона, Чайковского, Грига и Шуберта.Среди запланированных мероприятий — обсуждение романов-биографий Льва и Алексея Толстых. Участвуют лауреаты премии "Большая книга" Павел Басинский и Алексей Варламов."Будут и заморские гости — швейцарский публицист, историк, профессор Эрик Хёсли прилетит в Москву, чтобы представить свою книгу "Сибирская эпопея", — обещают организаторы смотра.С программой "Чехов и Чайковский" выступит камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Артисты и студенты Школы-студии МХАТ во главе с худруком МХТ имени Антона Чехова Константином Хабенским проведут поэтический вечер "Наш Высоцкий. Круг чтения". В день рождения Пушкина, 6 июня, вручат литературную премию "Лицей" — наградят молодых писателей и поэтов. Юным читателям покажут интерактивный спектакль-сторителлинг по книге "Франсуа Трюффо. Мальчик из кино" и постановку "Когда я была маленькой" по рассказам Ирины Пивоваровой.Художник и сценарист Александр Полторак поделится подробностями, как он с братом художником Дмитрием Чухраем написал графический роман "Война и мир". Комикс уже опубликовали за рубежом, сейчас его собираются издавать в России. Зельфира Трегулова презентует книгу "Шедевры Третьяковки. Личный взгляд". Еще экс-глава музея расскажет о любопытных картинах XIX и ХХ веков из коллекции институции. Экскурсовод Анастасия Мащенко прочитает лекцию на тему "Эпатаж дореволюционной рекламы: от крупных брендов до мошенников". Еще в программе лекция "Нейросети в образовании" нейрохудожницы Валерии Титовой. Она объяснит, как с помощью ChatGPT "писать, как любимый писатель, и решать рутинные задачи".Оскар Конюхов презентует свою первую книгу "С отцом по всему свету". Он поедлится секретами из экспедиций с отцом — прославленным путешественником Федором Конюховым.Руководитель представительства Республики Дагестан при Президенте РФ Владислав Толстюк представит книгу "Расул Гамзатов. Вечное с мгновенным ".В ходе смотра организуют Фестиваль национальных литератур. Гостям покажут сказки коряков, хантов, эвенов и якутов тувинского семейного театра кукол "Токуу".Выступит фолк-группа "Рагон". Солисты фольклорных коллективов Осетии исполнят древнейшие ритуальные героические, обрядовые, застольные песнопения и старинные наигрыши.Российское общество "Знание" проведет просветительский марафон. Среди участников Сергей Лукьяненко, фольклорист Варвара Добровольская, журналистка и телеведущая Ирина Россиус, литературовед Анатолий Андреев.В ходе деловой программы представят "Антологию современной литературы стран СНГ". В мероприятии участвуют послы стран СНГ в России, культурные атташе, переводчики, писатели и поэты. "Это первая с 1991 г. попытка познакомить народы дружественных стран с культурным ландшафтом друг друга, с новыми литературными именами и значимыми произведениями, укрепить культурные и гуманитарные связи между народами", — объясняют в пресс-службе фестиваля.Смотр завершит концерт "Пушкин-гала". Солисты оперы Московского академического Музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко исполнят арии и романы на слова Пушкина.С полной программой фестиваля "Красная площадь" можно ознакомиться на его сайте. Ранее сообщалось об оглашении короткого списка номинантов на премию "Большая книга".

https://ria.ru/20230427/knigi-1868096487.html

https://ria.ru/20230510/knigi-1870773626.html

https://ria.ru/20230525/vityaz-1873407075.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

книжный фестиваль "красная площадь", новости культуры, павел басинский, борис березовский, алексей варламов, солисты москвы, юрий башмет, зельфира трегулова, константин хабенский, сергей лукьяненко