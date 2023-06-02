https://ria.ru/20230602/festival-1875483624.html
В Москве откроется книжный фестиваль "Красная площадь"
В Москве откроется книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 02.06.2023
В Москве откроется книжный фестиваль "Красная площадь"
В Москве открывается IX книжный фестиваль "Красная площадь", сообщают в пресс-службе мероприятия. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T07:25
2023-06-02T07:25
2023-06-02T07:25
культура
книжный фестиваль "красная площадь"
новости культуры
павел басинский
борис березовский
алексей варламов
солисты москвы
юрий башмет
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875477413_0:331:3039:2040_1920x0_80_0_0_ec04771b41eda431611dd16bbf156f7e.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Москве открывается IX книжный фестиваль "Красная площадь", сообщают в пресс-службе мероприятия. Новинки представят порядка 400 издательств. В их числе московские, петербургские флагманы и компании из 56 регионов и Белоруссии. Всего более 100 тысяч наименований книг разных жанров. "К традиционным участникам фестиваля добавятся представители из Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей", — уточняют в пресс-релизе.За пять дней планируется повести более 500 событий на 13 тематических площадках. Среди них мастер-классы, лекции, спектакли, выступления и дискуссии. Стартует праздник в 12.00 с концерта пианиста Бориса Березовского и его учеников. Исполнят сочинения Рахманинова, Крейслера, Мендельсона, Чайковского, Грига и Шуберта.Среди запланированных мероприятий — обсуждение романов-биографий Льва и Алексея Толстых. Участвуют лауреаты премии "Большая книга" Павел Басинский и Алексей Варламов."Будут и заморские гости — швейцарский публицист, историк, профессор Эрик Хёсли прилетит в Москву, чтобы представить свою книгу "Сибирская эпопея", — обещают организаторы смотра.С программой "Чехов и Чайковский" выступит камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Артисты и студенты Школы-студии МХАТ во главе с худруком МХТ имени Антона Чехова Константином Хабенским проведут поэтический вечер "Наш Высоцкий. Круг чтения". В день рождения Пушкина, 6 июня, вручат литературную премию "Лицей" — наградят молодых писателей и поэтов. Юным читателям покажут интерактивный спектакль-сторителлинг по книге "Франсуа Трюффо. Мальчик из кино" и постановку "Когда я была маленькой" по рассказам Ирины Пивоваровой.Художник и сценарист Александр Полторак поделится подробностями, как он с братом художником Дмитрием Чухраем написал графический роман "Война и мир". Комикс уже опубликовали за рубежом, сейчас его собираются издавать в России. Зельфира Трегулова презентует книгу "Шедевры Третьяковки. Личный взгляд". Еще экс-глава музея расскажет о любопытных картинах XIX и ХХ веков из коллекции институции. Экскурсовод Анастасия Мащенко прочитает лекцию на тему "Эпатаж дореволюционной рекламы: от крупных брендов до мошенников". Еще в программе лекция "Нейросети в образовании" нейрохудожницы Валерии Титовой. Она объяснит, как с помощью ChatGPT "писать, как любимый писатель, и решать рутинные задачи".Оскар Конюхов презентует свою первую книгу "С отцом по всему свету". Он поедлится секретами из экспедиций с отцом — прославленным путешественником Федором Конюховым.Руководитель представительства Республики Дагестан при Президенте РФ Владислав Толстюк представит книгу "Расул Гамзатов. Вечное с мгновенным ".В ходе смотра организуют Фестиваль национальных литератур. Гостям покажут сказки коряков, хантов, эвенов и якутов тувинского семейного театра кукол "Токуу".Выступит фолк-группа "Рагон". Солисты фольклорных коллективов Осетии исполнят древнейшие ритуальные героические, обрядовые, застольные песнопения и старинные наигрыши.Российское общество "Знание" проведет просветительский марафон. Среди участников Сергей Лукьяненко, фольклорист Варвара Добровольская, журналистка и телеведущая Ирина Россиус, литературовед Анатолий Андреев.В ходе деловой программы представят "Антологию современной литературы стран СНГ". В мероприятии участвуют послы стран СНГ в России, культурные атташе, переводчики, писатели и поэты. "Это первая с 1991 г. попытка познакомить народы дружественных стран с культурным ландшафтом друг друга, с новыми литературными именами и значимыми произведениями, укрепить культурные и гуманитарные связи между народами", — объясняют в пресс-службе фестиваля.Смотр завершит концерт "Пушкин-гала". Солисты оперы Московского академического Музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко исполнят арии и романы на слова Пушкина.С полной программой фестиваля "Красная площадь" можно ознакомиться на его сайте. Ранее сообщалось об оглашении короткого списка номинантов на премию "Большая книга".
https://ria.ru/20230427/knigi-1868096487.html
https://ria.ru/20230510/knigi-1870773626.html
https://ria.ru/20230525/vityaz-1873407075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книжный фестиваль "красная площадь", новости культуры, павел басинский, борис березовский, алексей варламов, солисты москвы, юрий башмет, зельфира трегулова, константин хабенский, сергей лукьяненко
Культура, Книжный фестиваль "Красная площадь", Новости культуры, Павел Басинский, Борис Березовский, Алексей Варламов, Солисты Москвы, Юрий Башмет, Зельфира Трегулова, Константин Хабенский, Сергей Лукьяненко
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Москве открывается IX книжный фестиваль "Красная площадь", сообщают в пресс-службе мероприятия.
