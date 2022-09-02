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Три выставки Третьяковской галереи продлены до конца сентября - РИА Новости, 02.09.2022
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Культура
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Три выставки Третьяковской галереи продлены до конца сентября
Три выставки Третьяковской галереи продлены до конца сентября - РИА Новости, 02.09.2022
Три выставки Третьяковской галереи продлены до конца сентября
Три выставки Третьяковской галереи продлены до конца сентября — "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", "Лики модерна" и "Святитель Николай Чудотворец... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:01
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культура
новости культуры
третьяковская галерея
николай чудотворец
выставки
зельфира трегулова
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Три выставки Третьяковской галереи продлены до конца сентября — "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", "Лики модерна" и "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков", сообщается в планах Третьяковской галереи на сентябрь.Отвергнутые шедеврыВыставка "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" открылась в Третьяковской галерее 16 сентября 2021 года. В экспозицию вошли 20 полотен, вызвавших жесткую критику современников, но затем ставших хрестоматийными образцами высокого искусства. Изначально выставка должна была работать до 13 марта, теперь она продлена до 19 сентября.Лики модернаВыставка, посвященная искусству русского модерна, открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 14 апреля и должна была работать до 14 августа, теперь она продлена до 18 сентября.Проект рассматривает разные грани искусства русского модерна, расцвет которого пришелся на конец 1890-х-1900-е годы. Экспозиция логически продолжает выставку "Русский модерн: на пути к синтезу искусств", ранее проходившую в музее.Николай ЧудотворецПо словам директора музея Зельфиры Трегуловой, когда она впервые зашла в зал, у нее "возникло ощущение, что выставка готовилась многие месяцы и годы, настолько выдержан рассказ об образе этого самого почитаемого святого на Руси". На самом деле выставка готовилась около трех месяцев.Экспозиция "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" открылась в Инженерном корпусе галереи в Лаврушинском переулке 3 июня 2022 года. Изначально планировалось, что она будет работать до 28 августа. Теперь ее продлили до 18 сентября.
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новости культуры, третьяковская галерея, николай чудотворец, выставки, зельфира трегулова
Культура, Новости культуры, Третьяковская галерея, Николай Чудотворец, Выставки, Зельфира Трегулова
18:01 02.09.2022
 
Три выставки Третьяковской галереи продлены до конца сентября

Выставки "Отвергнутые шедевры", "Лики модерна", "Святитель Николай Чудотворец" продлены

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетительница на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Три выставки Третьяковской галереи продлены до конца сентября — "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", "Лики модерна" и "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков", сообщается в планах Третьяковской галереи на сентябрь.

Отвергнутые шедевры

Выставка "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" открылась в Третьяковской галерее 16 сентября 2021 года. В экспозицию вошли 20 полотен, вызвавших жесткую критику современников, но затем ставших хрестоматийными образцами высокого искусства. Изначально выставка должна была работать до 13 марта, теперь она продлена до 19 сентября.

Лики модерна

Выставка, посвященная искусству русского модерна, открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 14 апреля и должна была работать до 14 августа, теперь она продлена до 18 сентября.
Проект рассматривает разные грани искусства русского модерна, расцвет которого пришелся на конец 1890-х-1900-е годы. Экспозиция логически продолжает выставку "Русский модерн: на пути к синтезу искусств", ранее проходившую в музее.

Николай Чудотворец

По словам директора музея Зельфиры Трегуловой, когда она впервые зашла в зал, у нее "возникло ощущение, что выставка готовилась многие месяцы и годы, настолько выдержан рассказ об образе этого самого почитаемого святого на Руси". На самом деле выставка готовилась около трех месяцев.
Экспозиция "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" открылась в Инженерном корпусе галереи в Лаврушинском переулке 3 июня 2022 года. Изначально планировалось, что она будет работать до 28 августа. Теперь ее продлили до 18 сентября.
Зал итальянского искусства XVII-XVIII вв. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Путин предложил создать филиалы Эрмитажа и Третьяковки в регионах
 
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