Новинки представят порядка 400 издательств. В их числе московские, петербургские флагманы и компании из 56 регионов и Белоруссии. Всего более 100 тысяч наименований книг разных жанров.
«
"К традиционным участникам фестиваля добавятся представители из Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей", — уточняют в пресс-релизе.
За пять дней планируется повести более 500 событий на 13 тематических площадках. Среди них мастер-классы, лекции, спектакли, выступления и дискуссии.
Стартует праздник в 12.00 с концерта пианиста Бориса Березовского и его учеников. Исполнят сочинения Рахманинова, Крейслера, Мендельсона, Чайковского, Грига и Шуберта.
Среди запланированных мероприятий — обсуждение романов-биографий Льва и Алексея Толстых. Участвуют лауреаты премии "Большая книга" Павел Басинский и Алексей Варламов.
«
"Будут и заморские гости — швейцарский публицист, историк, профессор Эрик Хёсли прилетит в Москву, чтобы представить свою книгу "Сибирская эпопея", — обещают организаторы смотра.
С программой "Чехов и Чайковский" выступит камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Артисты и студенты Школы-студии МХАТ во главе с худруком МХТ имени Антона Чехова Константином Хабенским проведут поэтический вечер "Наш Высоцкий. Круг чтения".
В день рождения Пушкина, 6 июня, вручат литературную премию "Лицей" — наградят молодых писателей и поэтов.
Юным читателям покажут интерактивный спектакль-сторителлинг по книге "Франсуа Трюффо. Мальчик из кино" и постановку "Когда я была маленькой" по рассказам Ирины Пивоваровой.
Художник и сценарист Александр Полторак поделится подробностями, как он с братом художником Дмитрием Чухраем написал графический роман "Война и мир". Комикс уже опубликовали за рубежом, сейчас его собираются издавать в России.
Лукьяненко высказался о новых книгах по вселенной "Дозоров"
Зельфира Трегулова презентует книгу "Шедевры Третьяковки. Личный взгляд". Еще экс-глава музея расскажет о любопытных картинах XIX и ХХ веков из коллекции институции.
Экскурсовод Анастасия Мащенко прочитает лекцию на тему "Эпатаж дореволюционной рекламы: от крупных брендов до мошенников".
Еще в программе лекция "Нейросети в образовании" нейрохудожницы Валерии Титовой. Она объяснит, как с помощью ChatGPT "писать, как любимый писатель, и решать рутинные задачи".
В России вышла написанная в соавторстве с искусственным интеллектом книга
Оскар Конюхов презентует свою первую книгу "С отцом по всему свету". Он поедлится секретами из экспедиций с отцом — прославленным путешественником Федором Конюховым.
Руководитель представительства Республики Дагестан при Президенте РФ Владислав Толстюк представит книгу "Расул Гамзатов. Вечное с мгновенным ".
В ходе смотра организуют Фестиваль национальных литератур. Гостям покажут сказки коряков, хантов, эвенов и якутов тувинского семейного театра кукол "Токуу".
Выступит фолк-группа "Рагон". Солисты фольклорных коллективов Осетии исполнят древнейшие ритуальные героические, обрядовые, застольные песнопения и старинные наигрыши.
Российское общество "Знание" проведет просветительский марафон. Среди участников Сергей Лукьяненко, фольклорист Варвара Добровольская, журналистка и телеведущая Ирина Россиус, литературовед Анатолий Андреев.
В ходе деловой программы представят "Антологию современной литературы стран СНГ". В мероприятии участвуют послы стран СНГ в России, культурные атташе, переводчики, писатели и поэты.
«
"Это первая с 1991 г. попытка познакомить народы дружественных стран с культурным ландшафтом друг друга, с новыми литературными именами и значимыми произведениями, укрепить культурные и гуманитарные связи между народами", — объясняют в пресс-службе фестиваля.
Смотр завершит концерт "Пушкин-гала". Солисты оперы Московского академического Музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко исполнят арии и романы на слова Пушкина.
С полной программой фестиваля "Красная площадь" можно ознакомиться
на его сайте.
Ранее сообщалось
об оглашении короткого списка номинантов на премию "Большая книга".
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